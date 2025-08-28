शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में सड़कें लोगों की जीवन रेखा हैं. प्रदेश में रेल, हवाई मार्ग का इतना विस्तार नहीं है. ऐसे ये सड़कें ही लोगों के लिए यातायात का एकमात्र साधन हैं, लेकिन इस मानसून में हो रही भारी बरसात ने सड़कों को गहरे जख्म दिए हैं. कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, चंबा जैसे जिलों में कई फीट तक सड़कें बह गई हैं. सड़क मार्गों के बंद होने का असर प्रदेश की अर्थवव्यवस्था पर भी पड़ रहा है. सड़कों के बंद होने से आवागमन तो प्रभावित हुआ ही है, लेकिन इसका असर अब आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने लगा है.

सड़कों के बंद होने से सबसे अधिक मार सेब बागवानों, किसानों और पर्यटन व्यवसायियों को पड़ रही है. बगीचों से तोड़ा गया सेब सड़क मार्ग बंद होने से मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है. दूसरी तरफ मंडियों में पहुंचे सेब को आढ़ती खरीद नहीं रहे हैं. इससे बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है. बागवान अपनी सेब की फसल को लेकर चिंतित हैं. हिमाचल में सेब का 5 हजार करोड़ का कारोबार होता है. सड़कों के बाधित होने से सेब सीजन खराब हो रहा है. इससे बागवानों के साथ साथ सरकार को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

चंबा में पैदल सड़क पार करते लोग (ETV Bharat)

PWD को 1444 करोड़ का नुकसान

PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा मानसून सेशन के आठवें दिन जानकारी देते हुए बताया कि 'प्रदेश में 24 से 26 अगस्त को हुई भारी बारिश से तीन दिनों में ही सड़कों को 158 करोड़ का नुकसान हुआ है. प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी. ऐसे मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश से अकेले PWD को अब तक 1444 करोड़ की क्षति हो चुकी है. इस दौरान 5667.72 किलोमीटर सड़कें, 34.04 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 70 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं. डंगों के टूटने और जगह-जगह भूस्खलन होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं.'

कुल्लू जिले में ब्यास नदी की चपेट में आई सड़क (ETV Bharat)

500 से अधिक सड़कें बंद

गुरुवार शाम तक हिमाचल में 2 एनएच सहित 582 सड़कें बंद हैं. मंडी में सबसे अधिक 258, कुल्लू मनाली में 166 सड़कें बाधित हैं. चंबा के कई इलाकों का संपर्क बीते कल हिमाचल में कट गया था इन सड़कों को बहाल करने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है. वहीं, इस मानसून सीजन में हिमाचल में अब तक इस मानसून सीजन में 306 लोगों की मौत हुई है, जबकि 367 घायल हैं और 38 लोग लापता हुए हैं. 27.598 पशुओं और पोल्ट्री बर्ड की मौत हुई है. इस दौरान 321 पक्के और 372 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

जिला बंद सड़कें बिलासपुर 07 चंबा - हमीरपुर 01 कांगड़ा 65 किन्नौर 03 कुल्लू 166 मंडी 258 शिमला 31 सिरमौर 17 सोलन 13 ऊना 21

तीन दिन में हुआ भारी नुकसान

विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को सदन में जानकारी देते हुए कहा था कि '24 से 26 अगस्त के बीच तीन दिनों में हुई भारी बारिश से 1091 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. इस दौरान 7 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं. वहीं दो पुल भारी बारिश से आई बाढ़ में बह गए हैं. विभाग ने क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए 912 मशीनें लगाई हैं. इनमें 161 जेसीबी, 43 डोजर, 11 टिप्पर के अलावा 462 निजी जेसीबी और 120 टिप्पर शामिल हैं. तीन दिनों में हुई भारी बारिश से कुल्लू जिले में 30 करोड़ का नुकसान हुआ है. भारी बारिश से पुरानी मनाली से जोड़ने वाला 27.5 मीटर लंबा मनालसु स्टील पुल क्षतिग्रस्त हो गया है.'

