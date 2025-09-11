उत्तर बस्तर का नक्सली रामधेर बना सीसी मेंबर, अब 1 करोड़ का इनामी, नक्सल संगठन में बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है.वहीं अब नक्सल संगठन सदस्यों को प्रमोट करके मारे गए लीडर्स की भरपाई कर रहा है.
कांकेर : छत्तीसगढ़ में जब से नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन तय हुई है.तब से नक्सलियों के खिलाफ फोर्स का अभियान तेजी से हो रहा है.फोर्स ने नक्सलियों के मांद में घुसकर कई मोस्ट वांटेड नक्सलियों का सफाया किया है. फोर्स के आगे नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व भी ढेर हुआ है. जिसके कारण अब नक्सल संगठन बिखरने की कगार पर है. लेकिन जिस नक्सलियों को फन को कुचलने के लिए फोर्स ने तैयारी की है,उसे फिर से सिर उठाने के लिए नक्सली तैयारियों में जुट गए हैं.जिसके तहत संगठन नए लीडर्स को बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है.
नक्सलियों के नेतृत्व की नई बाहर : बस्तर में तीन दिन पहले जो खबर बाहर आई उससे पुलिस और नक्सल ऑपरेशन को लीड करने वाले पुलिस अफसर सचेत हो गए हैं. नक्सल संगठन के नई कार्यकारिणी की सूची बाहर आई है. जिसमें देवजी को संगठन ने बसवा राजू के स्थान पर महासचिव बनाया गया है. जबकि हिडमा को पूरे बस्तर का प्रभार दिया गया है. इसके अतिरिक्त एक और खबर सामने आई है, जो उत्तर बस्तर को लेकर है.
रामधेर को बनाया सीसी मेंबर : उत्तर बस्तर से नक्सलियों ने पहली बार किसी को सीसी मेंबर ( सेंट्रल कमेटी सदस्य) बनाया है, रामधेर जो अब तक DKSZC के रूप में उत्तर बस्तर में काम कर रहा था. उसे अब सेंट्रल कमेटी में स्थान मिला है. कांकेर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई के एलिसेला ने इसकी पुष्टि की है.
हाल ही में बड़ी मुठभेड़ में कुछ सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए थे, जिनके स्थान को भरा गया है. हालांकि इसे लेकर नक्सल संगठन ने अब तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है.लेकिन पुलिस विभाग के खुफिया तंत्र के पास यह जानकारी है कि रामधेर अब सीसी मेंबर बन चुका है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार हाल ही में आत्म समर्पण करने वाले कई बड़े नक्सलियों ने भी इस बात का खुलासा किया है कि रामधेर सीसी मेंबर बनाया जा चुका है.
कौन है रामधेर ? : रामधेर उत्तर बस्तर में कई बड़ी नक्सल वारदातों का मास्टर माइंड रहा है.जिसमें कई जवानों की शहादत हुई है.नक्सलियों की मिलिट्री कंपनी नंबर 5 के कमांडर राजू सलाम के साथ मिलकर कई बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम देता रहा है.अब इसके सीसी मेंबर बनने से उत्तर बस्तर में नक्सल गतिविधियों में क्या फर्क पड़ेगा यह पुलिस के लिए सोचने का विषय है.सीसी मेंबर बनने के बाद रामधेर को अब नक्सल संगठन सुरक्षा भी प्रदान करेगा और वो तीन लेयर के सुरक्षा घेरे में रहेगा. जिससे साफ है कि नक्सल संगठन उसके साथ रहने वाले नक्सलियों की संख्या भी बढ़ाएगा. रामधेर पर पहले 40 लाख का इनाम था लेकिन अब सीसी मेंबर बनने के साथ ही वो करीब 1 करोड़ का इनामी नक्सली हो गया है.
उत्तर बस्तर से पहली बार सीसी मेंबर बनाये जाने की सूचना खुफिया विभाग को मिली है. साथ ही आत्म समर्पण करने वाले नक्सली भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं. रामधेर के सीसी मेंबर बनाए जाने से चुनौती बढ़ेगी. लेकिन पुलिस हर चुनौती के लिए तैयार है और नक्सलवाद के खात्मे में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे- आई के एलिसेला,एसएसपी
पांच साल से है रामधेर की तलाश : रामधेर की तलाश पुलिस को सालों से है लेकिन वो हर बार बच निकलने में कामयाब रहा है.बीते साल हापाटोला मुठभेड़ में भी रामधेर की मौजूदगी की सूचना पर ही ऑपरेशन लांच किया गया था. जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे. लेकिन रामधेर अपने सुरक्षागार्ड के साथ बच निकला था.पुलिस के अनुसार सिर्फ 3 नक्सली ही इस मुठभेड़ में बचे थे जो उस दौरान वहां मौजूद थे उनमें रामधेर भी था.
