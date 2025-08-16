ETV Bharat / bharat

'भारत विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार', NCERT ने तैयार किया नया मॉड्यूल - NCERT MODULES

एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में भारत के विभाजन को एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी बताया गया है और जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार ठहराया गया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 2:23 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: भारत के विभाजन पर एनसीईआरटी के नए विशेष मॉड्यूल ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालते हुए कहा है कि उन्होंने "विभाजन की योजनाओं को स्वीकार किया" और "जिन्ना को कम करके आंका" जबकि इसके बाद होने वाली दीर्घकालिक भयावहता का अनुमान लगाने में विफल रहे.

इस अगस्त में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर दो मॉड्यूल जारी किए गए, एक मध्य चरण के लिए और दूसरा द्वितीयक चरण के लिए. मॉड्यूल में कहा गया है, "भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण किसी भी तरह से अपरिहार्य नहीं था." इसके बजाय, उनका तर्क है कि तीन लोगों ने विभाजन को आकार दिया, "जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की; कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया; और माउंटबेटन, जिन्होंने इसे औपचारिक रूप दिया और लागू किया."

द्वितीयक चरण के मॉड्यूल में कहा गया है, "किसी भी भारतीय नेता को राष्ट्रीय या प्रांतीय प्रशासन, सेना, पुलिस आदि को चलाने का अनुभव नहीं था. इसलिए, उन्हें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली बड़ी समस्याओं का कोई अंदाजा नहीं था... अन्यथा, इतनी जल्दबाजी नहीं की गई होती."

मॉड्यूल्स में विभाजन को "एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी" बताया गया है, जिसका विश्व इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है. वे सामूहिक हत्याओं, लगभग डेढ़ करोड़ लोगों के विस्थापन, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा और शरणार्थियों की रेलगाड़ियों के आने का विवरण देते हैं, जो "रास्ते में मारे गए लोगों की लाशों से भरी होती थीं."

एक खंड में लिखा है, "कुछ भयावह घटनाएं विभाजन के अंतिम रूप से तय होने से पहले ही शुरू हो गई थीं... नोआखली और कलकत्ता (1946) तथा रावलपिंडी, थोहा और बेवल (मार्च 1947) की भयावह घटनाएं इसके भयावह उदाहरण हैं."

इस लेख की विषयवस्तु इस बात पर ज़ोर देती है कि अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग का हिंसा के साथ हुआ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ. इसमें जिन्ना की चेतावनी, "या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत" को एक दबाव के रूप में उद्धृत किया गया है जिसके कारण कांग्रेस नेताओं नेहरू और पटेल को आखिरकार समझौता करना पड़ा.

दूसरा मॉड्यूल विभाजन को स्थायी चुनौतियों से सीधे जोड़ता है, जिसमें कश्मीर संघर्ष, सांप्रदायिक राजनीति और भारत की विदेश नीति पर बाहरी दबाव शामिल हैं. इसमें कहा गया है, "पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए तीन युद्ध लड़े हैं और हारने के बाद जिहादी आतंकवाद के निर्यात की नीति अपनाई है... यह सब विभाजन का परिणाम है."

मॉड्यूल में लिखा है कि यहां तक कि जिन्ना ने भी बाद में स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने जीवनकाल में विभाजन की उम्मीद नहीं की थी: "मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. मैंने अपने जीवनकाल में पाकिस्तान देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी."

स्कूली छात्रों के लिए, मध्य चरण का मॉड्यूल विभाजन को सरल शब्दों में बताता है, लेकिन साझा ज़िम्मेदारी का वही भाव रखता है. इसमें कहा गया है, "भारत के विभाजन के लिए तीन तत्व ज़िम्मेदार थे: जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की; दूसरे, कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया; और तीसरे, माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया."

इस खंड में भारत की आजादी के बाद सत्ता हस्तांतरण में माउंटबेटन की भूमिका पर भी जोर दिया गया है, और इस जल्दबाजी को "लापरवाही का एक बड़ा कार्य" बताया गया है, जिसके कारण स्वतंत्रता दिवस के बाद भी लाखों लोग यह नहीं जान पाए कि वे किस देश के हैं.

मॉड्यूल का समापन विभाजन को भावी पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करते हुए किया गया है: "शासकों की अदूरदर्शिता राष्ट्रीय आपदा बन सकती है. शांति प्राप्त करने के लिए हिंसा को छूट देने से हिंसक समूहों की भूख बढ़ती है."

