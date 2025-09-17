बीजापुर एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, दोनों ओर से रुक रुककर फायरिंग जारी
मुठभेड़ स्थल से हथियार और बीजीएल लॉन्चर बरामद.
Published : September 17, 2025 at 7:57 PM IST
बीजापुर: माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को फिर बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में चल रहे मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं. मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया. एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना के मुताबिक दोपहर 3 के करीब से मुठभेड़ जारी है. दोनों ओर से रुक रुककर फायरिंग हो रही है. गोलियों की आवाज इलाके में गूंज रही है. बीजापुर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर जारी है. इलाके में जवानों के द्वारा सघन सर्चिंग अभियान भी किया जा रहा है. फोर्स की कोशिश है कि एनकाउंटर में शामिल माओवादियों को घेरे रखा जाए.
एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर और बीजीएल लॉन्चर बरामद: मारे गए दोनों नक्सलियों के पास से थ्री नॉट थ्री रायफल, 1 बीजीएल लॉन्चर, गोला बारूद बरामद किया गया है.
एनकाउंटर जारी: बीजापुर एएसपी ने कहा कि एनकाउंटर अभी जारी है. ऐसे में हम कोई भी गोपनीय जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकते हैं. मुठभेड़ खत्म होने के बाद एनकाउंटर से जुड़ी हर जानकारी साझा की जाएगी. मारे गए माओवादियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं.
एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी टीम: फोर्स दक्षिण पश्चिम बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी. इसी बीच जंगल में नक्सलियों के बैठक किए जाने की सूचना जवानों को मिली. जवानों ने इलाके की घेराबंदी करते हुए माओवादियों को ललकारा. सरेंडर करने के बजाए माओवादियों ने फायरिंग शुरु कर दी. जवानों ने भी नक्सलियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया. जवाबी फायरिंग में 2 माओवादी मारे गए.
इस साल 246 नक्सली मारे गए: ताजा कार्रवाई के साथ इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में 246 नक्सली मारे जा चुके हैं. उनमें से 217 को बस्तर संभाग में मार गिराया गया, जिसमें सात जिले शामिल हैं, जबकि 27 अन्य को गरियाबंद जिले में मार गिराया गया, जो रायपुर संभाग में आता है. दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में 2 अन्य नक्सली मारे गए हैं. पुलिस ने कहा कि 11 सितंबर को राज्य के गरियाबंद जिले में एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) मोडेम बालकृष्ण सहित 10 नक्सली मारे गए थे.
अब तक के बड़े एनकाउंटर
- 10 जुलाई 1970 श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश): खूंखार नक्सली सत्यनारायण और आदिबतला कैलासा मुठभेड़ में ढेर.
- 02 नवंबर 1999 करीमनगर (तेलंगाना): पीपुल्स वार ग्रुप के तीन हार्डकोर नक्सली नल्ला आदि रेड्डी, संतोष रेड्डी, मुरली ढेर, 12-12 लाख का था इनाम.
- 07 मार्च 2005 करीमनगर (तेलंगाना): मोहिनीकुंटा गांव के पास मुठभेड़ में सीपीआईएमएल नक्सली रियाज ढेर.
- 17 जून 2006 नल्लामाला (आंध्र प्रदेश): वरिष्ठ माओवादी नेता मत्तम रविकुमार उर्फ श्रीधर उर्फ अनिल नल्लामल्ला के जंगल में ढेर.
- 13 जुलाई 2006 हैदराबाद (तेलंगाना): ए माधव रेड्डी और आईपीएस अधिकारी जी परदेसी नायडू की हत्या का मास्टरमाइंड और सीपीआई माओवादी राज्य समिति का सचिव माधव मुठभेड़ में मारा गया.
- 15 सितंबर 2006 वारंगल (तेलंगाना): महादेवपुर थाना इलाके में सीपीआई माओवादी अलवल सरैया उर्फ मधु को जवानों ने ढेर कर दिया.
- 12 अक्टूबर 2006 संगारेड्डी (तेलंगाना): नक्सलियों के राज्य समिति के सदस्य और मेडक समिति के सचिव मंतुरी नागभूषणम उर्फ संजीव उर्फ शुभाष का एनकाउंटर.
- 10 नवंबर 2006 गोपावरम (आंध्र प्रदेश): गोपावरम जंगल में आंध्र प्रदेश राज्य सचिवालय के सदस्य यलगला अप्पा राव उर्फ ओबुलेसु मुठभेड़ में ढेर.
- 28 दिसंबर 2006 विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): विशाखापत्तनम जिले में नक्सली नेता चंद्रमौली मुठभेड़ में मारा गया, चंद्रमौली आंध्र और ओडिशा के बार्डर एरिया में सक्रिय था.
- 22 जून, 2007 अनंतपुर (आंध्र प्रदेश): शीर्ष माओवादी नेता सांडे राजमौली उर्फ प्रसाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया.
- 01 जुलाई 2007 वारंगल (तेलंगाना): सीपीआई माओवादीचेट्टीराज पपैया उर्फ सोमन्ना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया. सोमन्ना उत्तरी तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी का सचिव सदस्य था.
- 02 अप्रैल, 2008 वारंगल (तेलंगाना): आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली गजेरला सरैया उर्फ आज़ाद उर्फ भास्कर मुठभेड़ में मारा गया. एनकाउंटर में आज़ाद की पत्नी भी ढेर हुई.
- 15 जनवरी 2009 प्रकाशम (आंध्र प्रदेश): पुलिस ने प्रकाशम जिले के पुल्लालचेरुवु मंडल के मुलमपल्ली गांव में मुठभेड़ में माओवादी नेता करमथोटा गोविंदा नाइक उर्फ संजीव को मार गिराया.
- 24 मई 2009 वारंगल (तेलंगाना): जवानों ने दो मोस्ट वांटेड नक्सलियों पटेल सुधारकर रेड्डी और सूर्यम उर्फ श्रीकांत सहित कनगुला वेंकटैया को वारंगल के तड़वई जंगल में एनकाउंटर में ढेर कर दिया.
- 02 दिसंबर 2009 आदिलाबाद (तेलंगाना): केरामेरी पुलिस स्टेशन सीमा के अंतर्गत कल्लेगांव-पिट्टागुडा में तीन माओवादी मारे गए, मारे गए माओवादियों की पहचान अदेलु उर्फ भास्कर और चिप्पाकुर्थी रवि उर्फ सुदर्शन के तौर पर हुई. मारे गए तीसरे नक्सली की पहचान नहीं हो पाई.
- 12 मार्च 2010 प्रकाशम (आंध्र प्रदेश): प्रकाशम और वारंगल जिलों में पुलिस ने दो अलग-अलग मुठभेड़ों में दो शीर्ष माओवादी नेताओं सखामुरी अप्पा राव और सोलीपेटा कोंडल रेड्डी को मार गिराया. अप्पा राव पर 10 लाख का इनाम था जबकी कोंडल रेड्डी पर पांच लाख का इनाम था.
- 02 जुलाई 2010 आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश): पुलिस ने आदिलाबाद जिले के जोगापुर जंगलों में मुठभेड़ में पोलित ब्यूरो सदस्य चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आज़ाद को मार गिराया.
- 24 नवंबर 2011मिदनापुर (प.बंगाल): मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी को जवानों ने पंश्चिम बंगाल के मिदनापुर में मार गिराया
- 23 अगस्त 2013 मलकानगिरी(ओडिशा): खतरनाक नक्सली नेता माधव उर्फ गोल्ला रामुल्लू को जवानों ने ढेर कर दिया. रामुल्लू पर मोस्ट वांटेड नक्सली था और 38 जवानों की हत्या में शामिल था. बारुदी सुरंग विस्फोट में भी शामिल था.
- 24 नवंबर 2016 मल्लपुरम (आंध्र प्रदेश): कुप्पू देव राज उर्फ कुप्पू स्वामी को सुरक्षाबलों ने नीलांबुर जंगल में हुए एनकाउंटर में ढेर कर दिया.
- अक्टूबर 2016 मलकानगिरी(ओडिशा): जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के केंद्रीय समिति के चार सदस्य ढेर हुए. मारे गए नक्सलियों में दया उर्फ गरला रवि गणेश, मल्लेश मारे गए. इसके अलावा चलपति उर्फ अप्पा राव उसकी पत्नी अरुणा सहित वेंकट रमण मूर्ति भी ढेर हुए. रवि पर सरकार ने 20 लाख का इनाम रखा था. चलपति उर्फ अप्पा राव पर भी 20 लाख का इनाम था.
- 13 नवंबर 2021 गढ़चिरौली (महाराष्ट्र): एनकाउंटर में 26 नक्सली मारे गए. मारे गए नक्सलियों में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के केंद्रीय समिति के सदस्य मिलिंद तेलतुंबडे भी शामिल था. तेलतुंबडे माओवादी संगठन के महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन का प्रभारी था. मिलिंद तेलतुंबडे पूर्व आईआईटी प्रोफेसर, दलित बुद्धिजीवी और लेखक आनंद तेलतुंबडे का छोटा भाई था.
- 03.अप्रैल 2023 चतरा(झारखंड): चतरा में मुठभेड़ में 65 लाख रुपये के इनामी पांच नक्सिलयों को जवानों ने ढेर कर दिया. मारे गए दो नक्सलियों पर 25-25 लाख का इनाम था जबकी तीन नक्सलियों पर पांच पांच लाख के इनाम रखे गए थे. मारे गए नक्सलियों में गया के डुमरिया का गौतम पासवान और लातेहार का अजीत उरांव शामिल था. नक्सली गौतम पासवान और अजीत उरांव उर्फ चार्लीस पर 25 - 25 लाख का इनाम सरकार ने रखा था.
- 16 अप्रैल 2024 कांकेर(छत्तीसगढ़): कांकेर के छोटेबेठिया के जंगल में जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया. मारे गए नक्सलियों में हार्ड कोर नक्सली शंकर राव भी शामिल था. शंकर राव पर सरकार ने 25 लाख का इनाम रखा था.
- 2 अप्रैल 2024: (बीजापुर) गंगालूर में सर्चिंग पर निकले जवानों को सूचना मिली की माओवादियों का बड़ा दल इलाके में मौजूद है. जवानों ने घेराबंदी कर नक्सलियों को ललकारा. मुठभेड़ में 9 माओवादी ढेर हुए. मौके से बड़ी मात्रा में घातक हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है.
- 27 मार्च 2024: (बीजापुर) बासागुड़ा में छह माओवादी मारे गए. जवान जंगल में सर्चिंग के लिए निकले थे. पहले से घात लगाए नक्सलियों ने हमला बोल दिया. सतर्क जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 6 नक्सलियों को मार गिराया.
- 7 फरवरी 2024: (बीजापुर) सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में नक्सलियों के होने की खबर मिली. जवान जब नक्सलियों के कैंप के पहुंचे तो दूसरी ओर से फायरिंग शुरु हो गई. जवानों ने जोरदार फायरिंग कर 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया.
- 26 नवंबर 2022: (बीजापुर) में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले जवानों ने जंगल में नक्सलियों को घेर लिया. एनकाउंटर में 4 माओवादी मौके पर ही मारे गए. मारे गए माओवादियों के बाकी साथी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले.
