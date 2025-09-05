नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सल एनकाउंटर, 1 नक्सली का शव मिला, गरियाबंद में माओवादी डंप बरामद

बस्तर के दंतेवाड़ा और नारायणपुर में नक्सल मोर्चे पर सफलता हासिल हुई है. गरियाबंद में नक्सली डंप मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 5, 2025 at 8:10 PM IST
बस्तर/ गरियाबंद: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर जवानों को लगातार सफलता मिल रही है. शुक्रवार को दो अलग अलग जगहों पर फोर्स को नक्सलियों के खिलाफ कामयाबी मिली है. नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में अब तक की सूचना के मुताबिक एक नक्सली का शव बरामद हुआ है. दूसरी ओर गरियाबंद में भारी मात्रा में नक्सलियों का डंप मिला है. इसमें आईईडी बनाने का सामान भी है.
नारायणपुर दंतेवाड़ा सीएम पर एनकाउंटर: बस्तर आईजी ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बस्तर डिवीजन क्षेत्र में यह मुठभेंड़ हुई है. यहां फोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच रूक रूक कर फायरिंग हो रही है. एनकाउंटर में अब तक एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है. अभी इस नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है.
नक्सलियों का हथियार बरामद: इस मुठभेड़ में अब तक सुरक्षाबलों को नक्सलियों का हथियार भी मिला है. जिसमें एक थ्री नॉट थ्री रायफल, 2 बीजीएल लॉन्चर और अन्य दैनिक उपयोग का सामान है. बस्तर आईजी ऑफिस से जारी जानकारी के मुताबिक अभी यह ऑपरेशन चल रहा है.
इस साल हुए अब तक के बड़े मुठभेड़: साल 2025 में बस्तर में कई बड़े मुठभेड़ हुए हैं. जिसकी जानकारी इस प्रकार है.
- 12 अगस्त 2025: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर, 2 जवान घायल
- 6 अगस्त 2025 : बीजापुर मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर
- 29 जुलाई 2025: सुकमा में नक्सल एनकाउंट में एक नक्सली ढेर, 3 जवान घायल
- 27 जुलाई 2025: बीजापुर के बासागुड़ा और गंगलूर में एनकाउंटर, चार इनामी माओवादी ढेर, कई हथियार मिले
- 18 जुलाई 2025: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 नक्सलियों का काम तमाम
- 5 जुलाई 2025: बीजापुर में एक नक्सली ढेर हुआ
- 7 जून 2025: पांच नक्सलियों का हुआ खात्मा
- 6 जून 2025: एनकाउंटर में तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य भास्कर को फोर्स ने मार गिराया
- 5 जून 2025: सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम ढेर हुआ
- 21 मई 2025: नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली मारे गए
- 15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सलियों का फोर्स ने किया खात्मा
- 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए
- 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली का खात्मा
- 29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सलियों का काम तमाम
- 20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर नक्सल एनकाउंटर में 30 माओवादी मारे गए
- 9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादियों की मौत
- 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में मुठभेड़, 16 नक्सली को फोर्स ने मार गिराया
- 19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ चलपथी सहित 14 नक्सलियों का खात्मा
- 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादी मारे गए.
नक्सलियों के अड्डे भी हो रहे तबाह: सुरक्षाबलों के ऑपरेशन का असर नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले में भी दिख रहा है. यहां शुक्रवार को सुरक्षाबलों ने धमतरी-नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सलियों का डंप बरामद किया. यह कार्रवाई मैनपुर थाना के गोबरा पहाड़ी जंगल में हुई है. यहां के तीन अलग अलग जगह से ये डंप बरामद किया गया है. गरियाबंद पुलिस बल की ई-30 ऑपरेशन टीम ने इसे अंजाम दिया है. फोर्स को गरियाबंद धमतरी और नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सलियों द्धारा आईईडी बनाने का सामान भी मिला है. इसमें स्टील कन्टेनर से बने आईईडी, नक्सल साहित्य, 57 पटाखा बम, नक्सली वर्दी और सिंगल शॉट बैरल मिले हैं. गरियाबंद एसपी निखिल राखेजा ने यह पुष्टि की है.