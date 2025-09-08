ETV Bharat / bharat

'चुनाव से पहले बिखर जाएगा NDA..' महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद पशुपति पारस की पहली प्रतिक्रिया

पशुपति कुमार पारस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 8, 2025 at 7:13 PM IST 3 Min Read