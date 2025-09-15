ETV Bharat / bharat

22 सितंबर को कलश स्थापना के साथ होगी दुर्गा पूजा की शुरुआत, 11 दिनों तक मनाया जाएगा दुर्गोत्सव, जानिए क्या है कारण

शारदीय नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रही है. इस बार दुर्गोत्सव 11 दिनों का होगा. 22 सितंबर को कलश स्थापना होगी.

Sharadiya Navratri 2025
शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा की पूजा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. 22 सितंबर से कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जो 2 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ संपन्न होगी. इस साल मां का आगमन हाथी पर हो रहा है जो धन धान्य और अच्छी बारिश का प्रतीक है. वहीं गमन डोली पर हो रहा है जो आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है.

11 दिनों तक होगा दुर्गा मां का पूजा पाठ

ऐसी मान्यता है कि डोली पर मां का गमन बीमारी एवं प्राकृतिक आपदा का प्रतीक है, जिससे जनता को जूझना पड़ता है. इन सबके बीच मां भवानी के स्वागत की तैयारी जोरों पर है. दूसरे सालों की तुलना में इस बार षष्ठी तिथि दो दिन होने की वजह से दुर्गा पूजा 11 दिनों का होगा, हालांकि मां के नौ रुपों की पूजा और दुर्गा पाठ दस दिनों में ही संपन्न होगा. नवरात्र के अंतिम पांच दिनों का खास महत्व है. इस साल 28 सितंबर 2025, रविवार से मुख्य उत्सव षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा.

जानकारी देते संवाददाता भुवन कुमार झा (etv bharat)

दुर्गा पूजा की महत्वपूर्ण तिथियां-

महालया21 सितंबररविवार
महाषष्ठी28 सितंबर रविवार
महासप्तमी29 सितंबरसोमवार
महाअष्टमी30 सितंबरमंगलवार
महानवमी-1 अक्टूबरबुधवार
विजयादशमी2 अक्टूबरगुरुवार

अभिजीत मुहूर्त में करें कलश की स्थापना

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को कलश स्थापना के साथ होगी. इस दिन मां की शैलपुत्री रूप की पूजा होगी. इससे पहले कलश स्थापना की विधि है जिसे अभिजीत मुहूर्त में सबसे उत्तम माना जाता है.

इस साल 11 दिनों की पूजा है इसलिए पूजा का पाठ दोहराना नहीं है. 9 दिनों का पाठ होगा. 1 अक्टूबर को हवन होगा और 2 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर नीलकंठ दर्शन और मां का गमन होगा: मृत्युंजय कुमार पांडे, ज्योतिष

हरमू मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि विजयदशमी श्रवणा नक्षत्र और दशमी तिथि में होनी चाहिए, जो 2 अक्टूबर को हो रहा है. एक अक्टूबर को मध्यान्ह में होने के कारण उदया तिथि में दशमी और श्रवणा नक्षत्र नहीं है. इस वजह से 2 अक्टूबर को ही विजयादशमी मनाई जाएगी. ज्योतिष मृत्युंजय कुमार पांडे के अनुसार नवरात्रि में उदय काल में जो तिथि होगी, उसी की मान्यता होती है. इसलिए इस साल तिथि में बदलाव है और जिसके कारण 11 दिनों तक मां की पूजा होगी.

ये भी पढ़ें- दुर्गोत्सव पर रांची में दिखेगी राजस्थानी स्थापत्य कला, अनेकता में एकता का संदेश वाले होंगे पूजा पंडाल

गृहिणी के मूर्तिकार बनने की कहानी: पति की मौत के बाद प्रेरणा और ममता की अद्भुत मिसाल बनीं रांची की माधवी

रांची के इस पंडाल में दिखेगी श्रद्धालुओं को दक्षिण भारतीय संस्कृति की झलक! जानिए क्या कुछ रहेगा खास

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA IN RANCHIदुर्गा पूजा की तैयारीमां के स्वागत के लिए पंडाल तैयारीBEGINNING OF SHARADIYA NAVRATRIDURGA PUJA PREPARATIONS IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.