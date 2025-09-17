ETV Bharat / bharat

बीजापुर एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, दोनों ओर से रुक रुककर फायरिंग जारी

बीजापुर: माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को फिर बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में चल रहे मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं. मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया. एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना के मुताबिक दोपहर 3 के करीब से मुठभेड़ जारी है. दोनों ओर से रुक रुककर फायरिंग हो रही है. गोलियों की आवाज इलाके में गूंज रही है. बीजापुर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर जारी है. इलाके में जवानों के द्वारा सघन सर्चिंग अभियान भी किया जा रहा है. फोर्स की कोशिश है कि एनकाउंटर में शामिल माओवादियों को घेरे रखा जाए.

एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर और बीजीएल लॉन्चर बरामद: मारे गए दोनों नक्सलियों के पास से थ्री नॉट थ्री रायफल, 1 बीजीएल लॉन्चर, गोला बारूद बरामद किया गया है.

एनकाउंटर जारी: बीजापुर एएसपी ने कहा कि एनकाउंटर अभी जारी है. ऐसे में हम कोई भी गोपनीय जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकते हैं. मुठभेड़ खत्म होने के बाद एनकाउंटर से जुड़ी हर जानकारी साझा की जाएगी. मारे गए माओवादियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं.

एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी टीम: फोर्स दक्षिण पश्चिम बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी. इसी बीच जंगल में नक्सलियों के बैठक किए जाने की सूचना जवानों को मिली. जवानों ने इलाके की घेराबंदी करते हुए माओवादियों को ललकारा. सरेंडर करने के बजाए माओवादियों ने फायरिंग शुरु कर दी. जवानों ने भी नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया. जवाबी फायरिंग में 2 माओवादी मारे गए.

इस साल 246 नक्सली मारे गए: ताजा कार्रवाई के साथ इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में 246 नक्सली मारे जा चुके हैं. उनमें से 217 को बस्तर संभाग में मार गिराया गया, जिसमें सात जिले शामिल हैं, जबकि 27 अन्य को गरियाबंद जिले में मार गिराया गया, जो रायपुर संभाग में आता है. दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में 2 अन्य नक्सली मारे गए हैं. पुलिस ने कहा कि 11 सितंबर को राज्य के गरियाबंद जिले में एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) मोडेम बालकृष्ण सहित 10 नक्सली मारे गए थे.