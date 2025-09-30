NDA की फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ हेमा मालिनी पहुंची करूर, रैली में हुई भगदड़ पर बनाएंगी रिपोर्ट
आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद हेमा मालिनी, अपराजिता सारंगी, अनुराग ठाकुर और अन्य शामिल हैं.
Published : September 30, 2025 at 3:02 PM IST
करूर: तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ से 41 लोगों की जान चली गई. इस घटना के बाद सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई वाली एनडीए की आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को तमिलनाडु के करूर जांच के लिए पहुंची. जांच टीम में बीजेपी और एनडीए के नेता शामिल हैं.
यहां उन्होंने भगदड़ स्थल का निरिक्षण किया. टीवीके की रैली 27 सितंबर (शनिवार) को हुई थी. बता दें कि, इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया था, जो तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की परिस्थितियों की जांच करेगा और एक रिपोर्ट पेश करेगा.
हेमा मालिनी प्रतिनिधिमंडल की कर रहीं अगुवाई
प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, ब्रज लाल, अपराजिता सारंगी, रेखा शर्मा और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे के साथ-साथ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से पुट्टा महेश कुमार शामिल हैं. समिति की संयोजक बीजेपी सांसद हेमा मालिनी हैं.
टीवीके प्रमुख विजय की शनिवार को एक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पीड़ित, 60 वर्षीय एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया जिससे मृत महिलाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई. मृतकों में 10 बच्चे और 13 पुरुष शामिल हैं.
करूर भगदड़ पर प्रत्यक्षदर्शी से बातचीत
एक प्रत्यक्षदर्शी ने करूर में भाजपा-एनडीए प्रतिनिधिमंडल को बताया कि, टीवीके के आधव अर्जुन एक्टर विजय के पास गए और कहा कि लोग बेहोश हो रहे हैं. उन्होंने तुरंत वाहन से पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं. उन्होंने बताया कि, इस दौरान स्थानीय प्रशासन विफल रहा. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, हंगामा शुरू होने के बाद विजय ने भाषण समाप्त किया और चले गए. इस दौरान विजय 10 मिनट तक वहां मौजूद रहे.
एक दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने जांच के लिए पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को बताया कि, विजय के संबोधन के 3 से 4 मिनट के अंदर ही लोग बेहोश होने लगे थे. उसके बाद हंगामा शुरू हो गया. फिर एक एंबुलेंस आई. इस दौरान लोग वहां से भागने लगे. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, सब कुछ साफ करने में एक घंटा लग गया. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि, भीड़ मे कई ऐसे लोग भी थे जो यहां के नहीं थे. उन्होंने बताया कि, लोगों ने उन लोगों को दूसरी तरफ हटाने के बजाय खाई में धकेल दिया.
क्या बोले अनुराग ठाकुर
इससे पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा-एनडीए नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले भगदड़ में अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि, 27 सितंबर को रैली के दौरान आखिर क्या हुआ था. उसके बाद अधिकारियों से प्रतिक्रिया एकत्र करेगा और दुखद घटना के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
भाजपा-एनडीए प्रतिनिधिमंडल में शामिल ठाकुर ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "सबसे पहले हम उन लोगों के विचार सुनेंगे जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, स्थानीय लोगों, अधिकारियों से पूछेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे और फिर हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे."
पुलिस एक्शन
इस बीच, एडीजीपी डेविडसन देवसीरवाथम ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि करूर सिटी पुलिस ने पार्टी प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ के सिलसिले में तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के करूर पश्चिम जिला सचिव, मथियाझागन को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने करूर शहर के पदाधिकारी पौन राज को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रैली के लिए झंडे और फ्लेक्स बैनर की व्यवस्था की थी. एडीजीपी ने एक फोन कॉल पर कहा कि पौन राज को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने टीवीके पदाधिकारी मथियाझागन को आश्रय दिया था.
चेन्नई पुलिस के मुताबिक, इस घटना के सिलसिले में यूट्यूबर और पत्रकार फेलिक्स गेराल्ड को भी गिरफ्तार किया गया है. यह घटना तब हुई जब करूर में विजय की रैली में भारी भीड़ कथित तौर पर अराजक हो गई, जिससे भीड़ में दहशत फैल गई. कई उपस्थित लोगों के बेहोश होने पर उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया.
इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और तमिलनाडु भाजपा प्रमुख नैनार नागेंथ्रन के साथ पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की. इस बीच, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना की जांच के लिए हाई कोर्ट की रिटायर जज अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ प्रबंधन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की स्थापना का आह्वान किया.
कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने करूर का दौरा किया
वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव (संगठन) और सांसद केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को करूर में उस जगह का निरीक्षण किया जहां विजय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई थी.
वेणुगोपाल को घटना और करूर की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई. इससे पहले आज, त्रिची निगम परिषद के सदस्यों ने भगदड़ पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की. तिरुचिरापल्ली नगर निगम की परिषद की बैठक आज महापौर एम. अनबाझगन के नेतृत्व में, उप महापौर जे. दिव्या और उपायुक्त के. बालू की उपस्थिति में आयोजित की गई.
क्षेत्रीय अध्यक्ष अंडाल रामकुमार, दुर्गादेवी और पी. जयनिर्मला के साथ-साथ परिषद के सदस्य, नगर कल्याण अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सहायक आयुक्त, सहायक कार्यकारी इंजीनियर और स्वास्थ्य अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए. बैठक में, सदस्यों ने करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के शोक में दो मिनट का मौन रखा.
