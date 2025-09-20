ETV Bharat / bharat

झारखंड के सबसे पुराने 'लाल गलियारे' का अंत! जानिए नक्सलवाद से मुक्ति की क्या है कहानी

झारखंड में जिन नक्सलियों पर 15 लाख के इनाम है उनमें भी गिरिडीह और बंगाल का दबदबा है. 15 लाख में मदन महतो उर्फ शंकर, मदन पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का रहने वाला है. संजय महतो उर्फ संतोष, संजय झारखंड के गिरिडीह के पीरटांड़ का रहने वाला है. बेला सरकार उर्फ पंचमी, बेला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली है. वहीं पांच लाख के इनामी में भी दो बंगाल के हैं, जिनमे पुष्पा महतो उर्फ शकुंतला, पुष्पा पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम की रहने वाली है. वहीं समीर महतो उर्फ मंगल, समीर पश्चिम बंगाल के लालगढ़ का रहने वाला है.

15 लाख के इनामी में भी बंगाल और गिरिडीह के ज्यादा

झारखंड में 25 लाख के इनामी नक्सलियो की संख्या कुल पांच है, जिसमे से दो गिरीडीह के रहने वाले थे. 25 लाख के दो इनामी नक्सली में एक रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भय जी है. 15 सितंबर 2025 को हुए एनकाउंटर में निर्भय भी मारा गया. वहीं दूसरा नाम अजय महतो उर्फ टाइगर का है, अजय भी झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है, लेकिन वह सारंडा में शरण लिए हुए है.

25 लाख के पांच इनामी नक्सलियों में से दो गिरिडीह के, एक मारा गया

झारखंड में नक्सलवाद गिरिडीह और पश्चिम बंगाल के नक्सलियों से ही फलता फूलता रहा है. 80 के दशक में नक्सलियों ने गिरिडीह को अपना बड़ा कार्यक्षेत्र बनाया, जिस के बाद इस इलाके से बड़े बड़े नक्सली नेता और कैडर सामने आए, वर्तमान समय में भी 54 इनामी नक्सलियों की सूची में आधे से अधिक गिरिडीह और पश्चिम बंगाल के ही हैं. 15 सितंबर 2025 को हुए एनकाउंटर में तीन नक्सलियों के मारे जाने के बाद झारखंड में अब इनामी नक्सलियों की संख्या 54 रह गई है. सहदेव सोरेन के मारे जाने के बाद अब झारखंड में वर्तमान समय मे एक करोड़ के तीन नक्सली हैं, तीनों सीपीआई माओवादी संगठन से आते हैं. इनमें पहला नाम है मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर जी का, मिसिर झारखंड के गिरिडीह के पीरटांड़ का रहने वाला है. दूसरा नाम अनल दा उर्फ तूफान का है. अनल भी झारखंड के गिरिडीह के पीरटांड़ का रहने वाला है. जबकि तीसरा नाम असीम मंडल उर्फ आकाश का है, आकाश पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का रहने वाला है.

इस अभियान की शुरुआत पूर्व आईजी अभियान अमोल होमकर ने की थी. उनके नेतृत्व में 21 अप्रैल 2025 को एक बड़ी सफलता मिली, जब बोकारो के लुगु पहाड़ पर एक मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक सहित 8 नक्सली मारे गए. इस ऑपरेशन ने नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

वे नक्सली जो झुमरा पहाड़ पर ऑपरेट कर रहे थे (ईटीवी भारत)

झारखंड पुलिस सीआरपीएफ और आईबी की टीम के द्वारा झुमरा एक्शन प्लान के तहत एक टारगेट फिक्स किया गया था, टारगेट में 15 नक्सली थे जो झुमरा को ऑपरेट कर रहे थे. टारगेट लिस्ट को प्रयाग टीम का नाम दिया गया था. नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव को कुचलने के लिए झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और आईबी ने एक संयुक्त रणनीति तैयार की. इस रणनीति का नाम था झुमरा एक्शन प्लान, जिसके तहत 15 शीर्ष नक्सलियों को टारगेट किया गया. इस टारगेट लिस्ट को 'प्रयाग टीम' का नाम दिया गया, जिसमें शामिल थे:

नक्सलियों ने हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, और चाइबासा जैसे जिलों में एक कॉरिडोर बनाया, जिसका इस्तेमाल वे झारखंड के साथ-साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में अपनी गतिविधियों के लिए करते थे. इस कॉरिडोर ने नक्सलियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से आवाजाही करने की सुविधा दी.

