ETV Bharat / bharat

हर दिन मरती हैं 17 बेटियां! NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच - NCRB DATA DOWRY MURDER CASE

यह एक विडंबना है कि जिस देश में नारी को देवी समझा जाता है,उसी नारी को दहेज के लिए उसकी जान ले ली जाती है.

NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX)
NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2025 at 3:38 PM IST

5 Min Read

नई दिल्ली: भारत में हर दिन जब सूरज उगता है, तब किसी घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और उसी दिन कहीं एक और बेटी दहेज की आग में झुलसाई जा रही होती है. ताजा मामला देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की रहने वाली महिला की हुई मौत का है. जहां इस केस ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले को दहेज हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है और मामला देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये कोई एक अकेली महिला की कहानी अकेली नहीं है. यह उस कड़वे सच का एक और उदाहरण है, जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे समाज की जड़ों में जहर बनकर फैला हुआ है. दहेज प्रथा. देखिए, ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा की ये खास रिपोर्ट...

यह एक विडंबना है कि जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं शादी के बाद उसी नारी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और यहां तक कि उसकी जान ले ली जाती है.

दहेज प्रथा' का असली सच (ETV Bharat)

ग्रेटर नोएडा में हुई महिला की मौत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि दहेज प्रथा कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, बल्कि आज भी हमारी बेटियों के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है. हर दिन न जाने कितनी महिलाएं प्रताड़ना सहती हैं, कितनी जिंदा जल जाती हैं, कितनी आत्महत्या के लिए मजबूर होती हैं, लेकिन खबर सिर्फ वहीं बनती है जहां कैमरा पहुंचता है.

"हर साल 7000 महिलाएं होती है शिकार"

देश में दहेज के लिए प्रताड़ना झेल रही महिलाओं के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता भारद्वाज का कहना है कि हर साल औसतन करीब 7000 महिलाएं दहेज या घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ जाती हैं, लेकिन यह आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मामले थाने तक भी नहीं पहुंचते, और ना ही कोई एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन ये आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मामले ऐसे भी हैं जो थाने-पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते और अनरिपोर्टेड रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़े भी कई बार ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे हालात काबू में हों जबकि हकीकत ये है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है.

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता भारद्वाज
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता भारद्वाज (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में अधिवक्ता सुनीता ने बताया कि 35 साल पहले जब उन्होंने वकालत शुरू की थी, उस वक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए को बहुत गंभीरता से लागू किया जाता था. आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था. इससे समाज में डर व कानून का सम्मान होता था, लेकिन समय के साथ अदालतों व सरकार की नीतियों में बदलाव आया है. अब गिरफ्तारी पर रोक जैसी परिस्थितियों ने कानून की धारा को कमजोर कर दिया है. इसका नतीजा ये है कि महिलाओं पर हिंसा करने वालों को कोई डर नहीं रह गया है.

NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX)
NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX) (ETV Bharat)

"दहेज के लिए बेटियों की जाती जान के लिए समाज भी जिम्मेदार"
वहीं, सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने भी ग्रेटर नोएडा में हुई महिला की मौत को समाज व सिस्टम की असफलता बताया है. उन्होंने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, रोजाना न जाने कितनी बेटियां दहेज और प्रताड़ना के कारण मरती और जीती हैं. फर्क बस इतना है कि हर घटना का वीडियो वायरल नहीं होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कानून लागू करने वाले ही भ्रष्ट व उदासीन हैं. इसके साथ ही समाज भी दोषी है, जो बेटियों को पराया धन मानकर प्रताड़ना सहने पर मजबूर कर देता है. योगिता ने दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि दहेज लेना ही नहीं, देना भी अपराध माना जाए व दोनों पक्षों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX)
NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX) (ETV Bharat)

NCRB के आंकड़ों ने खोली समाज की सच्चाई
देश में दहेज प्रथा पर कानूनी रोक लगे दशकों बीत चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि यह सामाजिक बुराई आज भी उतनी ही जीवित और खतरनाक है. साल 2017 से 2022 तक, पूरे भारत दर्ज हुए दहेज निषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act, 1961) के केस और दहेज मौतों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं. हर दिन 17 बेटियों की जिंदगी खत्म हो रही है.

सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना
सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना (ETV Bharat)

दिल्ली में भी स्थिति चिंताजनक

बात अगर देश की राजधानी दिल्ली जैसे आधुनिक और शहरी क्षेत्र में भी स्थिति चिंताजनक है. 2022 में 131 महिलाओं की मौत दहेज के कारण हुई, जबकि उसी साल सिर्फ 18 मामले ही दहेज निषेध कानून के तहत दर्ज किए गए. यह स्पष्ट संकेत है कि ज्यादातर घटनाएं या तो दर्ज नहीं की जातीं, या फिर उन्हें “घरेलू विवाद” कहकर दबा दिया जाता है.

अब वक्त आ गया है कि दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई केवल कानून तक सीमित न रहे, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन बने. जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक बेटियां यूं ही जलती रहेंगी और हम शर्मसार होते रहेंगे.

