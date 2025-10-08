ETV Bharat / bharat

हरियाणा में बंपर निवेश करेगी जापान की कंपनियां, नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में MOU साइन

जापान की कुबोटा और डाइकिन कंपनी हरियाणा में कुल 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी. हरियाणा सीएम की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ है.

Nayab Singh Saini Japan Visit Update Kubota and Daikin companies will invest Rs 3000 crore in Haryana
हरियाणा में बंपर निवेश करेगी जापान की कंपनियां (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 8, 2025 at 3:40 PM IST

ओसाका(जापान) : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इस वक्त जापान के दौरे पर हैं और उनकी कोशिश हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की है. उनकी इस कोशिश को कामयाबी भी मिल रही है और जापान की दो कंपनियां कुबोटा और डाइकिन हरियाणा में कुल 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है. इसके लिए हरियाणा सरकार के साथ एमओयू साइन किया गया है.

कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए राज्य के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और हरियाणा में कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की.

Nayab Singh Saini Japan Visit Update Kubota and Daikin companies will invest Rs 3000 crore in Haryana
2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कुबोटा (Etv Bharat)

2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कुबोटा : बैठक के दौरान कुबोटा कंपनी ने एक्सकोर्ट के साथ मिलकर हरियाणा में 2000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की. कुबोटा का ये निवेश हरियाणा के औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा. इससे ना केवल आधुनिक कृषि तकनीक राज्य में आएगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे.

1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी डाइकिन : हरियाणा सरकार और जापान की प्रसिद्ध कंपनी डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बुधवार को ओसाका में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इस एमओयू के तहत डाइकिन कंपनी हरियाणा में 1000 करोड़ रुपये के निवेश से एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) सेंटर स्थापित करेगी जिससे युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे. एमओयू पर हरियाणा की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल और डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से शोगो एंडो उप प्रबंध निदेशक ने हस्ताक्षर किए. डाइकिन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में स्थापित होने वाला ये आरएंडडी सेंटर कंपनी का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र होगा. इससे हरियाणा और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी.

Nayab Singh Saini Japan Visit Update Kubota and Daikin companies will invest Rs 3000 crore in Haryana
कुबोटा कंपनी में नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

"कृषि उपकरण निर्माण का केंद्र बनेगा हरियाणा": मुख्यमंत्री ने कुबोटा कंपनी की अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है. इसलिए हरियाणा कृषि उपकरण निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है. उन्होंने कंपनी को हरियाणा में निवेश करने और स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए न्यौता दिया जिसके बाद कुबोटा के अधिकारियों ने हरियाणा में निवेश करने को लेकर गहरी रुचि दिखाई.

"हरियाणा में उद्योग फ्रेंडली नीतियां" : प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक सशक्त औद्योगिक वातावरण तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योग स्थापित करने के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, जिससे निवेशकों को शीघ्र जरूरी अनुमतियां मिल सकें. प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. यश गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

"सिंगल विंडो सिस्टम लागू" : राज्य सरकार ने “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे सभी आवश्यक मंजूरी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हो जाती हैं. हरियाणा में विकसित औद्योगिक क्लस्टर, उत्कृष्ट परिवहन नेटवर्क, कुशल मानव संसाधन और विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाएं निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं.

