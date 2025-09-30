नक्सलियों का रेड कार्पेट बिछाकर करेंगे स्वागत, नहीं होगा युद्ध विराम: गृहमंत्री विजय शर्मा
विजय शर्मा ने नक्सलियों को चेतावनी दी कि समय कम है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2025 at 12:11 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में नक्सली युद्धविराम को लेकर जारी बहस के बीच गृहमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि नक्सली नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी पहले से चल रही है और किसी भी तरह का युद्धविराम संभव नहीं है. विजय शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहें, उनका स्वागत किया जाएगा, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाएगा. लेकिन हिंसा का रास्ता चुनने वालों पर और कड़ी कार्रवाई होगी.
इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी नक्सलियों के सीजफायर प्रस्ताव को भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया था कि सरकार किसी युद्धविराम के पक्ष में नहीं है. शाह ने दोहराया कि आत्मसमर्पण करने वालों को सुरक्षा और पुनर्वास मिलेगा, लेकिन सीजफायर की कोई गुंजाइश नहीं है.
नक्सलियों के खिलाफ युद्ध में सीज फायर नहीं: विजय शर्मा ने कहाा "यह सब एक पूर्व निर्धारित रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने चेतावनी दी – "जिन नक्सलियों ने पत्र लिखा है, उनका भाव यह है कि बस्तर में खून-खराबा बंद होना चाहिए, अगर सचमुच ऐसा है तो समय कम है, आगे बढ़ें, लाल कार्पेट बिछाकर स्वागत करने सरकार तैयार हैं."
उन्होंने आगे बताया कि पिछले दो सालों से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है. स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) लगातार काम कर रही है और रायपुर, कोरबा समेत शहरी इलाकों में नक्सली नेटवर्क का खुलासा कर उसे ध्वस्त किया जा रहा है. जांच एजेंसी ने इन नेटवर्क की प्रोफाइलिंग पूरी कर ली है ताकि नक्सलियों के शहरी संपर्क और आपराधिक गतिविधियों को पूरी तरह खत्म किया जा सके.