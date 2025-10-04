ETV Bharat / bharat

NCRB Report : जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 151 मामले दर्ज, लद्दाख में कोई केस दर्ज नहीं

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा जहां 151 अपराध किए गए, वहीं लद्दाख में कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया.

151 terrorism-related cases registered in Jammu and Kashmir
जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 151 मामले दर्ज (@NCRBHQ)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : October 4, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 2023 में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 53 मामले और राज्य के खिलाफ 193 अपराध दर्ज किए गए.

वहीं केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 151 रही, जो देश में सबसे अधिक है, जबकि लद्दाख में इनमें से किसी भी श्रेणी में कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया.

एनसीआरबी की वार्षिक भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 53 मामले दर्ज किए गए, जो कि देश भर में दर्ज 2,279 ऐसे मामलों का एक छोटा सा अंश है. इन मामलों में हिरासत में मृत्यु और यातना से लेकर जबरन वसूली और अन्य उल्लंघनों तक के आरोप शामिल थे.

इसके विपरीत, बड़े राज्यों में यह संख्या कहीं ज़्यादा थी: राजस्थान में 461 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 121, तेलंगाना में 108, और पंजाब तथा तमिलनाडु में 97-97 मामले दर्ज किए गए. यहां तक कि दिल्ली में, जहां कई राज्यों की तुलना में पुलिस बल कम है, 29 मामले दर्ज किए गए.

लद्दाख, जो 2019 से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया. एनसीआरबी ने जम्मू-कश्मीर में 151 आतंकवादी अपराध दर्ज किए, जो देश में अब तक का सबसे ज़्यादा है. सिर्फ एक और राज्य, हरियाणा, में आतंकवाद से जुड़े कुल दो मामले दर्ज किए गए.

इसका अर्थ यह है कि 2023 में भारत में होने वाले सभी आतंकवादी अपराधों में से 98 प्रतिशत से अधिक जम्मू और कश्मीर में केंद्रित होंगे.

श्रीनगर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "आंकड़ों से पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर आतंकवाद से जुड़े मामलों का बोझ लगभग अकेले ही ढो रहा है. भले ही कुल मिलाकर आतंकवादी घटनाओं की संख्या में कमी आई हो, लेकिन यह तथ्य कि शेष भारत में ऐसे मामले बमुश्किल ही दर्ज होते हैं, दर्शाता है कि यहां सुरक्षा का माहौल कितना अनूठा है."

लद्दाख या शेष केंद्र शासित प्रदेशों में किसी आतंकवादी घटना की सूचना नहीं मिली. एनसीआरबी रिपोर्ट की एक और खास बात राज्य के खिलाफ अपराधों की संख्या है, जिसमें राजद्रोह, युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी गतिविधियां (Prevention) अधिनियम (UAPA) के तहत उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हैं. 2023 में ऐसे 193 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश यूएपीए से जुड़े हैं.

देश भर में ऐसे 4,873 मामले सामने आए, जबकि कुछ राज्यों में यह संख्या कहीं ज़्यादा थी. उत्तर प्रदेश में 2,761 मामले सबसे ज़्यादा थे. दिल्ली में 223 मामले थे, जो जम्मू-कश्मीर से थोड़े ज़्यादा थे. केरल में 436, हरियाणा में 379 और महाराष्ट्र में 223 मामले दर्ज किए गए. वहीं, बिहार में सिर्फ़ 68 मामले दर्ज किए गए, जबकि गोवा में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें- NCRB के आंकड़ों में जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख सबसे सुरक्षित राज्य

For All Latest Updates

TAGGED:

NCRB 2023 REPORTJAMMU AND KASHMIRLADAKHNCRB REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.