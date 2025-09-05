ETV Bharat / bharat

नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सल एनकाउंटर, 1 नक्सली का शव मिला, गरियाबंद में माओवादी डंप बरामद

बस्तर के दंतेवाड़ा और नारायणपुर में नक्सल मोर्चे पर सफलता हासिल हुई है. गरियाबंद में नक्सली डंप मिला है.

Naxal front in CG
छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर फोर्स की सफलता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2025 at 8:10 PM IST

4 Min Read

बस्तर/ गरियाबंद: छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर जवानों को लगातार सफलता मिल रही है. शुक्रवार को दो अलग अलग जगहों पर फोर्स को नक्सलियों के खिलाफ कामयाबी मिली है. नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में अब तक की सूचना के मुताबिक एक नक्सली का शव बरामद हुआ है. दूसरी ओर गरियाबंद में भारी मात्रा में नक्सलियों का डंप मिला है. इसमें आईईडी बनाने का सामान भी है.

नारायणपुर दंतेवाड़ा सीएम पर एनकाउंटर: बस्तर आईजी ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बस्तर डिवीजन क्षेत्र में यह मुठभेंड़ हुई है. यहां फोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच रूक रूक कर फायरिंग हो रही है. एनकाउंटर में अब तक एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है. अभी इस नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है.

नक्सलियों का हथियार बरामद: इस मुठभेड़ में अब तक सुरक्षाबलों को नक्सलियों का हथियार भी मिला है. जिसमें एक थ्री नॉट थ्री रायफल, 2 बीजीएल लॉन्चर और अन्य दैनिक उपयोग का सामान है. बस्तर आईजी ऑफिस से जारी जानकारी के मुताबिक अभी यह ऑपरेशन चल रहा है.

इस साल हुए अब तक के बड़े मुठभेड़: साल 2025 में बस्तर में कई बड़े मुठभेड़ हुए हैं. जिसकी जानकारी इस प्रकार है.

  1. 12 अगस्त 2025: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर, 2 जवान घायल
  2. 6 अगस्त 2025 : बीजापुर मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर
  3. 29 जुलाई 2025: सुकमा में नक्सल एनकाउंट में एक नक्सली ढेर, 3 जवान घायल
  4. 27 जुलाई 2025: बीजापुर के बासागुड़ा और गंगलूर में एनकाउंटर, चार इनामी माओवादी ढेर, कई हथियार मिले
  5. 18 जुलाई 2025: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 नक्सलियों का काम तमाम
  6. 5 जुलाई 2025: बीजापुर में एक नक्सली ढेर हुआ
  7. 7 जून 2025: पांच नक्सलियों का हुआ खात्मा
  8. 6 जून 2025: एनकाउंटर में तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य भास्कर को फोर्स ने मार गिराया
  9. 5 जून 2025: सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम ढेर हुआ
  10. 21 मई 2025: नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली मारे गए
  11. 15 मई 2025: कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सलियों का फोर्स ने किया खात्मा
  12. 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए
  13. 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली का खात्मा
  14. 29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सलियों का काम तमाम
  15. 20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर नक्सल एनकाउंटर में 30 माओवादी मारे गए
  16. 9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादियों की मौत
  17. 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में मुठभेड़, 16 नक्सली को फोर्स ने मार गिराया
  18. 19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 नक्सलियों का खात्मा
  19. 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में मुठभेड़, 18 माओवादी मारे गए.
गरियाबंद में नक्सल डंप मिला (ETV BHARAT)

नक्सलियों के अड्डे भी हो रहे तबाह: सुरक्षाबलों के ऑपरेशन का असर नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले में भी दिख रहा है. यहां शुक्रवार को सुरक्षाबलों ने धमतरी-नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सलियों का डंप बरामद किया. यह कार्रवाई मैनपुर थाना के गोबरा पहाड़ी जंगल में हुई है. यहां के तीन अलग अलग जगह से ये डंप बरामद किया गया है. गरियाबंद पुलिस बल की ई-30 ऑपरेशन टीम ने इसे अंजाम दिया है. फोर्स को गरियाबंद धमतरी और नुआपाड़ा डिवीजन के नक्सलियों द्धारा आईईडी बनाने का सामान भी मिला है. इसमें स्टील कन्टेनर से बने आईईडी, नक्सल साहित्य, 57 पटाखा बम, नक्सली वर्दी और सिंगल शॉट बैरल मिले हैं. गरियाबंद एसपी निखिल राखेजा ने यह पुष्टि की है.

छत्तीसगढ़ एनकाउंटर: दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़

छत्तीसगढ़ के 2 ‘सुपर कॉप्स’ शौर्य पदक से होंगे सम्मानित, कई नक्सली ऑपरेशन में दिखाई वीरता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

For All Latest Updates

TAGGED:

NARAYANPUR DANTEWADA BORDERMAOIST DUMP RECOVERED IN GARIABANDबस्तर में नक्सल ऑपरेशनगरियाबंद में नक्सल डंपNAXAL ENCOUNTER IN NARAYANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.