नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सल एनकाउंटर, 1 नक्सली का शव मिला, गरियाबंद में माओवादी डंप बरामद

बस्तर/ गरियाबंद: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर जवानों को लगातार सफलता मिल रही है. शुक्रवार को दो अलग अलग जगहों पर फोर्स को नक्सलियों के खिलाफ कामयाबी मिली है. नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में अब तक की सूचना के मुताबिक एक नक्सली का शव बरामद हुआ है. दूसरी ओर गरियाबंद में भारी मात्रा में नक्सलियों का डंप मिला है. इसमें आईईडी बनाने का सामान भी है.

नारायणपुर दंतेवाड़ा सीएम पर एनकाउंटर: बस्तर आईजी ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बस्तर डिवीजन क्षेत्र में यह मुठभेंड़ हुई है. यहां फोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच रूक रूक कर फायरिंग हो रही है. एनकाउंटर में अब तक एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है. अभी इस नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है.

नक्सलियों का हथियार बरामद: इस मुठभेड़ में अब तक सुरक्षाबलों को नक्सलियों का हथियार भी मिला है. जिसमें एक थ्री नॉट थ्री रायफल, 2 बीजीएल लॉन्चर और अन्य दैनिक उपयोग का सामान है. बस्तर आईजी ऑफिस से जारी जानकारी के मुताबिक अभी यह ऑपरेशन चल रहा है.