कुख्यात नक्सली विवेक के बॉडीगार्ड ने पत्नी के साथ किया आत्मसमर्पण, दोनों ने चुनी 'नई दिशा'

नक्सली संगठन को तगड़ी चोट पड़ी है. भाकपा माओवादी के दो सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया है.

सरेंडर के बाद शिवा और उसकी पत्नी उर्मिला (ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

October 8, 2025 at 5:43 PM IST

3 Min Read
गिरिडीह: नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को तगड़ा झटका लगा है. इस बार संगठन के सक्रिय दो सदस्यों ने गिरिडीह जिला प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनमें भाकपा (माओवादी) एरिया कमेटी सदस्य शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और उसकी पत्नी भाकपा माओवादी की दस्ता सदस्य सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला (उम्र करीब 19 वर्ष) शामिल है. इन्होंने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत गठित गिरिडीह जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के सामने आत्मसमर्पण किया है.

शिवा मधुबन थाना इलाके के टेसाफूली गांव का निवासी है, जबकि उर्मिला का मायका खुखरा थाना इलाके के चतरो में है. दोनों नक्सली पारसनाथ जोन में सक्रिय थे. लेकिन दोनों ने झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति "नई दिशा-एक नई पहल से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है. इन्होंने जिले के डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉ बिमल कुमार, सीआरपीएफ डीआईजी अमित कुमार, सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट, एएसपी अभियान सुरजीत, एसडीपीओ सुमित कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में समर्पण किया.

सरेंडर कार्यक्रम में बोलते पुलिस और प्रशासन के अधिकारी (ईटीवी भारत)

गिरिडीह के डीसी-एसपी ने इन दोनों का स्वागत पुलिस लाइन में किया. इस दौरान डीसी और एसपी ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की विस्तृत जानकारी दी. दोनों पदाधिकारी ने कहा कि जो लोग मुख्यधारा से भटक गए हैं वह वापस आएं. अधिकारियों ने बताया कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति काफी बेहतर है और इसका लाभ उठाया जा सकता है.

सरेंडर कार्यक्रम में शिवा और उसकी पत्नी उर्मिला (ईटीवी भारत)

बॉडीगार्ड से एरिया कमेटी तक का सफर

दोनों के आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस ने दोनों के इतिहास की जानकारी दी. बताया कि कभी कुख्यात रहे नुनुचंद ने वर्ष 2017 में शिवा को संगठन से जोड़ा था. नुनुचंद ही इसे हथियार चलाना और व्यायाम सिखाता था. वर्ष 2017 से 2020 तक नुनुचंद महतो शिवा का कमांडर था. 2020 में नुनुचंद ने संगठन छोड़ दिया तो कृष्णा हांसदा इसका कमांडर बन गया. बाद में शिवा को करम दा उर्फ विवेक का अंगरक्षक बना दिया गया.

सरेंडर कार्यक्रम में शिवा और उसकी पत्नी उर्मिला (ईटीवी भारत)
कंप्यूटर चलाना सीखा तो लिखने लगा चिट्टी

वर्ष 2022 में शिवा को एरिया कमेटी सदस्य बना दिया गया. 2023 में लैपटॉप चलाने की ट्रेनिंग आत्मसमर्पित नक्सली रामदयाल महतो ने दी. लैपटॉप से शिवा विवेक की चिट्ठी भी टाइप करता था.

सरेंडर के बाद शिवा और उसकी पत्नी उर्मिला (ईटीवी भारत)

उर्मिला को संगठन में लेकर आई थी जया

उर्मिला को संगठन में लाने का काम जया ने किया था. जया द्वारा वर्ष 2020 में उर्मिला को दस्ता सदस्य बनाया था जो पार्टी में खाना बनाने का भी काम करती थी. 2024 में शिवा के साथ उर्मिला ने शादी रचा ली. पुलिस ने बताया कि पार्टी में रहते हुए इनके पार्टी द्वारा पारसनाथ जोन क्षेत्र में संगठन के सदस्यों की उपस्थिति में लोगों में भय पैदा करना, लेवी प्राप्त करना और लेवी नहीं मिलने पर आम लोगों और पुलिस को टारगेट करने के उद्देश्य से कई घटनाओं को अंजाम दिया गया. बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि शिवा के खिलाफ 11 तो उर्मिला के खिलाफ चार मामले दर्ज है.

