झारखंड का नक्सली बनारस में गिरफ्तार; पुलिस-कमांडो का अस्पताल में डेरा, भर्ती कराने वाले भतीजे की तलाश - NAXALITE MITHILESH ALIAS AKHILES

इसी अस्पताल में चल रहा नक्सली मिथिलेश का उपचार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 4:48 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 5:10 PM IST 3 Min Read

वाराणसी : झारखंड का मोस्ट वांटेड नक्सली मिथिलेश कुमार गोली लगने के बाद अकेले की बनारस नहीं पहुंचा था. उसका भतीजा भी साथ था. नक्सली की गिरफ्तारी के बाद जांच में हैरान करने वाली जानकारियां सामने आने लगीं हैं. झारखंड पुलिस और कमांडो ने भी अस्पताल पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वहीं बनारस पुलिस ने सीएमओ को पत्र लिखकर अस्पताल पर कार्रवाई करने के लिए कहा है. झारखंड पुलिस-कमांडो ने अस्पताल में डाला डेरा : नक्सली मिथिलेश कुमार यादव उर्फ अखिलेश लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर स्थित साईं मेडिसिटी हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था. उसके पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गोलियां लगी थीं. झारखंड पुलिस और कमांडो ने पूरे अस्पताल को अपने कब्जे में ले लिया है. ईशांत सोनी, एसीपी भेलूपुर ने दी जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat) अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से छिपाई जानकारी : गोली लगे किसी भी मरीज के अस्पताल में आने पर इसकी जानकारी तत्काल संबंधित थाना पुलिस को देनी होती है. इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने इस जानकारी को छिपाया. ऐसे में अस्पताल पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गुरुवार को एसीपी भेलूपुर इशांत सोनी ने भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और अन्य चीजों का जायजा लिया है.

एसीपी बोले- नक्सली के भतीजे की चल रही तलाश : एसीपी ने बताया कि पुलिस तहकीकात में यह बातें सामने आई है कि घायल नक्सली मिथिलेश अपने भतीजे के साथ अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचा था. उसका भतीजा इस समय कहां है, उसकी जांच की जा रही है. अस्पताल ने नक्सली का इलाज करने से पहले कोई पड़ताल नहीं की. सीएमओ ने अस्पताल से किया जवाब तलब : मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी का कहना है कि अस्पताल संचालक को नोटिस देकर 2 दिन में जवाब-तलब किया गया है. जवाब आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अस्पताल संचालक से पुलिस को हर संभव सहयोग करने के लिए कहा गया है. अब 17 मई हो हुए घटनाक्रम के बारे में जानिए : आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मिथिलेश कुमार यादव उर्फ अखिलेश (38) झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला है. 17 मई को झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी. इसमें नक्सली मिथिलेश के पेट और पैर में गोलियां लगी थीं. इसके बावजूद वह मौके से भागने में सफल हो गया था. नक्सली ने 2 दिनों तक किसी को कुछ भी भनक नहीं होने दी. इसके बाद 20 मई को अपने भतीजे के साथ वाराणसी पहुंचा. इसके बाद यहां लंका थाना क्षेत्र में स्थित साईं मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज करवा रहा था. झारखंड पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर वाराणसी पुलिस ने बुधवार को अस्पताल में छापेमारी कर नक्सली को पकड़ लिया. नक्सली पर पलामू में 24 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. यह भी पढ़ें : एक लाख का इनामिया बदमाश ज्ञानचंद्र पासी मुठभेड़ में ढेर; गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में था मोस्ट वांटेड

