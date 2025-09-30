ETV Bharat / bharat

नक्सलियों का रेड कार्पेट बिछाकर करेंगे स्वागत, नहीं होगा युद्ध विराम: गृहमंत्री विजय शर्मा

छत्तीसगढ़ में नक्सली युद्धविराम ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 30, 2025 at 12:11 AM IST 2 Min Read