1980 और 1990 के दशक में नक्सलियों ने झारखंड के कई जिलों में दहशत का माहौल बनाया. गिरिडीह के पारसनाथ और बोकारो के झुमरा क्षेत्र में उनकी गतिविधियां चरम पर थीं. इस दौरान कई बड़ी और खौफनाक घटनाएं हुईं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

नक्सलियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कमी का फायदा उठाया. चतरा जैसे जिले, जहां 70% क्षेत्र जंगल से ढका था और बुनियादी सुविधाएं न के बराबर थीं, नक्सलियों के लिए सबसे मुफीद ठिकाने बन गए. कुंदा जैसे क्षेत्रों में जमींदारों की मानसिकता और बंधुआ मजदूरी की प्रथा ने नक्सलियों को गरीबों के बीच पैठ बनाने का मौका दिया. नक्सलियों ने जमींदारों के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां शुरू कीं, जिसमें घरों में आगजनी, जमीनों का बंटवारा, और कई बार हत्याएं शामिल थीं.

कुंदा में थाना झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बना. थाना बनने के कुछ महीनों बाद वहां के डीएसपी विनय भारती और सीआरपीएफ कमांडेट को ट्रैप कर मार दिया गया था. कुंदा थाना खोले जाने के विरोध में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद नक्सलियों ने हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, चाइबासा का कोरिडोर बनाया. इस रास्ते से दूसरे राज्य के नक्सली झारखंड आते थे. बाद में छतीसगढ़, उड़िसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के नक्सली इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करने लगे. यहां नक्सलियों को एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा बना और जल्द ही उन्होंने गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, और अन्य जिलों में अपनी समानांतर सत्ता स्थापित कर ली.

कुंदा में रहने वाले लोग जमींदार मानसिकता के थे. उस इलाके में गंझू जाति के लोग अधिक थे. वंशानुगत बंधुआ मजदूरी करने वाले गंझूओं को नक्सलियों ने भरोसे में लिया और जमींदारों के खिलाफ मुहिम छेड़ी. पांच साल में हालात ये बने कि जमींदारों को घर छोड़ना पड़ा. कइयों के घर में आगजनी हुई, जमीन छीन कर भूमिहीनों को बांटा गया. ऐसे में नक्सली आंदोलन से लोगों का जुड़ाव हुआ.

तात्कालिक बंगाल पुलिस तब नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर चुकी थी. नक्सलियों की एक टोली छिपते छुपाते गिरिडीह के पारसनाथ पहुंची, वहां लालखंडियों से नक्सली संगठन के नेताओं की मुलाकात हुई. जिसके बाद लालखंड का नक्सली संगठन के साथ विलय हुआ. इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी संगठन इतनी मजबूत की कि समानांतर हुकूमत वह चलाने लगे. विकास से अछूता गिरिडीह और चतरा संयुक्त बिहार का कमजोर जिला माना जाता था. चतरा की 70 फीसदी वन भूमि थी, पहुंच पथ नहीं के बराबर थे.

