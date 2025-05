ETV Bharat / bharat

NEET UG 2025: 4 मई को देने जा रहे हैं परीक्षा तो ध्यान रखें इन बातों का...परीक्षा के पहले और बाद में यह रहेंगे नियम - NTA

NEET UG 2025 ( फाइल फोटो )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 2, 2025 at 2:07 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:31 PM IST 2 Min Read

कोटा. देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2025) का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 4 मई को करने जा रही है. सभी कैंडिडेट को उनके परीक्षा केंद्र की जानकारी दे दी गई है. परीक्षा केंद्र पर सुबह 11:00 से दोपहर 1:30 बजे तक एंट्री मिलेगी और उसके बाद 2:00 से 5:00 तक परीक्षा होगी. कैंडिडेट को 1:30 बजे बाद किसी भी सूरत में अलाउ नहीं किया जाएगा. इस बार परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिला प्रशासन के जरिए आयोजित करवा रही है. कोटा जिले में एग्जाम के नोडल एडीएम प्रशासन मुकेश चौधरी हैं. पेट पेपर मोड पर होने वाली देश की सबसे बड़ी परीक्षा भी है. परीक्षार्थियों को परीक्षा के पहले एग्जाम सेंटर पर एंट्री के दौरान, पेपर सॉल्व करते समय और केंद्र से बाहर आते समय के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इनका रखें ख्याल (फोटो ईटीवी भारत gfx) इसे भी पढ़ें: Explainer: NEET UG महज 20 फीसदी अंक में हो जाता है क्वालीफाई, फिर भी 45 फीसदी कैंडिडेट नहीं कर पाते जानें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश (फोटो ईटीवी भारत gfx) यह परीक्षा देश और विदेश के 566 शहरों में परीक्षा होगी, जिसमें 552 शहर भारत के हैं, जबकि 14 शहर विदेशी हैं. देश भर में करीब 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. एग्जाम के लिए 23 लाख कैंडिडेट परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (फोटो ईटीवी भारत GFX) प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जारी गाइडलाइन के अनुसार एडमिट कार्ड 3 पेज का है. जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और दूसरे पेज पर पोस्टकार्ड साइज का फोटो के लिए है. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा. इस सेल्फ डिक्लेरेशन में तीन बॉक्स दिए गए हैं. पहले बॉक्स में आवेदन के दौरान अपलोड किया गया रंगीन फोटो चस्पा कर ले जाना होगा. कैंडिडेट्स इन बातों का रखें ख्याल (फोटो ईटीवी भारत gfx) दूसरे बॉक्स में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा. तीसरे बॉक्स में विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष में ही उपयोग में लेना है. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए सिग्नेचर करने हैं, लेकिन यह हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र में इनविजीलेटर के सामने ही करने होंगे. दूसरे पेज पर बनाए गए बॉक्स में पोस्टकार्ड साइज ( 4 गुना 6) का रंगीन फोटो चस्पा कर ले जाना है. इस पेज पर भी इनविजीलेटर और स्टूडेंट्स को साइन करने होंगे, लेकिन यह साइन भी परीक्षा कक्ष में ही इनविजीलेटर के सामने होंगे. जल्दबाजी में न करें गलतियां (फोटो ईटीवी भारत GFX)

