मार्च 2026 के बाद नक्सली नहीं बनेंगे विकास में बाधा,शाह बोले हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आएं, बस्तर दशहरा वैश्विक धरोहर
गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की.साथ ही ग्रामीणों को उन्हें समझाने के लिए भी कहा है,ताकि सभ्य समाज बन सके.
जगदलपुर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर का दौरा किया.इस दौरान उन्होंने मुरिया दरबार में शिरकत करने के बाद लालबाग मैदान में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया.इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर विजय के संकल्प के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की. उन्होंने बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में शामिल हुए बस्तरवासियों को धन्यवाद दिया. अमित शाह ने कहा कि विश्व में सबसे लंबे चलने वाले 75 दिन के बस्तर दशहरा के मेले में आने का सौभाग्य मेला. यह न सिर्फ आदिवासी समाज, न सिर्फ बस्तर और न सिर्फ छत्तीसगढ़ और भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मेला है. उन्होंने बस्तरवासियों को इसकी बधाई दी.
मां दंतेश्वरी से की प्रार्थना : अमित शाह ने दोहराया कि मैंने दंतेश्वरी देवी से प्रार्थना कि है कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक से मुक्ति दिलाने की हमारे जवानों को शक्ति दें. पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा. विकास आप तक नहीं पहुंचा. इसका मूल कारण नक्सलवाद है. आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख स्वास्थ्य बीमा, 5 किलो चावल की व्यवस्था है लेकिन बस्तर पिछड़ गया. मैं मोदी की तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवादी आपके विकास, आपके अधिकार को रोक नहीं पाएंगे. काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है. पूरा भरोसा है कि 31 मार्च 2026 से पहले बस्तर, नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा.
देश की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी : अमित शाह ने कहा कि नक्सवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं. उनको समझाएं कि शस्त्र डालें और मुख्यधारा में आएं. छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है. एक ही महीने में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं. सभी लोग सरेंडर करें. आपका गांव नक्सलमुक्त होते ही गांव के विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन गांव के विकास के लिए एक करोड़ रुपए देगा. छत्तीसगढ़ में यदि आप सरेंडर करते हो तो हमारी सरकार सरेंडर करने वाले को एक करोड़ रुपए देगा.ताकि वो समाज की मुख्यधारा में वापस आ सके.नक्सलवाद से किसी का भला नहीं हुआ.
बस्तर ओलंपिक में आदिवासी का जुड़ाव : अमित शाह ने कहा कि ये बस्तर दशहरा इतनी आन बान शान से मना रहे हैं.बस्तर के अंदर ओलिंपिक चालू हुआ. इस बार तो देश के आदिवासी हमारे बस्तर में ओलिंपिक खेलने आने वाले हैं. बस्तर वासियों हमारी वेशभूषा,खानपान और वाद्ययंत्र ये सारी चीजें पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी है. मोदी जी का यही लक्ष्य है हमारा खानपान,वेशभूषा और वाद्ययंत्र अनेक वर्षों तक पूरी दुनिया में उपलब्ध रहे.ये करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार का है.
मुरिया दरबार की वैश्विक पहचान : आज हम मुरिया दरबार में उपस्थित हुआ. पूरे संभाग के आदिवासी मुखिया ने अपनी समस्याएं बताई.दिल्ली में जाकर कहूंगा कि 1874 से आदिवासी संस्कृति को बचाने का जो तरीका है वो पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है. आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया है.मोदी जी ने संकल्प लिया है कि देश में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल होगा. हर व्यापारी को संकल्प लेना है कि हमारे दुकान में विदेश में बनी हुई चीज नहीं बिकेगी.यदि हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने लगे तो हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक रुप से सशक्त देश बनने से कोई नहीं रोक सकता.
जीएसटी रिफॉर्म में बड़ी क्रांति : 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता है. जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है. रोजमर्रा उपयोग की चीजों में पांच प्रतिशत टैक्स ही रखा गया है. टैक्स में ऐसी कटौती देश में पहले कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने किया. इसी के साथ यदि हम स्वदेशी चीजों को अपनाते हैं तो देश अलग मुकाम में पहुंच जाएगा. इस मेले में 300 कंपनियां आई हैं.जो देश में स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ा रही है.
बस्तर दशहरा गौरव की पहचान : बस्तर का 75 दिन का दशहरा हम सबके लिए गौरव का पहचान का और अभिमान का मुद्दा है. 14वीं शताब्दी से जो रथ यात्रा कीशुरुआत हुई,उसने इस क्षेत्र में नई सांस्कृतिक पहचान की शुरुआत हुई.मैंने पहली बार जाना कि बस्तर में जो रथ का इस्तेमाल किया जाता है,उसे बनाने के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ से भी ज्यादा समय लगते हैं. इसके लिए कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं.जिसमें आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं.आज मुरिया दरबार ने ये साबित किया है कि लोकतांत्रिक भावनाएं किस तरह से जीवित है. रथ की सजावट भद्रा जनजाति करती है. रथ की खिंचाई मुड़िया जनजाति करती है.अपने संबोधन के आखिरी में गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर बस्तरवासियों से अपील की वो अपने आसपास के उन युवाओं को जो मुख्यधारा से भटक गए हैं उन्हें समझाएं और हथियार डालने के लिए प्रेरित करें.ताकि बस्तर के विकास में सभी की भागीदारी हो.
