दिल्ली में NCERT किताबों की पायरेसी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 2.4 करोड़ रुपये की जाली किताबें बरामद - NCERT BOOK PIRACY RACKET BUSTED

दिल्ली में 2.4 करोड़ रुपये की नकली किताबें बरामद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: शाहदरा जिले की पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताबों की बिक्री और वितरण में लिप्त एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस अवैध कारोबार में शामिल पिता-पुत्र की जोड़ी प्रशांत गुप्ता और निशांत गुप्ता सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. ये अनुपम सेल्स नामक दुकान के माध्यम से यह अवैध कारोबार चला रहे थे. इस कार्रवाई में 2.4 करोड़ की कीमत से अधिक मूल्य की 1.7 लाख से अधिक नकली किताबें बरामद की गई. डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया, 16 मई को गुप्त से जानकारी मिली थी कि मंडोली रोड स्थित कुछ स्थानों पर एनसीईआरटी की नकली किताबों का अवैध कारोबार किया जा रहा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत विशेष टीम का गठन कार्रवाई की योजना बनाई गई. इंस्पेक्टर मनीष कुमार (प्रभारी, स्पेशल स्टाफ) के नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम ने एनसीईआरटी के सहायक उत्पादन अधिकारी प्रकाशवीर सिंह को भी बुलाया, ताकि जब्त की गई किताबों की प्रमाणिकता की जांच की जा सके. डीसीपी प्रशांत गौतम (ETV Bharat) पूछताछ में हुआ खुलासा: टीम ने मंडोली रोड स्थित राम नगर में अनुपम सेल्स में छापा मारा, जहां से 27 नकली एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की कक्षा 12 की किताबें बरामद की गईं. इन किताबों पर एनसीईआरटी अधिकारी और दुकानदार के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह किताबें पूरी तरह से नकली थी. मौके से दुकानदार पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान, आरोपी प्रशांत गुप्ता ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से यह दुकान चला रहा था और उसका बेटा निशांत पिछले 5 सालों से उससे जुड़ा था. उन्होंने कबूला कि यह किताबें दिल्ली के हिरांकी (अलीपुर के पास) से खरीदकर बेचना शुरू किया था.

