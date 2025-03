ETV Bharat / bharat

नक्सलवाद का जंगलों से सफाया किया जा रहा है, पीएम मोदी ने कहा - WHAT DID THE PM SAY ON NAXALISM

पीएम मोदी ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम को संबोधित किया ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Mar 6, 2025, 10:47 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, नक्सलवाद का जंगलों से सफाया किया जा रहा है. हालांकि, उन्होंने चिंता जताई कि यह शहरी इलाकों में तेजी से अपनी जड़ें फैला रहा है और कुछ राजनीतिक दल भी उनकी विचारधारा को दोहरा रहे हैं. यहां एक समाचार चैनल की तरफ से आयोजित रिपब्लिक प्लेनरी समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, कांग्रेस ने लोगों की आकांक्षाओं को कुचल दिया है. ऐसी स्थिति में लोगों ने उस पार्टी से ज्यादा उम्मीद करना भी बंद कर दिया है. मोदी ने कहा, अब चीजें बदल गई हैं और उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पिछले एक दशक में लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि, आज का भारत बड़ा सोचता है, बड़े लक्ष्य तय करता है और बड़े नतीजे देता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की मानसिकता बदल गई है. उन्होंने कहा कि, देश बड़ी आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा के मोर्चे पर कड़ी मेहनत की है और आतंकी हमले और आतंकवादियों के स्लीपर सेल देश के साथ-साथ टेलीविजन की सुर्खियों से भी गायब हो गए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि, देश में नक्सलवाद भी अपने अंतिम चरण में है. पहले 100 से अधिक जिले नक्सलवाद जैसी समस्या से बुरी तरह प्रभावित थे. हालांकि, आज यह संख्या घटकर मात्र दो दर्जन जिले रह गई है. उन्होंने कहा कि, यह सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर शासन चलाने पर ध्यान केंद्रित करने के बाद संभव हुआ है.

पीएम मोदी ने कहा कि, केंद्र सरकार के निर्णायक कार्रवाई के कारण नक्सलवाद जंगलों से धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, वहीं इसने शहरी केंद्रों में अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि, अर्बन नक्सल देश के समक्ष चुनौती पेश कर रहा है. पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना आगे कहा कि, शहरी नक्सलियों ने इतनी तेजी से अपना जाल फैलाया है कि शहरी नक्सलियों का विरोध करने वाली, गांधीजी के विचारों से प्रेरित और लोगों की नब्ज पर पकड़ रखने वाली एक राजनीतिक पार्टी अब उनके विचारों को दोहरा रही है. मोदी ने कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, "अर्बन नक्सलियों ने ऐसी राजनीतिक पार्टियों में अपनी पैठ बना ली है. आज हम इन राजनीतिक पार्टियों में शहरी नक्सलियों की आवाज सुन सकते हैं. हम कल्पना कर सकते हैं कि उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं. उन्होंने कहा, "हमें याद रखना होगा कि अर्बन नक्सली हमारे विकास और विरासत के सख्त विरोधी हैं." प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि, विकसित भारत के लिए विकास और विरासत का संरक्षण दोनों ही जरूरी हैं....हमें अर्बन नक्सलियों से सावधान रहना होगा. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उन लोगों की आकांक्षाओं को कुचल दिया जिन्होंने उससे उम्मीद करना छोड़ दिया था. लेकिन पिछले 10 सालों में लोगों की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि देश इस धारणा से बाहर आ चुका है कि वह डूब जाएगा और अपने साथ दुनिया को भी ले जाएगा. आज भारत की उपलब्धियों और सफलताओं ने दुनिया भर में उम्मीद की एक नई लहर जगाई है. प्रधानमंत्री ने कहा कि, पिछले दशक में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि, आजादी के 65 साल बाद भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक विकास को गति दे रहा है. उन्होंने कहा कि देश की उपलब्धियों और सफलताओं ने दुनिया भर में नई उम्मीद जगाई है... "खिलौनों से लेकर हथियारों तक, भारत पिछले 10 सालों में आत्मनिर्भर बन गया है और आयातक से निर्यातक बन गया है." प्रधानमंत्री ने बताया कि 2007 में, लगभग 18 साल पहले, भारत की वार्षिक जीडीपी 1 लाख करोड़ रुपये थी, जो पूरे साल की कुल आर्थिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करती थी. लेकिन अब, गतिविधि का वही स्तर केवल एक तिमाही के भीतर हासिल किया जाता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उल्लेखनीय परिवर्तन वर्तमान भारत में आर्थिक विकास की तेज़ गति को दर्शाता है. संसदीय बहसों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य पूछते हैं कि पीएम मोदी कुछ चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि वे भी सोचते हैं कि मोदी कर सकते हैं.