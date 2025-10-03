ETV Bharat / bharat

देश में रेलवे अपराध में तीसरे स्थान पर है दिल्ली, NCRB रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े, चोरी के मामले सबसे ज्यादा

रेलवे अपराधों पर NCRB रिपोर्ट में दिल्ली तीसरे स्थान पर ( ETV Bharat )

दिल्ली में दोगुना हुए मामले: वहीं राजधानी दिल्ली में आरपीएफ ने 2021 में 8,692 मामले दर्ज किए. वर्ष 2022 में 13,425 मामले और 2023 में 14,467 मामले दर्ज किए. आंकड़ों से साफ है कि राजधानी में तीन साल में आरपीएफ द्वारा दर्ज अपराध लगभग दोगुने हो गए.

रेलवे अपराध को लेकर देशभर में आरपीएफ के आंकड़े (ETV Bharat)

दिल्ली में रेलवे में 60 प्रतिशत बढ़ा अपराध (ETV Bharat)

आरपीएफ के आंकड़े : रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आईएएफ) मुख्य रूप से रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और रेलवे कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों को देखती है. एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है कि देशभर में 2021 में कुल 4,24,027 मामले दर्ज किए गए, 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 7,17,328 पर पहुंच गया. 2023 में इसमें और इजाफा हुआ और कुल 8,71,623 मामले दर्ज किए गए.

नई दिल्ली : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2023 में रेलवे में हुए अपराध के भी आंकड़े जारी हुए हैं. इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) व गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) दोनों के आंकड़े शामिल हैं. एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार रेलवे अपराधों के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है. इससे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

रेलवे अपराधों पर NCRB रिपोर्ट : दिल्ली तीसरे स्थान पर (ETV Bharat)

रेलवे अपराध को लेकर दिल्ली में जीआरपी के आंकड़े (ETV Bharat)

जीआरपी के आंकड़े : गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) सीधे तौर पर आईपीसी और एसएलएल धाराओं के तहत गंभीर अपराधों को दर्ज करती है. एनसीआरबी रिपोर्ट में जीआरपी के तहत देशभर में 2021 में 41,816 मामले दर्ज हुए, वर्ष 2022 में 67,104 मामले और 2023 में 83,877 मामले दर्ज किए गए.

दिल्ली में रेलवे में 60 प्रतिशत बढ़ा अपराध: राजधनी दिल्ली में वर्ष 2021 में 2,332 मामले, वर्ष 2022 में 3,243 मामले और वर्ष 2023 में 5,176 मामले दर्ज किए. यानी कि सिर्फ एक साल (2022-23) में दिल्ली में रेलवे अपराधों में 60 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

रेलवे अपराधों में आरपीएफ और जीआरपी की कार्रवाई (ETV Bharat)

आरपीएफ और जीआरपी की कार्रवाई: आरपीएफ और जीआरपी दोनों की ओर से अपराधों की रोकथाम व जांच के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. दिल्ली में आरपीएफ ने 2023 में195 मामले दर्ज किए और 200 गिरफ्तारियां की. 90 मामलों में चार्जशीट और 22 मामलों में दोषसिद्धि हुआ. देश भर में ऑल इंडिया में साल 2023 में जहां 5,808 मामले दर्ज हुए वहीं 11,627 गिरफ्तारियां हुई 4,664 चार्जशीट दाखिल हुए जिसमें 1,869 दोषसिद्धि हुए.

एक नजर अगर हम अन्य राज्यों की तुलना में रेलवे में होने वाले अपराधों पर डालें तो सबसे ज्यादा अपराध महाराष्ट्र में करीब 23,439 मामले सामने आए हैं वहीं मध्य प्रदेश में 11,551 मामले सामने आए और 5,176 मामले के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है.

दिल्ली में रेलवे में 2023 में होने वाले अपराध (ETV Bharat)

अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली की स्थिति:

राजधानी दिल्ली की अपराध दर (क्राइम रेट) 24.1 प्रति लाख जनसंख्या रही, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 6.1 है.किस तरह के अपराध सबसे ज्यादा दिल्ली में: रेलवे में होनेवाले दिल्ली के अपराधों पर एक नजर डालें तो धारा (Sec. 379-382 IPC यानि चोरी के मामले 4,813 रहे वहीं अपहरण/महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले 26 रहें वहीं हत्या के 3 और मानव तस्करी का एक मामला सामने आया है. इस तरह दिल्ली में दर्ज अपराधों का सबसे बड़ा हिस्सा चोरी व लूटपाट से जुड़ा है.

अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली की स्थिति (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें :