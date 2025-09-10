सियाचिन में शहीद हुआ झारखंड का सपूत, गुरुवार को देवघर पहुंचेगा अग्निवीर नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर
देवघर के नीरज चौधरी सियाचिन में शहीद हो गए. वे कजरा गांव के रहने वाले थे. उनका पार्थिव शरीर गुरुवार को पहुंचेगा.
Published : September 10, 2025 at 2:15 PM IST
देवघर: देश की सेवा करते हुए देवघर के नीरज चौधरी शहीद हो गए. वे मधुपुर प्रखंड के कजरा गांव के रहने वाले थे. वीरगति को प्राप्त हुए शहीद जवान की शहादत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया. गांव में हर किसी के आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए शहीद बेटे को याद कर रहा है. नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा.
परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़
दरअसल मंगलवार देर शाम जब परिजनों को सूचना मिली कि नीरज चौधरी सियाचिन की बर्फीली चोटियों में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं, तभी से पूरे इलाके में गम का माहौल है. शहीद के भाई संतोष चौधरी ने बताया कि मंगलवार दोपहर उन्हें फोन पर यह दुखद समाचार दिया गया कि बर्फ की चपेट में आने के बाद नीरज चौधरी शहीद हो गए.
#GeneralUpendraDwivedi, #COAS and All Ranks of Indian Army pay homage to the #Bravehearts Sepoy Mohit Kumar, Agniveer Niraj Kumar Choudhary and Agniveer Dabhi Rakesh Devabhai, who made the supreme sacrifice in the line of duty in #Siachen on 09 September 2025.#IndianArmy offers… https://t.co/qt3ejDjiH3— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) September 10, 2025
गुरूवार को पहुंचेगा शहीद नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर
परिवार और ग्रामीणों की आंखें अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन को तरस रही हैं. जानकारी के मुताबिक नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर पहले चंडीगढ़ लाया जाएगा, उसके बाद रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा और फिर सड़क मार्ग से मधुपुर के कजरा गांव पहुंचेगा. गांव में शहीद जवान के घर लोगों का तांता लगा हुआ है. हर कोई परिवार को ढांढस बंधा रहा है. इस बीच झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन, सांसद निशिकांत दुबे समेत कई जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है.
नीरज बहुत याद आएँगे,बहुत ही दुःखद घटना— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) September 9, 2025
अपने मधुपुर विधानसभा का
धरती मां का सपूत,जो सीमा पर तिरंगे की शान के लिए हंसते-हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए
नीरज चौधरी
ग्राम- कजरा टंडेरी,पंचायत -गोविन्दपुर निवासी श्री अनिल चौधरी जी का पुत्र लद्दाख में शहीद हो गया
ढाई साल पहले अग्निवीर… pic.twitter.com/eITMN9YZq0
शहीद की शहादत पर गर्व महसूस कर रहा गांव
आपको बता दें कि 2022 में ही सेना ज्वॉइन करने वाले नीरज चौधरी की शहादत ने पूरे देवघर को गमगीन कर दिया है. उनके पिता अनिल चौधरी और पूरा परिवार सदमे में है. वही पूरा गांव शहीद नीरज को याद करते हुए उनकी शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है.
यह एक अत्यंत हृदयविदारक और दुखद घटना है, जो हर भारतीय के मन को झकझोर देने वाली है।— Hafizul Hassan (@hafizulhasan001) September 9, 2025
�धरती माँ के वीर सपूत, जो सीमा की रक्षा में तिरंगे की शान को बुलंद रखने के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, आज एक और अमर शहीद के रूप में हमारे बीच से विदा हो गए। मधुपुर विधानसभा… pic.twitter.com/n3rq3e7r3W