यह भी पढ़ें-

नई दिल्ली: भारत में हर दिन जब सूरज उगता है, तब किसी घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और उसी दिन कहीं एक और बेटी दहेज की आग में झुलसाई जा रही होती है. ताजा मामला देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की रहने वाली महिला की हुई मौत का है. जहां इस केस ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले को दहेज हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है और मामला देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये कोई एक अकेली महिला की कहानी अकेली नहीं है. यह उस कड़वे सच का एक और उदाहरण है, जो आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे समाज की जड़ों में जहर बनकर फैला हुआ है. दहेज प्रथा. देखिए, ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा की ये खास रिपोर्ट...

यह एक विडंबना है कि जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं शादी के बाद उसी नारी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और यहां तक कि उसकी जान ले ली जाती है.

दहेज प्रथा' का असली सच (ETV Bharat)

ग्रेटर नोएडा में हुई महिला की मौत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि दहेज प्रथा कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, बल्कि आज भी हमारी बेटियों के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है. हर दिन न जाने कितनी महिलाएं प्रताड़ना सहती हैं, कितनी जिंदा जल जाती हैं, कितनी आत्महत्या के लिए मजबूर होती हैं, लेकिन खबर सिर्फ वहीं बनती है जहां कैमरा पहुंचता है.

"हर साल 7000 महिलाएं होती है शिकार"

देश में दहेज के लिए प्रताड़ना झेल रही महिलाओं के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता भारद्वाज का कहना है कि हर साल औसतन करीब 7000 महिलाएं दहेज या घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ जाती हैं, लेकिन यह आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मामले थाने तक भी नहीं पहुंचते, और ना ही कोई एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन ये आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मामले ऐसे भी हैं जो थाने-पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते और अनरिपोर्टेड रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़े भी कई बार ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे हालात काबू में हों जबकि हकीकत ये है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है.

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता भारद्वाज
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता भारद्वाज (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में अधिवक्ता सुनीता ने बताया कि 35 साल पहले जब उन्होंने वकालत शुरू की थी, उस वक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए को बहुत गंभीरता से लागू किया जाता था. आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था. इससे समाज में डर व कानून का सम्मान होता था, लेकिन समय के साथ अदालतों व सरकार की नीतियों में बदलाव आया है. अब गिरफ्तारी पर रोक जैसी परिस्थितियों ने कानून की धारा को कमजोर कर दिया है. इसका नतीजा ये है कि महिलाओं पर हिंसा करने वालों को कोई डर नहीं रह गया है.

NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX)
NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX) (ETV Bharat)

"दहेज के लिए बेटियों की जाती जान के लिए समाज भी जिम्मेदार"
वहीं, सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने भी ग्रेटर नोएडा में हुई महिला की मौत को समाज व सिस्टम की असफलता बताया है. उन्होंने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, रोजाना न जाने कितनी बेटियां दहेज और प्रताड़ना के कारण मरती और जीती हैं. फर्क बस इतना है कि हर घटना का वीडियो वायरल नहीं होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कानून लागू करने वाले ही भ्रष्ट व उदासीन हैं. इसके साथ ही समाज भी दोषी है, जो बेटियों को पराया धन मानकर प्रताड़ना सहने पर मजबूर कर देता है. योगिता ने दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि दहेज लेना ही नहीं, देना भी अपराध माना जाए व दोनों पक्षों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX)
NCRB के ये आंकड़े बता रहे हैं 'दहेज प्रथा' का असली सच (GFX) (ETV Bharat)

NCRB के आंकड़ों ने खोली समाज की सच्चाई
देश में दहेज प्रथा पर कानूनी रोक लगे दशकों बीत चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि यह सामाजिक बुराई आज भी उतनी ही जीवित और खतरनाक है. साल 2017 से 2022 तक, पूरे भारत दर्ज हुए दहेज निषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act, 1961) के केस और दहेज मौतों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं. हर दिन 17 बेटियों की जिंदगी खत्म हो रही है.

सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना
सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना (ETV Bharat)

दिल्ली में भी स्थिति चिंताजनक

बात अगर देश की राजधानी दिल्ली जैसे आधुनिक और शहरी क्षेत्र में भी स्थिति चिंताजनक है. 2022 में 131 महिलाओं की मौत दहेज के कारण हुई, जबकि उसी साल सिर्फ 18 मामले ही दहेज निषेध कानून के तहत दर्ज किए गए. यह स्पष्ट संकेत है कि ज्यादातर घटनाएं या तो दर्ज नहीं की जातीं, या फिर उन्हें “घरेलू विवाद” कहकर दबा दिया जाता है.

अब वक्त आ गया है कि दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई केवल कानून तक सीमित न रहे, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन बने. जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक बेटियां यूं ही जलती रहेंगी और हम शर्मसार होते रहेंगे.

यह भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

NCW ON GRATER NOIDA CASECRIME AGAINST WOMENGREATER NOIDA DOWRY MURDER CASENCRB DOWRY DATA DEATHS INDIANCRB DATA DOWRY MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.