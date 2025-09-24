ETV Bharat / bharat

सांस्कृतिक माहौल को बदल रही महिलाओं की टोली! पलामू को मिल रही अलग पहचान

पलामू में नवरात्रि को लेकर काफी उत्साह है, महिलाएं भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. बॉलीवुड सितारों की भागीदारी से माहौल बदल जाता है.

NAVRATRI IN PALAMU 2025
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 1:56 PM IST

4 Min Read
पलामूः प्रत्येक वर्ष नवरात्र के दौरान पलामू के इलाके में सांस्कृतिक माहौल बदल जाता है. बॉलीवुड के कई कलाकार एवं हस्तियां सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती है. पलामू के इलाके में सांस्कृतिक माहौल के बदलाव की वाहक बनी है महिलाओं की एक टोली.

दरअसल पलामू का जिक्र होने के बाद एक तस्वीर उभर जाती है, पिछड़ेपन और नक्सल हिंसा की तस्वीर. कुछ वर्ष पहले तक लोग कल्पना नहीं करते थे कि पलामू के इलाके में बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

मेदिनीनगर में डांडिया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग की सदस्य साहस दिखाते हुए बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं. 2023 से पलामू के मेदिनीनगर में नवरात्र के दौरान डांडिया एवं कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हो रहे है.

बॉलीवुड कलाकार भी भाग ले रही हैं

इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है. साथ ही साथ बॉलीवुड कलाकारों को बुलाकर इलाके के माहौल को भी बदला जा रहा है. इस बार भी पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं जिसमें बॉलीवुड कलाकार डेजी शाह और सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा भाग ले रही हैं.

पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला बैंक की जनरल सेक्रेटरी शिखा अग्रवाल बताती हैं कि इस बदलाव में प्रथम मेयर अरुणा शंकर एवं आनंद शंकर की बड़ी भूमिका रही है. इस तरह के आयोजन से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है. यह शहर के लिए अच्छा है और यहां की महिलाओं के लिए भी काफी अच्छा है.

इलाके में बदलाव हो रहा है- कोरियोग्राफर करुण मीत

पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई संध्या अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ-साथ महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं. वे शहर वासियों से वादा करती हैं कि महिला विंग हमेशा अच्छी चीज ही करती रहेगी. डांडिया की ट्रेनिंग देने वाली कोरियोग्राफर मोनिका गोस्वामी बताती हैं कि जिस तरह का आयोजन हो रहा है वह अक्सर बड़े शहरों में होता है. टीवी या अन्य बड़े शहरों में इसका एंजॉय लोग करते हैं. इस तरह का आयोजन बेहद खुशी की बात है और इलाके में बदलाव हो रहा है. कोरियोग्राफर करुण मीत बताती हैं कि 20 वर्ष पहले जब वह आई थीं तो कुछ भी नहीं था, मगर अब बहुत कुछ बदल गया है.

पलामू के इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

पलामू के इलाके में सांस्कृतिक में कार्यक्रमों का आयोजन करना एक बड़ी चुनौती रही है. अक्सर स्थानीय भाषा एवं अन्य भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी होती है. लेकिन पलामू चैंबर आफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग की सदस्यों की बड़ी भागीदारी लेकर सामने आया है. सांस्कृतिक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं जमा होती.

पलामू की बदल रही है छवि

पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आनंद शंकर बताते हैं कि महिला विंग काफी साहसी है. 2 वर्ष पहले प्रयास हुआ था जो काफी सफल रहा. शुरुआत छोटे स्तर पर हुई थी लेकिन अब बड़े शहरों की तर्ज पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. दरअसल पलामू का इलाका देश के आकांक्षी जिलों में भी शामिल है. जो अपने पिछड़ेपन के लिए भी जाना जाता रहा है.

