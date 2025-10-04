ETV Bharat / bharat

मार्च 2026 के बाद नक्सली नहीं बनेंगे विकास में बाधा,शाह बोले हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आएं, बस्तर दशहरा वैश्विक धरोहर

जगदलपुर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर का दौरा किया.इस दौरान उन्होंने मुरिया दरबार में शिरकत करने के बाद लालबाग मैदान में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया.इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर विजय के संकल्प के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की. उन्होंने बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शामिल हुए बस्तरवासियों को धन्यवाद दिया. अमित शाह ने कहा कि विश्व में सबसे लंबे चलने वाले 75 दिन के बस्तर दशहरा के मेले में आने का सौभाग्य मेला. यह न सिर्फ आदिवासी समाज, न सिर्फ बस्तर और न सिर्फ छत्तीसगढ़ और भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मेला है. उन्होंने बस्तरवासियों को इसकी बधाई दी.

मां दंतेश्वरी से की प्रार्थना : अमित शाह ने दोहराया कि मैंने दंतेश्वरी देवी से प्रार्थना कि है कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक से मुक्ति दिलाने की हमारे जवानों को शक्ति दें. पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा. विकास आप तक नहीं पहुंचा. इसका मूल कारण नक्सलवाद है. आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख स्वास्थ्य बीमा, 5 किलो चावल की व्यवस्था है लेकिन बस्तर पिछड़ गया. मैं मोदी की तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवादी आपके विकास, आपके अधिकार को रोक नहीं पाएंगे. काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है. पूरा भरोसा है कि 31 मार्च 2026 से पहले बस्तर, नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा.

देश की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी : अमित शाह ने कहा कि नक्सवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं. उनको समझाएं कि शस्त्र डालें और मुख्यधारा में आएं. छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है. एक ही महीने में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं. सभी लोग सरेंडर करें. आपका गांव नक्सलमुक्त होते ही गांव के विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन गांव के विकास के लिए एक करोड़ रुपए देगा. छत्तीसगढ़ में यदि आप सरेंडर करते हो तो हमारी सरकार सरेंडर करने वाले को एक करोड़ रुपए देगा.ताकि वो समाज की मुख्यधारा में वापस आ सके.नक्सलवाद से किसी का भला नहीं हुआ.

बस्तर ओलंपिक में आदिवासी का जुड़ाव : अमित शाह ने कहा कि ये बस्तर दशहरा इतनी आन बान शान से मना रहे हैं.बस्तर के अंदर ओलिंपिक चालू हुआ. इस बार तो देश के आदिवासी हमारे बस्तर में ओलिंपिक खेलने आने वाले हैं. बस्तर वासियों हमारी वेशभूषा,खानपान और वाद्ययंत्र ये सारी चीजें पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी है. मोदी जी का यही लक्ष्य है हमारा खानपान,वेशभूषा और वाद्ययंत्र अनेक वर्षों तक पूरी दुनिया में उपलब्ध रहे.ये करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार का है.