NEET UG 2025: दूसरे राउंड के सीट मैट्रिक्स जारी, MBBS की 7794 सरकारी सीट, यहां सस्ती फीस

NEET UG 2025 काउंसलिंग की दूसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी हो गई है. पढ़िए...

NEET UG 2025 काउंसलिंग
NEET UG 2025 काउंसलिंग (ETV Bharat (Symbolic))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2025 at 12:19 PM IST

कोटा : नीट यूजी के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसिल कमेटी की काउंसलिंग चल रही है. इसमें एमबीबीएस, डेंटल और नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन मिल रहे हैं. इसी के तहत दूसरे राउंड की काउंसलिंग चल रही है. अब मेडिकल काउंसिल कमेटी ने सीट मैट्रिक्स क्लियर और वर्चुअल वैकेंसी के आधार पर जारी की है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि क्लियर वैकेंसी के अनुसार एमबीबीएस की 12981 सीट्स दूसरे राउंड में अलॉट होगी. इनमें से 7794 सरकारी एमबीबीएस सीट है, जिनकी सस्ती फीस है. इनमें केवल कुछ लाख में एमबीबीएस हो जाती है. वहीं, 5187 एमबीबीएस की सीट्स प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी की हैं, जिनमें फीस डेढ़ करोड़ रुपए तक है.

पढे़ं. NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी, 19 को जारी होगा सीट एलॉटमेंट

वर्तमान में दूसरे राउंड की काउंसलिंग के तहत चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चल रही है. कैंडिडेट 9 सितंबर तक चॉइस फीलिंग कर सकते हैं. इसके बाद 9 सितंबर को ही शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक लॉकिंग की प्रक्रिया होगी. कैंडिडेट के चॉइस लॉक को नहीं करने पर ऑटो लॉक हो जाएगी. इसके बाद 12 सितंबर को सीट अलॉटमेंट व 13 से 19 सितंबर तक रिपोर्टिंग और जॉइनिंग होगी. मेडिकल कॉलेज में नया शैक्षणिक सत्र पहले 5 सितंबर से शुरू होना था, लेकिन अब यह 22 सितंबर से होगा.

पढे़ं. आयुष काउंसलिंग 2025: BAMS, BHMS, BUMS, BSMS प्रथम राउंड काउंसलिंग परिणाम घोषित

एम्स में 328 और जिपमेर में 31 सीट्स : एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा के अनुसार दूसरे राउंड में सीट्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की 328 व जिपमेर में 31 सीट्स हैं. एमबीबीएस की सरकारी 7794 सीट्स में ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा के तहत 7157 सीट आ रही है. इसके बाद 328 सीट एम्स और 31 जिपमेर की हैं. इसके अलावा जिपमेर की इंटरनल कोटा की 7 सीट्स भी हैं. वहीं, 16 दिल्ली यूनिवर्सिटी, 3 इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, 17 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय व 202 ईएसआई, 25 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं. इसके साथ ही दो सीट्स एनआरआई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 6 सीट एनसीआर सीडब्ल्यूसी (शहीद के परिजनों के लिए) कैटेगरी में हैं.

पढे़ं. पीजी के बाद दो साल सरकारी अस्पतालों में देनी होगी सेवा, वरना 1.5 करोड़ रुपए तक चुकाने पर सकते हैं

डेंटल कोर्स में 637 बीडीएस सरकारी सीट्स : मिश्रा ने बताया कि एमबीबीएस की डीम्ड यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो 5187 सीट्स हैं. इनमें 4176 डीम्ड जनरल कोटा से हैं, जबकि 1011 एनआरआई कोटा की सीट से हैं. डेंटल कोर्सेज की बात की जाए तो सीट मैट्रिक्स के अनुसार 1366 सीट्स हैं. इनमें से 637 बीडीएस सीट्स सरकारी मेडिकल कॉलेज की हैं. शेष 729 प्राइवेट डेंटल कॉलेज की हैं. इनमें भी 614 डीम्ड और 115 डीम्ड एनआरआई सीट हैं, जबकि दूसरे राउंड में बीएससी नर्सिंग की 335 सीट्स एलॉट की जाएंगी.

