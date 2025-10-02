बीजापुर और सुकमा में नक्सल वारदात, माओवादियों ने दो लोगों का किया मर्डर, पुलिस जांच जारी
बस्तर प्रभावित बीजापुर और सुकमा में नक्सलियों ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 3:52 PM IST
बीजापुर/ सुकमा: बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है. फोर्स को नक्सलवाद के खिलाफ जंग में सफलता मिल रही है. फोर्स पुलिस की कामयाबी से नक्सली बौखलाए हुए हैं. बीजापुर और सुकमा में नक्सलियों ने कुल दो लोगों की हत्या कर दी है. पुलिस मुखबिरी के शक में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है.
बीजापुर के पुजारीकांकेर में एक शख्स का मर्डर: पहली घटना बीजापुर के पुजारी कांकेर की है. नक्सलियों ने बुधवार की रात को एक ग्रामीण की निर्मम तरीके से हत्या कर दी. पुलिस मुखबिर होने के शक में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. मृतक की पहचान मड़कम भीमा के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक माओवादियों का एक समूह उसके घर में घुस आया और उसे बाहर खींच लिया. नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर होने का आरोप लगाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. जबकि पुलिस का कहना है कि यह आरोप निराधार है ग्रामीण निर्दोष था वह पुलिस का मुखबिर नहीं था.
1 अक्टूबर रात 9 बजे की घटना: इस घटना की पुष्टि करते हुए एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि माओवादी संगठन ग्रामीणों में भय का माहौल बनाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार क्षेत्र में अभियान चला रही है और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
ग्रामीणों से अपील की है कि वे नक्सलियों के दबाव में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इस हत्या की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है और आरोपियों की तलाश जारी है. जल्द ही इस घटना में शामिल माओवादियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे- चंद्रकांत गवर्ना, एएसपी, बीजापुर
ग्रामीणों में डर और गुस्से का माहौल: इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर और गुस्सा है. ग्रामीणों का कहना है कि माओवादी आए दिन निहत्थे और निर्दोष लोगों पर हमले कर रहे हैं, जिससे गांव में असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है. प्रशासनिक अमला पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद प्रदान करने के प्रयास में जुटा है. एएसपी चंद्रकांत गवर्ना का कहना है कि इस घटना से ग्रामीणों का मनोबल गिराने की कोशिश की गई है, लेकिन शासन और प्रशासन किसी भी कीमत पर नक्सलियों को सफल नहीं होने देगा.
सुकमा में 55 साल के बुजुर्ग की हत्या: सुकमा में नक्सलियों ने बुधवार रात को एक 55 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी. सुकमा के किस्टाराम थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. ग्रामीण सलातोंग गांव का रहने वाला था. उसका नाम रवा सोना है. नक्सली रात 8.30 बजे उसके घर पर आ धमके. उसके बाद उसे घर से बाहर बुलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.
सुकमा पुलिस घटना की जांच में जुटी: इस वारदात के बाद सुकमा में भय और दहशत का माहौल है. सुकमा पुलिस का कहना है कि इस वारदात के पीछे नक्सली गतिविधि होने के पुख्ता संकेत मिले हैं, क्योंकि घटनास्थल से माओवादी पर्चे बरामद किए गए हैं. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि नक्सलियों ने ग्रामीण को बाहर बुलाया. उसके बाद उसके ऊपर लाठी डंडे से हमले किए गए. मार पिटाई के बाद नक्सलियों ने ग्रामीण का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
इस वारदात की बारीकी से जांच की जा रही है. इस घटना में शामिल नक्सलियों की जल्द से जल्द पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. मेरी ग्रामीणों से अपील है कि वे इस हत्याकांड को लेकर डरे नहीं. पुलिस को बिना डरे सहयोग करें- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा
बस्तर में नक्सल वारदात का ग्राफ: एक नजर बस्तर में साल 2024 में हुए नक्सल वारदातों पर
- 17 सितंबर 2025: दंतेवाड़ा के अरनपुर में युवक की हत्या, पुलिस को नक्सलियों पर शक,
- 22 अगस्त 2025: सुकमा के अरलमपल्ली में युवक की हत्या
- 15 अगस्त: कांकेर के बिनागुंडा में युवक का मर्डर
- 21 दिसंबर 2024(बीजापुर): बीजापुर में दो लगों की हत्या नक्सलियों ने की
- 11 दिसंबर 2024(बीजापुर): फरसेगढ़ में 35 साल के युवक की हत्या
- 6 दिसंबर 2024(बीजापुर): तिम्मापुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मर्डर
- 8 दिसंबर 2024(बीजापुर): मद्देड़ में 40 साल की महिला का मर्डर
- 12 नवंबर 2024(बीजापुर): पुलिस मुखबिर के शक में ग्रामीम माड़वी दुलारू की हत्या
- 29 अक्टूबर 2024(बीजापुर): 35 साल के ग्रामीण दिनेश पुजार का मर्डर