बंगाल पुलिस ने जब तेज किया अभियान तो नक्सली पहुंचे पारसनाथ

झारखंड में नक्सलवाद की जड़ें 1980 के दशक में गहरी हुईं, जब सामाजिक और आर्थिक असमानता ने ग्रामीणों को नक्सलियों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उस समय गिरिडीह और चतरा जैसे जिलों में नक्सलियों ने गरीब और वंचित समुदायों, खासकर गंझू जाति के लोगों को, जमींदारों और सामंती व्यवस्था के खिलाफ संगठित करना शुरू किया. लालखंडी नाम के संगठन ने ग्रामीणों को एकजुट किया, लेकिन उनके पास हथियारों की कमी थी. गिरिडीह में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोग इस संगठन को कुचलने में लगे थे लालखंड में जो शामिल थे, उन्होंने दहशत फैलाने के लिए लोगों की गर्दन काट कर बीच सड़क पर रखना शुरू किया. संगठन के लोग तेज तलवार, धारदार हथियार का इस्तेमाल करने लगे.

विवेक और सहदेव सोरेन के दस्ते का प्रभाव झारखंड के गिरिडीह और बोकारो जैसे जिलों में बेहद ज्यादा था. दोनों का दस्ता पारसनाथ से लेकर झुमरा तक एक्टिव था. एक करोड़ के इनामी रहे विवेक की पत्नी जया को भी पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, हालांकि जया की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी. जया को धनबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था. बाद में इलाज के दौरान ही जया की मौत हो गई.

झारखंड के गिरिडीह में पारसनाथ और पीरटांड़ एक समय नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था. उस समय भी यहां के नक्सलियों और पश्चिम बंगाल के कैडरों का बोलबाला था. लेकिन एक करोड़ के इनामी प्रशांत बोस की गिरफ्तारी और एक करोड़ के इनामी विवेक के मारे जाने के बाद पारसनाथ कॉरिडोर तबाह हो गया. इसी साल एक करोड़ के इनामी विवेक, अरविंद और साहेब राम मांझी सहित कुल आठ नक्सलियों के मारे जाने के बाद एक करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन सहित तीन के मारे जाने के बाद नक्सलियों का झुमरा चैप्टर लगभग खत्म हो गया.

रांची: झारखंड के बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग जैसे इलाकों में एक समय लाल आतंक का साया इतना गहरा था कि जंगल और पहाड़ नक्सलियों के गढ़ माने जाते थे. झुमरा से लेकर पारसनाथ तक का क्षेत्र नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था, जहां उनकी समानांतर हुकूमत चलती थी. लेकिन झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के संयुक्त अभियानों ने इस लाल गलियारे को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया है. एक साल के भीतर 15 वॉन्टेड नक्सलियों में से 12 का एनकाउंटर हो चुका है और 15 सितंबर 2025 को एक करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन के मारे जाने के बाद नक्सलियों का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है. यह खबर में जानिए झारखंड में नक्सलवाद के उदय, इसके खौफनाक इतिहास और इसे खत्म करने के लिए किए गए अभियानों की विस्तृत कहानी.

कितने पुलिसकर्मी हुए शहीद (ईटीवी भारत)





सबसे बड़ी सफलता जब विवेक सहित आठ का हुआ एनकाउंटर

21 अप्रैल 2025 यह वह तारीख है जिस दिन झारखंड पुलिस ने पहली बार एक करोड़ के इनामी नक्सली नेता को उसके आठ साथियों के साथ मार गिराया था. सारंडा में पुलिस के चक्रव्यूह में फंसे एक दर्जन से ज्यादा नक्सलियों के लिए मारा गया विवेक एक बड़ी आस था. सारंडा में पुलिस के दबाव को कम करने के लिए विवेक उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में लाल ताकत को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था. लेकिन बेहद सटीक सूचना के बाद उसकी पूरी टीम का ही एनकाउंटर कर दिया गया था. इससे पहले जनवरी 2025 में भी बोकारो में चार नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था जिसमें तीन इनामी थे.





बिल से निकलते ही एनकाउंटर

मतलब साफ है झारखंड पुलिस का इरादा भी बेहद स्पष्ट है. झुमरा से लेकर पारसनाथ अगर अब कोई भी नक्सली नेता सिर उठेगा तो उसके कुचल दिया जाएगा.

उसके पास एकमात्र विकल्प है कि वह आत्मसमर्पण कर दे. अगर आंकड़ों की तरफ देख तो पुलिस अपने दावों को लेकर बेहद मुखर है. झुमरा से लेकर पारसनाथ पहाड़ी तक आतंक मचाने वाले एक दर्जन नक्सली मात्र 6 महीने में मारे गए. विवेक के दस्ते के मारे जाने के बाद कुंवर माझी इलाके में बड़े नक्सलियों के मूवमेंट में लगा हुआ था लेकिन पिछले महीने हुए एनकाउंटर में कुंवर माझी भी मार गया.

अभियान के दौरान जवान (ईटीवी भारत)





नक्सलियो में मची खलबली

एक करोड़ के इनामी विवेक के साथ-साथ 8 नक्सलियों के एनकाउंटर और उसके पांच लाख के इनामी कुंवर मांझी के मारे जाने के बाद झारखंड में भाकपा माओवादियों के बीच खलबली मची हुई है, इनके लिए सारंडा में पुलिस के चक्रव्यूह में फंसे सहदेव सोरेन का दस्ता एक बड़ी आस था. सारंडा में पुलिस के दबाव को कम करने के लिए सहदेव कुख्यात वीरसेन के साथ छोटानागपुर प्रमंडल में लाल ताकत को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था. लेकिन सभी एक साथ मारे गए.



ताकत बढ़ाने में लगे थे नक्सली लेकिन कुनबा हो गया तबाह

भाकपा माओवादियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रयाग मांझी उर्फ विवेक समेत पूरे दस्ते के सफाए के बाद कुंवर के मारे जाने से उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में माओवादी संगठन का लगभग पहले ही खात्मा हो गया था. सोमवार को एक साथ एक करोड़ 35 लाख के इनामी नक्सलियों के हजारीबाग में मारे जाने के बाद पारसनाथ-झुमरा का नक्सल चैप्टर ही क्लोज्ड हो गया.

नक्सलियों से बरामद कारतूस का जखीरा (ईटीवी भारत)

उधर, पिछले छह महीने से सारंडा इलाके में केंद्रीय बलों की मदद से भाकपा माओवादियों के ईआरबी सचिव मिसिर बेसरा, सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी और आकाश मंडल उर्फ तिमिर, अनमोल के दस्ते के खिलाफ अभियान जारी है. सारंडा में चल रहे निर्णायक ऑपरेशन को लेकर भाकपा माओवादी दबाव में थे. सारंडा में चल रहे ऑपरेशन के दबाव को कम करने की जिम्मेदारी सेंट्रल कमेटी मेंबर प्रयाग मांझी को दी गई थी.

प्रयाग मांझी बीते एक साल से नए लड़कों को जोड़कर भाकपा माओवादी कैडर को मजबूत करने में लगा था, ताकि सारंडा में कमजोर पड़ने पर उत्तरी छोटानागपुर में नया आधार बनाया जा सके. प्रयाग मांझी बीते एक सालों से लगातार अपने हथियारबंद दस्ते के साथ लुगू पहाड़, पारसनाथ और झुमरा के इलाकों में अपने लोकेशन बदल बदल कर रह रहा था. विवेक के द्वारा संगठन को दोबारा मजबूत करने की सूचना मिलने के बाद झारखंड पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग पूरी तरह से एक्टिव होकर उसकी जानकारी हासिल करने में लगा हुआ था.

नक्सलियों से बरामद हथियार (ईटीवी भारत)

मिथलेश के सरेंडर और रणविजय की गिरफ्तारी से मिले थे प्रयाग दस्ते के विषय में इनपुट

भाकपा माओवादियों के सैक कमांडर मिथलेश ने बीते दिनों झारखंड पुलिस के सामने हथियार डाल दिए थे. वहीं, कुख्यात रणविजय महतो गिरफ्तारी बोकारो से ही कर ली गई थी. दोनों माओवादियों से पूछताछ के बाद प्रयाग मांझी के दस्ते की गतिविधियों की जानकारी एजेंसियों को मिली थी. जिसके बाद से उसकी तलाश एजेंसियों ने तेज कर दी थी.

