ETV Bharat / bharat

सियाचिन में शहीद हुआ झारखंड का सपूत, गुरुवार को देवघर पहुंचेगा अग्निवीर नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर

देवघर के नीरज चौधरी सियाचिन में शहीद हो गए. वे कजरा गांव के रहने वाले थे. उनका पार्थिव शरीर गुरुवार को पहुंचेगा.

NEERAJ CHAUDHARY MARTYRED
शहीद नीरज चौधरी की फाइल फोटो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: देश की सेवा करते हुए देवघर के नीरज चौधरी शहीद हो गए. वे मधुपुर प्रखंड के कजरा गांव के रहने वाले थे. वीरगति को प्राप्त हुए शहीद जवान की शहादत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया. गांव में हर किसी के आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए शहीद बेटे को याद कर रहा है. नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा.

संवाददाता हितेश चौधरी की रिपोर्ट (Etv Bharat)

परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

दरअसल मंगलवार देर शाम जब परिजनों को सूचना मिली कि नीरज चौधरी सियाचिन की बर्फीली चोटियों में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं, तभी से पूरे इलाके में गम का माहौल है. शहीद के भाई संतोष चौधरी ने बताया कि मंगलवार दोपहर उन्हें फोन पर यह दुखद समाचार दिया गया कि बर्फ की चपेट में आने के बाद नीरज चौधरी शहीद हो गए.

गुरूवार को पहुंचेगा शहीद नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर

परिवार और ग्रामीणों की आंखें अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन को तरस रही हैं. जानकारी के मुताबिक नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर पहले चंडीगढ़ लाया जाएगा, उसके बाद रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा और फिर सड़क मार्ग से मधुपुर के कजरा गांव पहुंचेगा. गांव में शहीद जवान के घर लोगों का तांता लगा हुआ है. हर कोई परिवार को ढांढस बंधा रहा है. इस बीच झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन, सांसद निशिकांत दुबे समेत कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है.

शहीद की शहादत पर गर्व महसूस कर रहा गांव

आपको बता दें कि 2022 में ही सेना ज्वॉइन करने वाले नीरज चौधरी की शहादत ने पूरे देवघर को गमगीन कर दिया है. उनके पिता अनिल चौधरी और पूरा परिवार सदमे में है. वही पूरा गांव शहीद नीरज को याद करते हुए उनकी शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है.

ये भी पढ़ें: गुआ शहीद दिवसः मंत्री दीपक बिरुआ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा- झारखंड की बनी अलग पहचान

शहीद सुनील राम को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, अमर रहे के नारों से गूंजा इलाका

शहीद जवानों की पत्नी ने वित्त मंत्री से कहा- नहीं रुकना चाहिए अभियान, मिले सख्त सजा

For All Latest Updates

TAGGED:

सियाचिन में शहीद हुआ झारखंड का सपूतNEERAJ CHAUDHARY MARTYR IN SIACHENदेवघर के नीरज चौधरी शहीदसियाचि में शहादतNEERAJ CHAUDHARY MARTYRED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.