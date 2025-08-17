नई दिल्ली: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कुछ सप्ताह बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया. उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितम्बर को होना है और उम्मीदवार के नामांकन की लास्ट डेट 22 अगस्त है.

चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया.

जेपी नड्डा ने किया ऐलान

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की. उन्होंने मीडिया से कहा, "हम विपक्ष से भी बात करेंगे. हमें उनका समर्थन भी हासिल करना चाहते हैं, ताकि हम मिलकर उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित कर सकें."

उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने पहले कहा कि हम उनके संपर्क में हैं और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी उनसे संपर्क किया है और अब भी हम उनके संपर्क में रहेंगे. हमारे सभी एनडीए सहयोगियों ने हमारा समर्थन किया है. सीपी राधाकृष्णन हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं."

स्वास्थ्य कारणों जगदीप धनखड़ ने दिया था पद से इस्तीफा

बता दें कि जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था.

यह भी पढ़ें- ओडिशा के पूर्व CM नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ी, भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती