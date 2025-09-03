नई दिल्ली : देश के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की अभूतपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में जवानों का सम्मान हुआ. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में DRG, STF, CRPF, कोबरा और छत्तीसगढ़ पुलिस के वीर जवानों का सम्मान किया.इस दौरान जवानों की परिजन भी मौके पर मौजूद थे.ये अभियान कर्रेगुट्टालु पहाड़ी क्षेत्र में संचालित किया गया था, जहां सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त किया था.

ऑपरशन ब्लैक फॉरेस्ट स्वर्णिम अध्याय : अमित शाह ने इस दौरान कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के इतिहास में ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ के दौरान जवानों का शौर्य और पराक्रम एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा. मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएं या समाप्त न हो जाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को नक्सलमुक्त बनाकर ही रहेंगे.

अमित शाह ने जवानों को किया सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्‍सलियों का बेस कैंप तबाह : जवानों का सम्मान करने के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गर्मी, ऊंचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरों के बावजूद सुरक्षाबलों ने बुलंद हौसले के साथ अभियान को सफल बनाकर नक्सलियों का बेस कैंप समाप्त किया.

दिल्ली में अमित शाह ने जवानों को किया सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर बने नक्सलियों के मटेरियल डंप और सप्लाई चेन को छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने पराक्रम से नष्ट कर दिया. नक्सलियों ने देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, स्कूल और अस्पताल बंद कर दिए और सरकारी योजनाओं को स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचने दिया.नक्सल विरोधी अभियानों के कारण पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक के क्षेत्र में साढ़े 6 करोड़ लोगों के जीवन में नया सूर्योदय हुआ है- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

इस दौरान अमित शाह ने कहा कि नक्सलविरोधी अभियानों में गंभीर शारीरिक क्षति उठाने वाले सुरक्षाबलों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है.इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने सभी जवानों को केंद्रीय गृहमंत्री के हाथों मिले सम्मान के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.

यह सम्मान हमारे जवानों की निष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक है.बीजापुर पुलिस बल इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है- डॉ जितेंद्र कुमार यादव, एसपी

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की प्रशंसा की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ?: ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़ की नारायणपुर और बीजापुर जिलों की सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था. अबूझमाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने शीर्ष नक्सली नेता नंबाला केशव राव सहित 30 नक्सलियों को मार गिराया था.

सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान : ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सबसे लंबा नक्सल विरोधी अभियान था, जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से 21 दिनों तक चलाया था. यह ऑपरेशन कर्रेगुट्टालु पहाड़ी (KGH) के आसपास शुरू किया गया, जो छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित एक नक्सली गढ़ है, जो इसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बनाता है.

तीन राज्यों में एक साथ चला ऑपरेशन : इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 गिरफ्तारियां हुईं और 84 लोगों ने आत्मसमर्पण किया. तीन दशकों में पहली बार CPI-माओवादी के महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया गया है, जो नक्सल विरोधी अभियानों में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है. ऑपरेशन की सफलता केंद्रीय और राज्य बलों के बीच बढ़े हुए सहयोग को दर्शाती है, जिसे राज्य की सीमाओं के पार कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी और सैन्य समन्वय का समर्थन प्राप्त है.

बसवा राजू का काल बना ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट : इस ऑपरेशन में अबूझमाड़ में 30 कुख्यात नक्सली मारे गए. साथ ही दो जवान शहीद हुए. नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादियों का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवाराजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया. इसकी गिनती माओवादियों में नंबर वन लीडर के रूप में होती थी.

तीन करोड़ का इनामी नक्सली ढेर : बसवाराजू सवा तीन करोड़ का इनामी था. छत्तीसगढ़ सरकार ने एक करोड़ , गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक करोड़,एनआईए ने पचास लाख, आंध्रप्रदेश सरकार ने 25 लाख,ओडिशा सरकार ने 25 लाख का इनाम घोषित किया था. तीन दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनरल सेक्रेट्री रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रिलाइज किया गया. यह बहुत बड़ी सफलता थी. इससे नक्सलवाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है. नक्सलवाद की कमर टूटी है.

नक्सलवाद पर शाह की डेडलाइन: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है. शाह लगभग अपने हर छत्तीसगढ़ दौरे में इसे दोहराते हैं और साथ ही समीक्षा भी करते हैं. शाह ने प्रदेश की एंटी नक्सली नीति की तारीफ करते हुए कहा था कि, नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ें. इसी में उनकी भलाई है. इसी का नतीजा है कि कई नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं. आपको बता दें कि अब तक सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है. पिछले 5 साल में 249 इनामी नक्सलियों के साथ 1005 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है.

अब कितने जिले नक्सल प्रभावित : सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सर्वाधिक प्रभावित जिलों में चार छत्तीसगढ़ (बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा) से, एक झारखंड (पश्चिम सिंहभूम) से और एक महाराष्ट्र (गढ़चिरौली) से है. चिंताजनक कुल छह जिलों में से एक-एक जिला आंध्र प्रदेश (अल्लूरी सीताराम राजू) और एक मध्य प्रदेश (बालाघाट) का है. ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी सहित तीन चिंताजनक जिले हैं, जबकि तेलंगाना के भद्राद्री-कोठागुडेम जिले को भी चिंताजनक जिलों की सूची में शामिल किया गया है.

नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई के कारण, अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या भी घटकर 6 हो गई है. इनमें छत्तीसगढ़ (दंतेवाड़ा, गरियाबंद, और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी), झारखंड (लातेहार), ओडिशा (नुआपाड़ा) और तेलंगाना (मुलुगु) के जिले शामिल हैं.