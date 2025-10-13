ETV Bharat / bharat

NDA में हो गया सीट बंटवारा, BJP, JDU, चिराग और मांझी को कौन-कौन सी मिली सीटें? यहां देखें संभावित लिस्ट

101-101 सीटों पर लड़ेगी BJP-JDU : सूत्रों की माने तो 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. उसमें से 14 सीट जेडीयू को इस बार यानी 2025 विधानसभा चुनाव में छोड़ना पड़ा है. वहीं 2020 में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार 101 सीटें मिली हैं. पिछली बार जीतन राम मांझी की पार्टी भी 7 सीटें मिली थी. लेकिन इस बार एक सीट कम यानी 6 सीटें मिली हैं.

पटना में NDA उम्मीदवारों का ऐलान आज संभव: एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद अब नजरें इस बात पर है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. हालांकि सोमवार को पटना में इसका ऐलान हो सकता है. सूत्रों की माने तो 2020 में जेडीयू, बीजेपी और हम की जो सीटिंग सीटें हैं, अधिकांश उन्हीं के पास रहेगी. कुछ सीटों की अदला-बदली हुई है, कुछ सीटें चिराग पासवान के पास गई है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है. जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रह हैं. चिराग पासवान को 29 मिली हैं, जबकि जीतनराम मांझी की हम और उपेन्द्र कुशवाही की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.

बीजेपी की 101 संभावित सीट : हालांकि एनडीए में संभावित सीटों की जानकारी भी सामने आ गई है. आइये जानते है कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे. बीजेपी की 101 संभावित लिस्ट इस प्रकार है:

बगहा : बगहा, रामनगर पश्चिमी चंपारण : बेतिया, लौरिया, नौतन, चनपटिया, नरकटियागंज पूर्वी चंपारण : मोतिहारी, पिपरी, मधुबन, रक्सौल, हरसिद्धि, गोविंदगंज ढाका : ढाका, चिरैया सीतामढ़ी : सीतामढ़ी, रीगा, बथनाहा, परिहार मधुबनी : बेनीपट्टी, बिस्फी, राजनगर, खजौली झंझारपुर : झंझारपुर सुपौल : छातापुर अररिया : फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी पूर्णिया : पूर्णिया, बनमनखी कटिहार : कटिहार, प्राणपुर, कोढ़ा सहरसा : सहरसा दरभंगा : दरभंगा, गौड़ाबौराम, अलीनगर, हायाघाट, केवटी, जाले मुजफ्फरपुर : औराई, कुढ़नी, पारू, बरूराज, साहेबगंज गोपालगंज : गोपालगंज, बरौली सिवान : दरौंदा, गोरियाकोठी सारण: छपरा, तरैया, अमनौर वैशाली : हाजीपुर, लालगंज, पातेपुर समस्तीपुर : रोसड़ा, मोहिउद्दीन नगर बेगूसराय : बेगूसराय, बछवाड़ा भागलपुर : , बिहपुर, पीरपैंती, कहलगांव बांका : बांका, कटोरिया (एसटी) मुंगेर : मुंगेर लखीसराय: लखीसराय नालंदा : बिहारशरीफ बाढ़ : बाढ़ पटना महानगर : पटना साहिब, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार पटना ग्रामीण : विक्रम भोजपुर : आरा, बड़हरा कैमूर : भभुआ, मोहनिया सासाराम : चेनारी गया : गया टाउन, वजीरगंज नवादा : वारसलीगंज जमुई : जमुई बक्सर : बक्सर, डुमरांव, ब्रह्मपुर

जेडीयू की 101 सीटों पर संभावित उम्मीदवार? : बीजेपी के अलावा जेडीयू के संभावित सीट में फुलपरास, धमदाहा, कुचायकोट, बरारी, रून्नी सैदपुर, हरलाखी, सुपौल, निर्मली, मोकामा, पिपरा, केशरिया, संदेश, आलमनगर, जहानाबाद, घोसी, बिहारीगंज, हथुआ, भोरे, सरायरंजन, सोनवर्षा, शिवहर, कांटी, वारिस नगर, बरबीघा, सुल्तानगंज, बेलागंज, बहादुरपुर, कल्याणपुर, सकरा, रूपौली, धमदाहा, ठाकुरगंज, जमालपुर, जगदीशपुर,बड़हरिया, महनार, वैशाली, अमरपुर, वाल्मीकिनगर, धौरैया, झाझा, राजपुर, अस्थावां, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मसौढ़ी, फुलवारी शरीफ शामिल हैं.

NDA में सीटों का बंटवारा (ETV Bharat)

चिराग पासवान की 29 संभावित सीट : वहीं 2020 में चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी. चिराग का एनडीए के साथ गठबंधन नहीं हो पाया था. लेकिन इस बार एनडीए के साथ गठबंधन में चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं. लोजपा (आर) जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी उनमें गायघाट, लालगंज, दानापुर, ब्रह्मपुर, अरवल, रोसड़ा, बखरी, साहेबपुर कमाल, राजा पाकड़, हायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगिआंव, ओबरा, गया, हिसुआ, फतुहा, राजगीर, कदवा, सोनबरसा, बलरामपुर, गोविंदपुर, सिमरी बख्तियारपुर, सुगौली, मोरवा, मखदूमपुर, कसबा सीटें शामिल हैं.

मांझी और कुशवाहा की संभाविट सीट : वहीं जीतन नाम माझी की पार्टी को 2020 में 7 सीट मिली थी इस बार एक सीट कम यानी हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हम अपने चार सीटिंग सीटें और कुल 6 सीटें मिली है, जिनमें इमामगंज, बाराचट्टी, सिकंदरा, टिकारी, अतरी और कुटुंबा शामिल हैं, जबकि मखदुमपुर और कसबा वापस ले ली गयी है. वहीं उपेन्द्र कुशवाहा को जो 6 सीटें मिली हैं, उनमें उजियारपुर, महुआ, दिनारा, बाजपट्टी और सासाराम शामिल हैं.

एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान : एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा दिल्ली में हुई है और सीटों के बंटवारे की घोषणा पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी. लेकिन अब देखना होगा कि एनडीए के सभी घटक दल अपने किस उम्मीदवार पर दांव लगाते है.