प्रयाग मांझी बीते दो दशकों से पारसनाथ, झुमरा के इलाके में सक्रिय था. माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर और ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के सदस्य के तौर पर देशभर के शीर्ष माओवादियों में उसकी गिनती होती थी. रणनीतिक सुझबूझ वाले प्रयाग मांझी को संगठन के विस्तार के लिए साल 2021 के बाद तकरीबन 10 करोड़ की राशि मिली थी.

अभियान के दौरान जवान (ईटीवी भारत)

लेवी के जरिए मिली इस राशि से न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल, असम, यूपी तक में संगठन के विस्तार की योजना थी. सारंडा में जब नक्सल विरोधी अभियान अब चरम पर हैं, ऐसे में माओवादी फिर से पारसनाथ झुमरा के इलाके में खुद को मजबूत करने के प्रयास में प्रयाग मांझी के नेतृत्व में लगे हुए थे. लेकिन प्रयाग मांझी के साथ साथ उसके सैक कमांडर अरविंद यादव और जोनल कमांडर साहेबराम मांझी से मारे जाने के बाद अब कुंवर के एनकाउंटर की वजह से दस्ता कमजोर पड़ गया, विवेक के बाद सहदेव सोरेन एक्टिव हुआ लेकीन वह भी मारा गया.

2025 में मिली बड़ी सफलता (ईटीवी भारत)





अभियान रहेगा जारी

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान माइकल राज ने बताया कि बोकारो के नक्सल बेल्ट में हमारा लगातार अभियान जारी है. हम किसी भी तरह से नक्सलियों को बाहरी मदद लेने नही देंगे. उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 से लेकर अबतक 29 बडे छोटे नक्सलियों का एनकाउंटर हो चुका है. झुमरा इलाके अब उस इलाके में केवल नक्सलियों का एक छोटा दस्ता ही बचा हुआ है. जिनके खात्मे के लिए अभियान अभी भी जारी है.

2025 नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक साल

वर्ष 2025 झारखंड पुलिस के लिए नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मील का पत्थर साबित हुआ. इस साल जनवरी से अब तक 29 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया. कुछ प्रमुख एनकाउंटर इस प्रकार हैं:

2025 नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक साल (ईटीवी भारत)

इन एनकाउंटरों के साथ-साथ पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए. आईजी अभियान माइकल राज के अनुसार, 2025 में जून तक नक्सलियों से 113 हथियार (31 पुलिस से लूटे गए, 20 रेगुलर, और 62 देशी हथियार), 8591 गोलियां, 176.5 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और 4,51,047 रुपये की लेवी राशि बरामद की गई. इसके अलावा, 179 आईईडी को निष्क्रिय किया गया. झारखंड और ओडिशा पुलिस के संयुक्त अभियान में ओडिशा के के.ब्लांग थाना क्षेत्र से 3811 किलोग्राम जिलेटिन भी जब्त किया गया.

2025 नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक साल (ईटीवी भारत)

200 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी

2025 में अगस्त तक 200 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई बड़े कमांडर शामिल हैं. कुछ प्रमुख गिरफ्तारियां इस प्रकार हैं:

2025 में गिरफ्तार किए गए नक्सली (ईटीवी भारत)

इसके अलावा, 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें लातेहार के सब-जोनल कमांडर आनंद सिंह उर्फ कल्तु सिंह शामिल हैं.

नक्सलियों का आखिरी गढ़ सारंडा

सारंडा, जो कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत ठिकाना था, अब पुलिस के चक्रव्यूह में फंस चुका है. केंद्रीय बलों और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाइयों ने सारंडा में नक्सलियों को घेर लिया है. भाकपा माओवादियों के ईआरबी सचिव मिसिर बेसरा, सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी और आकाश मंडल उर्फ तिमिर के खिलाफ अभियान तेज है. डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, "सारंडा में हमारी विजय लगभग पूरी हो चुकी है, बस इसे औपचारिक रूप से घोषित करना बाकी है."

