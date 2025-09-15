22 सितंबर को कलश स्थापना के साथ होगी दुर्गा पूजा की शुरुआत, 11 दिनों तक मनाया जाएगा दुर्गोत्सव, जानिए क्या है कारण
शारदीय नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रही है. इस बार दुर्गोत्सव 11 दिनों का होगा. 22 सितंबर को कलश स्थापना होगी.
रांची: शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा की पूजा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. 22 सितंबर से कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जो 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ संपन्न होगी. इस साल मां का आगमन हाथी पर हो रहा है जो धन धान्य और अच्छी बारिश का प्रतीक है. वहीं गमन डोली पर हो रहा है जो आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है.
11 दिनों तक होगा दुर्गा मां का पूजा पाठ
ऐसी मान्यता है कि डोली पर मां का गमन बीमारी एवं प्राकृतिक आपदा का प्रतीक है, जिससे जनता को जूझना पड़ता है. इन सबके बीच मां भवानी के स्वागत की तैयारी जोरों पर है. दूसरे सालों की तुलना में इस बार षष्ठी तिथि दो दिन होने की वजह से दुर्गा पूजा 11 दिनों का होगा, हालांकि मां के नौ रुपों की पूजा और दुर्गा पाठ दस दिनों में ही संपन्न होगा. नवरात्र के अंतिम पांच दिनों का खास महत्व है. इस साल 28 सितंबर 2025, रविवार से मुख्य उत्सव षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा.
दुर्गा पूजा की महत्वपूर्ण तिथियां-
|महालया
|21 सितंबर
|रविवार
|महाषष्ठी
|28 सितंबर
|रविवार
|महासप्तमी
|29 सितंबर
|सोमवार
|महाअष्टमी
|30 सितंबर
|मंगलवार
|महानवमी-
|1 अक्टूबर
|बुधवार
|विजयादशमी
|2 अक्टूबर
|गुरुवार
अभिजीत मुहूर्त में करें कलश की स्थापना
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को कलश स्थापना के साथ होगी. इस दिन मां की शैलपुत्री रूप की पूजा होगी. इससे पहले कलश स्थापना की विधि है जिसे अभिजीत मुहूर्त में सबसे उत्तम माना जाता है.
इस साल 11 दिनों की पूजा है इसलिए पूजा का पाठ दोहराना नहीं है. 9 दिनों का पाठ होगा. 1 अक्टूबर को हवन होगा और 2 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर नीलकंठ दर्शन और मां का गमन होगा: मृत्युंजय कुमार पांडे, ज्योतिष
हरमू मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि विजयदशमी श्रवणा नक्षत्र और दशमी तिथि में होनी चाहिए, जो 2 अक्टूबर को हो रहा है. एक अक्टूबर को मध्यान्ह में होने के कारण उदया तिथि में दशमी और श्रवणा नक्षत्र नहीं है. इस वजह से 2 अक्टूबर को ही विजयादशमी मनाई जाएगी. ज्योतिष मृत्युंजय कुमार पांडे के अनुसार नवरात्रि में उदय काल में जो तिथि होगी, उसी की मान्यता होती है. इसलिए इस साल तिथि में बदलाव है और जिसके कारण 11 दिनों तक मां की पूजा होगी.