यह भी पढ़ें- चोरी चोरी, चुपके चुपके, जनता जाग गई है, वोट चोरी पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला

नई दिल्ली: भारत के विभाजन पर एनसीईआरटी के नए विशेष मॉड्यूल ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालते हुए कहा है कि उन्होंने "विभाजन की योजनाओं को स्वीकार किया" और "जिन्ना को कम करके आंका" जबकि इसके बाद होने वाली दीर्घकालिक भयावहता का अनुमान लगाने में विफल रहे.

इस अगस्त में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर दो मॉड्यूल जारी किए गए, एक मध्य चरण के लिए और दूसरा द्वितीयक चरण के लिए. मॉड्यूल में कहा गया है, "भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण किसी भी तरह से अपरिहार्य नहीं था." इसके बजाय, उनका तर्क है कि तीन लोगों ने विभाजन को आकार दिया, "जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की; कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया; और माउंटबेटन, जिन्होंने इसे औपचारिक रूप दिया और लागू किया."

द्वितीयक चरण के मॉड्यूल में कहा गया है, "किसी भी भारतीय नेता को राष्ट्रीय या प्रांतीय प्रशासन, सेना, पुलिस आदि को चलाने का अनुभव नहीं था. इसलिए, उन्हें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली बड़ी समस्याओं का कोई अंदाजा नहीं था... अन्यथा, इतनी जल्दबाजी नहीं की गई होती."

मॉड्यूल्स में विभाजन को "एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी" बताया गया है, जिसका विश्व इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है. वे सामूहिक हत्याओं, लगभग डेढ़ करोड़ लोगों के विस्थापन, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा और शरणार्थियों की रेलगाड़ियों के आने का विवरण देते हैं, जो "रास्ते में मारे गए लोगों की लाशों से भरी होती थीं."

एक खंड में लिखा है, "कुछ भयावह घटनाएं विभाजन के अंतिम रूप से तय होने से पहले ही शुरू हो गई थीं... नोआखली और कलकत्ता (1946) तथा रावलपिंडी, थोहा और बेवल (मार्च 1947) की भयावह घटनाएं इसके भयावह उदाहरण हैं."

इस लेख की विषयवस्तु इस बात पर ज़ोर देती है कि अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग का हिंसा के साथ हुआ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ. इसमें जिन्ना की चेतावनी, "या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत" को एक दबाव के रूप में उद्धृत किया गया है जिसके कारण कांग्रेस नेताओं नेहरू और पटेल को आखिरकार समझौता करना पड़ा.

दूसरा मॉड्यूल विभाजन को स्थायी चुनौतियों से सीधे जोड़ता है, जिसमें कश्मीर संघर्ष, सांप्रदायिक राजनीति और भारत की विदेश नीति पर बाहरी दबाव शामिल हैं. इसमें कहा गया है, "पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए तीन युद्ध लड़े हैं और हारने के बाद जिहादी आतंकवाद के निर्यात की नीति अपनाई है... यह सब विभाजन का परिणाम है."

मॉड्यूल में लिखा है कि यहां तक कि जिन्ना ने भी बाद में स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने जीवनकाल में विभाजन की उम्मीद नहीं की थी: "मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. मैंने अपने जीवनकाल में पाकिस्तान देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी."

स्कूली छात्रों के लिए, मध्य चरण का मॉड्यूल विभाजन को सरल शब्दों में बताता है, लेकिन साझा ज़िम्मेदारी का वही भाव रखता है. इसमें कहा गया है, "भारत के विभाजन के लिए तीन तत्व ज़िम्मेदार थे: जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की; दूसरे, कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया; और तीसरे, माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया."

इस खंड में भारत की आजादी के बाद सत्ता हस्तांतरण में माउंटबेटन की भूमिका पर भी जोर दिया गया है, और इस जल्दबाजी को "लापरवाही का एक बड़ा कार्य" बताया गया है, जिसके कारण स्वतंत्रता दिवस के बाद भी लाखों लोग यह नहीं जान पाए कि वे किस देश के हैं.

मॉड्यूल का समापन विभाजन को भावी पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करते हुए किया गया है: "शासकों की अदूरदर्शिता राष्ट्रीय आपदा बन सकती है. शांति प्राप्त करने के लिए हिंसा को छूट देने से हिंसक समूहों की भूख बढ़ती है."

यह भी पढ़ें- चोरी चोरी, चुपके चुपके, जनता जाग गई है, वोट चोरी पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला

For All Latest Updates

TAGGED:

PARTITION OF INDIAMUHAMMAD ALI JINNAHCONGRESS MOUNTBATTENNCERT MODULES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का मीटिंग: शिखर वार्ता से कम नहीं था ट्रंप-पुतिन का मिलन

FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

RCB प्लेयर बना इंग्लैंड का कप्तान, तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड

आंखों से नींद और चेहरे से सुकून छीन गई धराली आपदा, जानें क्या कह रहे मनोचिकित्सक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.