चंबा में क्षतिग्रस्त सड़क की तस्वीर (ETV Bharat)

हिमाचल में सेब सीजन हो रहा प्रभावित

हिमाचल में सेब का 5 हजार करोड़ से अधिक कारोबार होता है. इन दिनों सेब सीजन चल रहा है. ऊपरी शिमला, कुल्लू, मंडी के सराज, गोहर, जंजैहली में अभी भी सेबों का तुड़ान जारी है, लेकिन सब्जी मंडियों तक सेब नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि मंडी में पहुंचा बागवानों का सेब कोई खरीदने को तैयार नहीं. बंदरोल सब्जी मंडी में सेब की खरीद बंद हो चुकी है. खरीद न होने से सेब काला पड़ना शुरू हो चुका है. आढ़तियों का कहना है कि पंडोह डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के मनाली-चंडीगढ़ एनएच बह चुका है. ये एनएच कुल्लू मनाली से सेब ले जाने का सुगम रास्ता है, लेकिन सड़क बंद हो जाने के कारण गाड़ियां बाहर नहीं निकल पा रही हैं. अन्य वैकल्पिक मार्गों पर भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. भूस्खलन की स्थिति में गाड़ियों के कई घंटे तक सड़क पर फंसे होने की संभावना है. इससे सारा माल खराब हो सकता है. बीते दिनों भी व्यापारियों का लाखों का माल खराब हुआ है.

क्षतिग्रस्त मनाली चंडीगढ़ एनएच (ETV Bharat)

चंडीगढ़ मनाली एनएच फिर बाधित

मंडी में पंडोह डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास चंडीगढ़-मनाली हाईवे का बड़ा हिस्सा आधी रात को धंस गया है. कैंची मोड़ के साथ लगते दयोड़ गांव के यादवेंद्र ने बताया कि आधी रात को बारिश का तांडव देखकर हम सहम गए थे. देखते ही देखते कैंची मोड़ के पास नेशनल हाईवे ताश के पत्तों की तरह बह गया. बारिश का ऐसा भयानक रूप इससे पहले कभी नहीं देखा। पंडोह पुलिस चौकी के प्रभारी अनिल कटोच ने बताया कि 'कैंची मोड़ के पास जहां हाईवे धंसा है वहां पर मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. मलबे को हटाने के बाद यहां अस्थाई मार्ग बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा. यहां प्रशासन और एनएचएआई की टीमें आकर स्थिति का आंकलन करने के बाद ही यह तय कर पाएंगी कि हाईवे को किस तरह से बहाल किया जाना है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है और इसे बहाल करने में अभी समय लग जाएगा.'

चंडीगढ़ मनाली एनएच बाधित (ETV Bharat)

मंडियों में खरीद से बच रहे आढ़ती

एनएच के बाधित होने से लाहौल से आने वाला मटर, गोभी भी अब बाहर नहीं जा पा रहा है. पिछले दिनों भी चंडीगढ़ मनाली एनएच के बाधित होने से व्यापारियों का मटर, गोभी सड़क पर भी खराब हो गया था. इसके बाद अब व्यापारियों ने इसकी खरीद बंद कर दी है. बंदरोल के अलावा भुंतर मंडी में सेब की खरीद नहीं हो रही है. भुंतर सब्जी मंडी के आढ़ती चेतन कुमार का कहना है कि 'बीते एक सप्ताह से सब्जी मंडी में काम मंदा पड़ा हुआ है. चार दिनों से कुल्लू मंडी सड़क मार्ग बंद है और यहां पर कई ट्रक फल और सब्जियों के खराब हो रहे हैं. चंडीगढ़ मनाली एनएच भी बंद हो गया है. इसी कारण से वीरवार को भी व्यापार काफी मंदा रहा और कई व्यापारियों ने फल और सब्जियों की खरीद नहीं की है, क्योंकि कुल्लू से मंडी सड़क की हालत में सुधार न होने पाने की स्थिति में हम फल और सब्जियों को बाहरी राज्यों की ओर नहीं भेज पाएंगे. ऐसे में किसानों और बागवानों से भी आग्रह है कि जब तक कुल्लू मंडी सड़क की हालत बेहतर नहीं होती है, तब तक वो अपने खेतों और बगीचों में फलों और सब्जियों का तुड़ान न करें.'

क्षतिग्रस्त सड़क की एक तस्वीर (ETV Bharat)

अप्पर शिमला में प्रभावित हो रहा सीजन

वहीं, अप्पर शिमला में सड़कें खराब होने से सेब सीजन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. शिमला में रामपुर उमपमंडल में गानवी का पंद्राबीश क्षेत्र पुल टूटने से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. वहीं, बाराबीश की दयोठी, कोल, मुनिश, कासापाठ पंचायतों में सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं. इससे सेब की ढुलाई पर असर पड़ा है.

