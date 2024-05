बड़ी खबर: NTA ने जारी की NEET UG 2024 की ANSWER KEY और OMR रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स - NEET UG Answer Key 2024

ETV Bharat / bharat

बड़ी खबर: NTA ने जारी की NEET UG 2024 की ANSWER KEY और OMR रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स - NEET UG Answer Key 2024

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 30, 2024, 8:01 AM IST | Updated : May 30, 2024, 8:17 AM IST

NEET UG 2024 ( फाइल फोटो )

कोटा. देश की 110000 मेडिकल सीटों पर प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस एग्जाम (NEET UG 2024) ओएमआर शीट की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और आंसर की जारी कर दी है. इस परीक्षा में शामिल हुए करीब 24 लाख स्टूडेंट इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी मांग उठा रहे थे. कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ओएमआर शीट की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को भेजा गया है. इसके अलावा कैंडिडेट अपनी ओएमआर के रिकार्डेड रिस्पॉन्स को ऑफिशल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता हैं. जिसके लिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा. इस आंसर की और अपनी ओएमआर शीट की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के अनुसार अपने अंकों का आंकलन कर सकते हैं. इसके साथ ही ओएमआर शीट पर ऑनलाइन आपत्ति भी कैंडिडेट जता सकेंगे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मिलने वाली सभी आपत्तियों पर एक्सपर्ट पैनल विचार विमर्श और चर्चा करेगा. इसके बाद फाइनल आंसर की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जारी करेगी, जिसके आधार पर ही कैंडिडेट्स के परिणाम की घोषणा भी होगी. पढ़ें: NEET UG 2024: कोचिंग संस्थानों का दावा, 10 कैंडिडेट लेकर आएंगे परफेक्ट स्कोर - NEET Exam 14 जून को जारी होगा परिणाम : नीट यूजी का आयोजन 5 मई को देश- विदेश के 558 शहर के 4750 परीक्षा केंद्र पर आयोजित हुई थी. इस प्रवेश परीक्षा में करीब 24 लाख अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही थी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही बीते साल 2023 में घोषणा कर दी थी कि इस प्रवेश परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित होगा. हजारों कैंडिडेट की री-नीट यूजी की मांग पर लगा झटका : नीट यूजी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोप भी लगे हैं. गुजरात, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है. हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं. इसके बावजूद हजारों की संख्या में कैंडिडेट पेपर लीक का आरोप लगाते हुए री नीट यूजी की मांग कर रहे थे. ऐसे में अब जब एनटीए ने ओएमआर शीट और आंसर की जारी कर दी गई है. इन अटकलों पर विराम लग गया है और ऐसे कैंडिडेट को झटका भी लगा है.

कोटा. देश की 110000 मेडिकल सीटों पर प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस एग्जाम (NEET UG 2024) ओएमआर शीट की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और आंसर की जारी कर दी है. इस परीक्षा में शामिल हुए करीब 24 लाख स्टूडेंट इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी मांग उठा रहे थे. कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ओएमआर शीट की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को भेजा गया है. इसके अलावा कैंडिडेट अपनी ओएमआर के रिकार्डेड रिस्पॉन्स को ऑफिशल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता हैं. जिसके लिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा. इस आंसर की और अपनी ओएमआर शीट की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के अनुसार अपने अंकों का आंकलन कर सकते हैं. इसके साथ ही ओएमआर शीट पर ऑनलाइन आपत्ति भी कैंडिडेट जता सकेंगे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मिलने वाली सभी आपत्तियों पर एक्सपर्ट पैनल विचार विमर्श और चर्चा करेगा. इसके बाद फाइनल आंसर की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जारी करेगी, जिसके आधार पर ही कैंडिडेट्स के परिणाम की घोषणा भी होगी. पढ़ें: NEET UG 2024: कोचिंग संस्थानों का दावा, 10 कैंडिडेट लेकर आएंगे परफेक्ट स्कोर - NEET Exam 14 जून को जारी होगा परिणाम : नीट यूजी का आयोजन 5 मई को देश- विदेश के 558 शहर के 4750 परीक्षा केंद्र पर आयोजित हुई थी. इस प्रवेश परीक्षा में करीब 24 लाख अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही थी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही बीते साल 2023 में घोषणा कर दी थी कि इस प्रवेश परीक्षा का परिणाम 14 जून को घोषित होगा. हजारों कैंडिडेट की री-नीट यूजी की मांग पर लगा झटका : नीट यूजी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक के आरोप भी लगे हैं. गुजरात, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है. हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं. इसके बावजूद हजारों की संख्या में कैंडिडेट पेपर लीक का आरोप लगाते हुए री नीट यूजी की मांग कर रहे थे. ऐसे में अब जब एनटीए ने ओएमआर शीट और आंसर की जारी कर दी गई है. इन अटकलों पर विराम लग गया है और ऐसे कैंडिडेट को झटका भी लगा है.

Last Updated : May 30, 2024, 8:17 AM IST