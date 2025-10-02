ETV Bharat / bharat

बीजापुर और सुकमा में नक्सल वारदात, माओवादियों ने दो लोगों का किया मर्डर, पुलिस जांच जारी

बीजापुर/ सुकमा: बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है. फोर्स को नक्सलवाद के खिलाफ जंग में सफलता मिल रही है. फोर्स पुलिस की कामयाबी से नक्सली बौखलाए हुए हैं. बीजापुर और सुकमा में नक्सलियों ने कुल दो लोगों की हत्या कर दी है. पुलिस मुखबिरी के शक में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है.

बीजापुर के पुजारीकांकेर में एक शख्स का मर्डर: पहली घटना बीजापुर के पुजारी कांकेर की है. नक्सलियों ने बुधवार की रात को एक ग्रामीण की निर्मम तरीके से हत्या कर दी. पुलिस मुखबिर होने के शक में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. मृतक की पहचान मड़कम भीमा के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक माओवादियों का एक समूह उसके घर में घुस आया और उसे बाहर खींच लिया. नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. जबकि पुलिस का कहना है कि यह आरोप निराधार है ग्रामीण निर्दोष था वह पुलिस का मुखबिर नहीं था.

1 अक्टूबर रात 9 बजे की घटना: इस घटना की पुष्टि करते हुए एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि माओवादी संगठन ग्रामीणों में भय का माहौल बनाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार क्षेत्र में अभियान चला रही है और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

ग्रामीणों से अपील की है कि वे नक्सलियों के दबाव में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इस हत्या की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है और आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही इस घटना में शामिल माओवादियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे- चंद्रकांत गवर्ना, एएसपी, बीजापुर

ग्रामीणों में डर और गुस्से का माहौल: इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर और गुस्सा है. ग्रामीणों का कहना है कि माओवादी आए दिन निहत्थे और निर्दोष लोगों पर हमले कर रहे हैं, जिससे गांव में असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है. प्रशासनिक अमला पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद प्रदान करने के प्रयास में जुटा है. एएसपी चंद्रकांत गवर्ना का कहना है कि इस घटना से ग्रामीणों का मनोबल गिराने की कोशिश की गई है, लेकिन शासन और प्रशासन किसी भी कीमत पर नक्सलियों को सफल नहीं होने देगा.