सारंडा में पुलिस के दबाव को कम करने के लिए नक्सली उत्तरी छोटानागपुर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. इस जिम्मेदारी को प्रयाग मांझी उर्फ विवेक को सौंपा गया था, जो नए लड़कों को भर्ती कर संगठन को मजबूत करने में जुटा था. लेकिन उसका दस्ता पूरी तरह तबाह हो गया.

नक्सलियों से बरामद हथियार और कारतूस (ईटीवी भारत)

पुलिस की रणनीति: इंटेलिजेंस और सटीक कार्रवाई

झारखंड पुलिस की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसका मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क रहा है. डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार, "हमारे पास हर बड़े-छोटे नक्सली की जानकारी है. एक साथ 8-9 नक्सलियों का एनकाउंटर करना बिना पुख्ता इंटेलिजेंस के संभव नहीं है." मिथलेश के आत्मसमर्पण और रणविजय महतो की गिरफ्तारी से प्रयाग मांझी के दस्ते की गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने सटीक कार्रवाइयां कीं.

नक्सलवाद का खात्मा: कीमत भी चुकानी पड़ी

नक्सलवाद के खिलाफ इस जंग में झारखंड पुलिस और आम लोगों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है. 2001 से 2025 के बीच नक्सली हमलों में 576 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 2087 आम लोग मारे गए. कुछ प्रमुख शहादतें इस प्रकार हैं:

सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी 2002 में शहीद हुए, जब 69 जवानों ने नक्सली हमलों में अपनी जान गंवाई. इसके बाद भी हर साल पुलिसकर्मियों और आम लोगों की शहादत का सिलसिला जारी रहा.

नक्सलियों की कमजोर पड़ती ताकत

सहदेव सोरेन के मारे जाने के बाद झारखंड में अब केवल 54 इनामी नक्सली बचे हैं. इनमें से तीन पर एक करोड़ का इनाम है:

मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर जी: गिरिडीह के पीरटांड़ का निवासी, भाकपा माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर.

अनल दा उर्फ तूफान: गिरिडीह के पीरटांड़ का निवासी.

असीम मंडल उर्फ आकाश: पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का निवासी.

25 लाख के इनामी नक्सलियों में अजय महतो उर्फ टाइगर (गिरिडीह) और 15 लाख के इनामी नक्सलियों में मदन महतो (पश्चिम बंगाल), संजय महतो (गिरिडीह), और बेला सरकार (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं. 5 लाख के इनामी नक्सलियों में भी पश्चिम बंगाल और गिरिडीह के नक्सली प्रमुख हैं.

नक्सलवाद मुक्त झारखंड का लक्ष्य

आईजी अभियान माइकल राज ने कहा, "हमारा अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक झारखंड पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त नहीं हो जाता. झुमरा और पारसनाथ में नक्सलियों का केवल एक छोटा दस्ता बचा है, जिसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं." पुलिस का इरादा साफ है, या तो नक्सली आत्मसमर्पण करें, या उनका खात्मा तय है.

नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में झारखंड पुलिस ने न केवल हिंसा को रोका, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई किरणें भी पहुंचाई हैं. स्कूल, सड़कें, और बुनियादी सुविधाओं के विकास ने नक्सलियों के प्रति लोगों का समर्थन कम किया है.

झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान एक ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रहा है. झुमरा से पारसनाथ तक का लाल गलियारा, जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, अब उनकी कब्रगाह बन चुका है. पुलिस के सटीक अभियानों, मजबूत इंटेलिजेंस, और केंद्रीय बलों के सहयोग ने नक्सलियों को घुटनों पर ला दिया है. हालांकि, इस जीत की कीमत भी कम नहीं रही. सैकड़ों पुलिसकर्मियों और आम लोगों की शहादत इस जंग का हिस्सा रही है. लेकिन अब झारखंड एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है, जहां लाल आतंक का साया धीरे-धीरे खत्म हो रहा है.

