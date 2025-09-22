ETV Bharat / bharat

नवरात्र 2025: तेलंगाना के मंदामरी में होती है देवी काली की पूजा, बंगाल की परंपरा की दिखती है झलक

मंदामरी (मंचेरियल): नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों और परंपराओं में मूर्तिया स्थापित की जाती हैं. ऐसी ही एक अनोखी परंपरा तेलंगाना के मंचेरियल जिले में मंदामरी कस्बे के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पिछले पांच दशकों से भी ज्यादा समय से चली आ रही है. यहां हर साल देवी काली की मूर्ति उसी शैली में बनाई और स्थापित की जाती है जैसी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखी जाती है.

यह प्रथा 1973 में, इस क्षेत्र में सिंगरेनी कोयला खदानों के खुलने के तुरंत बाद शुरू हुई. उस समय, पश्चिम बंगाल के कई अधिकारी मंदामरी में कार्यरत थे. अपनी मातृभूमि की परंपराओं से प्रेरित होकर, उन्होंने मंदिर में कोलकाता के भव्य दुर्गा पूजा समारोहों की शैली में मां काली की मूर्ति स्थापित करने की पहल की. ​​उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मूर्ति में बंगाल की परंपरा के लिए कलात्मक विशेषताएं, सजावट और सांस्कृतिक जीवंतता बनी रहे.

हालांकि बाद में उन अधिकारियों का दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया, लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई परंपरा 53 वर्षों से बिना किसी रुकावट के जारी है. मंदिर समिति ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के सक्रिय सहयोग से इस प्रथा के संरक्षण का बीड़ा उठाया है. कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर मंडल के इजगांव (Izgaon) गांव के कुशल कारीगरों द्वारा हर साल इन मूर्तियों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जो पारंपरिक मूर्ति निर्माण में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं.