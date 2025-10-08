ETV Bharat / bharat

हरियाणा में बंपर निवेश करेगी जापान की कंपनियां, नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में MOU साइन

ओसाका(जापान) : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इस वक्त जापान के दौरे पर हैं और उनकी कोशिश हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की है. उनकी इस कोशिश को कामयाबी भी मिल रही है और जापान की दो कंपनियां कुबोटा और डाइकिन हरियाणा में कुल 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है. इसके लिए हरियाणा सरकार के साथ एमओयू साइन किया गया है.

कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए राज्य के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और हरियाणा में कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की.

2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कुबोटा : बैठक के दौरान कुबोटा कंपनी ने एक्सकोर्ट के साथ मिलकर हरियाणा में 2000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की. कुबोटा का ये निवेश हरियाणा के औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा. इससे ना केवल आधुनिक कृषि तकनीक राज्य में आएगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे.

1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी डाइकिन : हरियाणा सरकार और जापान की प्रसिद्ध कंपनी डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बुधवार को ओसाका में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इस एमओयू के तहत डाइकिन कंपनी हरियाणा में 1000 करोड़ रुपये के निवेश से एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) सेंटर स्थापित करेगी जिससे युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे. एमओयू पर हरियाणा की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल और डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से शोगो एंडो उप प्रबंध निदेशक ने हस्ताक्षर किए. डाइकिन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में स्थापित होने वाला ये आरएंडडी सेंटर कंपनी का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र होगा. इससे हरियाणा और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी.