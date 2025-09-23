ETV Bharat / bharat

मुंबई में 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर सजेगा दुर्गा पूजा पंडाल, 90 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम

90 साल पहले, पश्चिम बंगाल के लोगों ने मुंबई में एकजुट होकर कालिका माता का नवरात्रि उत्सव शुरू किया था.

kali mata mandir
काली माता मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 11:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: नवरात्रि को आदिशक्ति का पर्व माना जाता है. मुंबई का नवरात्रि उत्सव भी बहुत प्रसिद्ध है. यहां अलग-अलग मंडलों के माध्यम से नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है. खासकर जब बात नवरात्रि उत्सव की हो, तो पश्चिम बंगाल राज्य का नवरात्रि उत्सव पूरे देश में सबसे चर्चित त्योहार होता है.

मुंबई में पिछले 90 सालों से बंगाल क्लब के माध्यम से नवरात्रि उत्सव मनाया जाता रहा है. शिवाजी पार्क स्थित बंगाल क्लब नवरात्रि उत्सव मंडल, एक ऐसे मंडल के रूप में जाना जाता है जो हमेशा सामाजिक संदेश देता है और सामाजिक कार्यों में आगे रहता है.

kali mata mandi
काली माता मंदिर (ETV Bharat)

27 सितंबर से नवरात्रि उत्सव
मुंबई में देश भर के लोग रहते हैं. यहां हर राज्य के लोग अपनी-अपनी परंपराओं के अनुसार अपने त्योहार और उत्सव मनाते हैं. 90 साल पहले, पश्चिम बंगाल के लोगों ने मुंबई में एकजुट होकर कालिका माता का नवरात्रि उत्सव शुरू किया था. इस परंपरा को मुंबई के बंगाली लोग आज भी जारी रखे हुए हैं और नवरात्रि उत्सव पश्चिम बंगाल की तरह ही मनाया जाता है.

बंगाल क्लब के मीडिया समन्वयक प्रसून रक्षित ने बताया कि, बंगाली लोग मुंबई में भी नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं. इस बीच, शिवाजी पार्क बंगाल क्लब का इस साल का नवरात्रि उत्सव 27 सितंबर से शुरू हो रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा.

नवरात्रि में 8 लाख भक्तों के आने की संभावना
प्रसून रक्षित ने कहा कि, 90 सालों की अपनी समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध बंगाल क्लब की दुर्गा पूजा ने अब मुंबई के उत्सवों में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया है.

उन्होंने कहा कि, जिस प्रकार लालबाग की भव्यता के दर्शन के लिए लाखों भक्त गणपति के दर्शन के लिए कतार में लगते हैं, उसी प्रकार हर साल बंगाल क्लब में भी लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं. इस वर्ष लगभग 8 लाख भक्त मंडप में दर्शन के लिए आएंगे.

ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य
प्रसून रक्षित ने आगे कहा कि, इस साल नवरात्रि पर ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य बनाया जा रहा है. उनका प्रयास इस दृश्य के माध्यम से देश प्रेम और हमारे सैनिकों की वीरता व बलिदान को लोगों तक पहुंचाना है. सैनिकों की वीरता को श्रद्धांजलि स्वरूप भव्यता और भक्ति से परिपूर्ण यह पंडाल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित होगा. इसके साथ ही, यह पंडाल पश्चिम बंगाल की परंपराओं के अनुसार स्थापित किया जाएगा.

थीम कौन तैयार करेगा?
प्रसून रक्षित ने बताया कि,पिछले कई सालों से, बंगाल क्लब के दुर्गा पूजा पंडालों को प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई डिजाइन करते रहे हैं. हालांकि, उनके सहयोग से, अब कला निर्देशक नीलेश चौधरी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक पंडाल डिज़ाइन कर रहे हैं.

इस बीच, कला निर्देशक नीलेश चौधरी ने बताया कि हम इस पंडाल में सैन्य अभियानों, तोपखाने, सैनिकों के कट-आउट और शौर्य के प्रतीकात्मक दृश्यों का निर्माण कर रहे हैं. इसमें विशेष प्रकाश और ध्वनि शो का इस्तेमाल किया जाएगा. बंगाल क्लब के प्रवक्ता जॉय चक्रवर्ती ने कहा कि, इस पंडाल में भक्तों को सायरन और नकली ब्लैकआउट के साथ एक विशेष प्रकाश और ध्वनि शो दिखाया जाएगा और इसकी थीम दुर्गा पूजा में बुराई पर विजय जैसी है. साथ ही बंगाल क्लब पिछले कई सालों से अपना सामाजिक कार्य कर रहा है.

जॉय चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि, बंगाल क्लब ने अब तक कई सामाजिक गतिविधियाँ संचालित की हैं. लाखों भक्त श्रद्धापूर्वक कालिका माता को दान देते हैं. इस नवरात्रि उत्सव की आय क्राई और शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद करने वाले गैर सरकारी संगठनों को दी जाएगी.

19 फीट ऊंची मूर्ति
इसके साथ ही, प्रसून रक्षित ने कहा कि, जब उनके क्लब में दुर्गा पूजा शुरू हुई थी, तब मूर्ति केवल पांच फीट ऊंची थी. आज यह 19 फीट ऊंची है. प्रसून रक्षित ने कहा कि, मुंबई में देवी दुर्गा की सबसे ऊंची मूर्ति उनके मंडल की है. उन्होंने कहा कि, हमारी रीति-रिवाज प्राचीन काल से चले आ रहे हैं. पूजा और अनुष्ठान पूरी तरह से मुहूर्त के अनुसार किए जाते हैं. पूजा के लिए आवश्यक गंगा जल हुगली नदी से लाया जाता है और देवी दुर्गा की हमारी मूर्ति कोलकाता के कुमारतुली के पास नदी की मिट्टी से बनाई जाती है.

माटुंगा के मूर्तिकार पीढ़ियों से इस मूर्ति का निर्माण करते आ रहे हैं. उत्सव के दौरान, पश्चिम बंगाल से पारंपरिक ढकनी या ढोल वादक आएंगे और धुनुची नृत्य, तेल के दीये और धूप अर्पित करने की रस्म पूरे उत्सव के दौरान प्रतिदिन निभाई जाएगी.

सिंदूर महोत्सव के साथ समापन
प्रसून रक्षित ने यह भी बताया कि, दशहरा महोत्सव का समापन सिंदूर महोत्सव के साथ होगा. इस अनुष्ठान में, समुदाय की महिलाएं देवी को विदाई देने के लिए एक-दूसरे को सिंदूर लगाएंगी. महोत्सव का एक और महत्वपूर्ण क्षण संधि पूजा है, जो अष्टमी और नवमी के संगम पर की जाती है, जो आध्यात्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है.

प्रसून रक्षित ने यह भी बताया कि, यह पूजा देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने का प्रतीक है. महोत्सव का उद्घाटन 17 सितंबर को शाम 7 बजे राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार करेंगे.

ये भी पढ़ें: 1,000 से अधिक कलाकारों ने नवरात्रि महोत्सव को बनाया यादगार, अहमदाबाद में CM भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI FESTIVAL 2025BENGAL CLUB IN MUMBAIDURGA PANDAL OPERATION SINDOORKALI MATA MANDIRNAVRATRI FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.