ग्राम पंचायत क्याओ की प्रधान रक्षा और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि 'यहां पर हजारों की तादाद में सेब की पेटियां फंसी हुई है. सड़क मार्ग खराब हैं. सड़कें टूटने और जगह-जगह भूस्खलन होने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है. टूटी हुई सड़क से सेब की पेटियों को दूसरी ओर पहुंचाने में मजदूर 100 रूपए वसूल रहे हैं. द्वारा लिए जा रहे हैं। ऐसे में बागवान सक्षम नहीं है। जिस कारण बगीचों में ही सड़ने लग गई है. बागवान ये खर्चा उठाने में सक्ष्म नहीं है. समय पर सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पाया, तो हमें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सेब जल्दी खराब हो जाता है.'

चंबा में सड़क पार करते लोग (ETV Bharat)

पर्यटन कारोबार पर असर

सड़कें बंद होने और बारिश के कारण पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है. इससे पर्यटन कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है. सेब के अलावा पर्यटन हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है. यहां कई होटल, होम स्टे चल रहे हैं, लेकिन घाटी में ठहरे पर्यटक अब होटल छोड़ घर लौट रहे हैं. इसके साथ ही कई होटलों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है. वहीं, कुल्लू मनाली में भी पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है. कुल्लू-मनाली सड़क आठ जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण बंद है. भूस्खलन और ब्यास नदी की तबाही के चलते यहां बीते कई दिनों से सैलानी फंसे हुए थे वीरवार को घाटी में मौसम साफ होने के बाद सैलानियों ने भी अब घर लौटना शुरू कर दिया है. आज कई सैलानी पीठ पर अपना सामान लेकर पैदल सड़कों पर चलते हुए नजर आए.बीच-बीच में सैलानी टैक्सी का सहारा लेते रहे और कई जगह पर 2 से 5 किलोमीटर तक जंगल को पार कर वह अपना सफर तय करते रहे.

राजस्थान से मनाली आए अजय पाल का कहना है कि 'हम अपनी कंपनी की कांफ्रेंस के लिए मनाली आए थे, लेकिन भारी बारिश के चलते वो यहां पर फंस गए और कॉन्फ्रेंस को भी रद्द करना पड़ा. मौसम साफ होने के बाद वह मनाली से कुल्लू की ओर निकले, लेकिन जगह-जगह भारी भूस्खलन के चलते कई जगह पर रोड खराब हैं. इसके चलते अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ा. भूस्खलन के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं.'

कुल्लू में वापस लौटते पर्यटक और मजदूर (ETV Bharat)

घर वापस लौट रहे मजदूर

ढालपुर में टैक्सी के माध्यम से सैलानी वाया कटोला होते हुए मंडी की ओर रवाना हुए हैं. वहीं जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में काम कर रहे बाहरी राज्यों के मजदूर भी अब अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो गए हैं. जिला कुल्लू के अन्य क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण बसों के पहिये थमे हैं. सड़कें बंद होने और बसें न चलने से सवारियों को कई मील का सफर पैदल तय करना पड़ रहा है. बंजार, मनाली, नग्गर, मणिकर्ण और लगघाटी में वीरवार को बस सेवा पूरी तरह से बंद रही.

उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले मोहम्मद आरिफ ने बताया कि 'हम लोग पतलीकूहल में कारपेंटर का काम करते हैं, लेकिन बीते दिनों से यहां पर हालत काफी खराब हो गए हैं. बाढ़ और भूस्खलन के चलते हमें अब अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है. पतलीकूहल से कुल्लू तक हमें कई जगह पर पीठ पर सामान ढोकर पैदल सफर तय करना पड़ा है.यहां पर अब काफी समय तक हालात सुधर नहीं पाएंगे और सड़कों की हालत भी बेहतर नहीं हो पाएगी. ऐसे में वह यहां पर अपना काम छोड़कर वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं.'

कितना है हिमाचल में सड़कों का जाल

अक्तूबर 2024 के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में सड़क नेटवर्क में 41,202 किलोमीटर से अधिक का विस्तार हुआ है, इसमें 34,917 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, जिनके माध्यम से पहाड़ में कठिन जीवन जीने वाले लोगों की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो रही है. लोक निर्माण विभाग ने 2,519 पुलों और 36,763 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण किया है. पहाड़ी क्षेत्र में भू-स्खलन, मानसून और सर्दी के मौसम में सड़कों पर आवाजाही सुचारू बनाए रखने को पुल और क्रॉस ड्रेनेज का होना आवश्यक है. हिमाचल के 17, 882 गांवों में से 15,778 को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है. अब 2104 गांव सड़क सुविधा से जोड़े जाने शेष हैं. वहीं, प्रदेश में 12,500 करोड़ के निवेश से फोरलेन राजमार्ग और 68 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है.

