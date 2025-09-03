गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों की एक सूची बनाई है और विदेशी अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले नागरिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों के साथ डेटा साझा किया है. इनमें मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल विदेशी नागरिक, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के नागरिक शामिल हैं. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी साझा की.

एनसीबी ने मंगलवार को दिल्ली से एक नाइजीरियाई नागरिक को मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया. नाइजीरियाई नागरिक 2023 में मेडिकल वीजा पर भारत में था और वीजा की समाप्ति के बाद भी 2024 से भारत में रह रहा था. अधिकारी ने बताया, "नाइजीरियाई नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी और दिल्ली से कोकीन सप्लाई चैनल स्थापित करने में शामिल था."

ताजा गिरफ्तारी एनसीबी द्वारा सोमवार को चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इथियोपिया से आए दो भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद हुई. अधिकारी ने कहा, "विदेशी ड्रग कार्टेल भारत से शिक्षित युवाओं की भर्ती करता है ताकि देश को एक प्रमुख ड्रग बाजार बनाया जा सके."

एनसीबी द्वारा उच्च श्रेणी की कोकीन के साथ गिरफ्तार किए गए दो भारतीय नागरिक सुशिक्षित थे और कोकीन की अनुमानित कीमत कम से कम 60 करोड़ रुपये आंकी गई है. उत्तराखंड के बागेश्वर का निवासी एक व्यक्ति स्नातक है और दूसरा हिमाचल प्रदेश के चंबा से आईटीआई पास है. दोनों को इथियोपिया के अदीस अबाबा से चेन्नई आ रही इथियोपियन एयरलाइंस की उड़ान में अपने सामान में लाई गई तस्करी की सामग्री के साथ पकड़ा गया.

अधिकारी ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि विभिन्न राज्यों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों की सूची साझा करने से भारत को ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी."

नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अफ्रीकी देशों से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या 25,304 है.

अधिकारी ने बताया, "वास्तविक मामलों में, जहां अनजाने में, अज्ञानतावश या विवश परिस्थितियों में समय से अधिक रुकना होता है, वहां जुर्माना वसूलने के बाद समय से अधिक रुकने की अवधि को नियमित कर दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर वीजा अवधि बढ़ा दी जाती है. जहां समय से अधिक रुकना जानबूझकर या अनुचित पाया जाता है, वहां विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है."

अधिकारी के अनुसार, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसे शहर अफ्रीकी देशों के नागरिकों के लिए पसंदीदा स्थान हैं. अधिकारी ने कहा, "चूंकि ये शहर आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र हैं, इसलिए विदेशी नागरिक इन जगहों पर रुकते थे."

नए आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत, भारतीय वीजा की अवधि से अधिक रुकने वाले विदेशी नागरिक को कारावास (3 साल तक और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना), नजरबंदी, निर्वासन और भविष्य में भारत में प्रवेश पर संभावित प्रतिबंध सहित कई परिणामों का सामना करना पड़ सकता है.

पहले भी कई मौकों पर, एनसीबी ने इथियोपिया, नाइजीरिया, रवांडा जैसे अफ्रीकी देशों के कई विदेशी नागरिकों को नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एनसीबी के सेवानिवृत्त उप महानिदेशक बीबी मिश्रा ने कहा, "विदेशी नागरिकों, खासकर अफ्रीकी देशों के नागरिकों की संलिप्तता वास्तव में चिंता का विषय है. ड्रग कार्टेल हमेशा भारतीय बाजार पर कब्जा करने की कोशिश करता है."

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अवैध ड्रग बाजार से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं. मिश्रा ने कहा, "हालांकि, जहां तक ​​ऐसे ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है, विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच उचित समन्वय बेहद जरूरी है."

इस बीच, एनसीबी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार को नशामुक्त स्कूली माहौल को बढ़ावा देने और बच्चों व युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन को रोककर सुरक्षित, स्वस्थ और सहायक स्कूली पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए. एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग और सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह ने 500 प्रधानाचार्यों, परामर्शदाताओं और स्वास्थ्य शिक्षकों की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

यह समझौता ज्ञापन स्कूलों में त्रैमासिक जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षकों और परामर्शदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, छात्रों और अभिभावकों के लिए नशीली दवाओं की रोकथाम पर ई-मॉड्यूल और लचीलापन विकसित करने के लिए परामर्श और आउटरीच पहलों पर केंद्रित है. समझौते के तहत, 100 सीबीएसई स्कूलों में एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और बाद में हब-एंड-स्पोक मॉडल (hub-and-spoke model) के जरिये इसका विस्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- 56 करोड़ की ड्रग बरामद, चेन्नई एयरपोर्ट पर नाइजीरियन नागरिक समेत 4 गिरफ्तार