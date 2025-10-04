ETV Bharat / bharat

NCRB Report : जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 151 मामले दर्ज, लद्दाख में कोई केस दर्ज नहीं

By Muhammad Zulqarnain Zulfi Published : October 4, 2025

श्रीनगर: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 2023 में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 53 मामले और राज्य के खिलाफ 193 अपराध दर्ज किए गए. वहीं केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या 151 रही, जो देश में सबसे अधिक है, जबकि लद्दाख में इनमें से किसी भी श्रेणी में कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया. एनसीआरबी की वार्षिक भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में पुलिसकर्मियों के खिलाफ 53 मामले दर्ज किए गए, जो कि देश भर में दर्ज 2,279 ऐसे मामलों का एक छोटा सा अंश है. इन मामलों में हिरासत में मृत्यु और यातना से लेकर जबरन वसूली और अन्य उल्लंघनों तक के आरोप शामिल थे. इसके विपरीत, बड़े राज्यों में यह संख्या कहीं ज़्यादा थी: राजस्थान में 461 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 121, तेलंगाना में 108, और पंजाब तथा तमिलनाडु में 97-97 मामले दर्ज किए गए. यहां तक कि दिल्ली में, जहां कई राज्यों की तुलना में पुलिस बल कम है, 29 मामले दर्ज किए गए. लद्दाख, जो 2019 से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया. एनसीआरबी ने जम्मू-कश्मीर में 151 आतंकवादी अपराध दर्ज किए, जो देश में अब तक का सबसे ज़्यादा है. सिर्फ एक और राज्य, हरियाणा, में आतंकवाद से जुड़े कुल दो मामले दर्ज किए गए.