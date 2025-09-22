नवरात्र 2025: तेलंगाना के मंदामरी में होती है देवी काली की पूजा, बंगाल की परंपरा की दिखती है झलक
तेलंगाना के मंचेरियल जिले के मंदामरी कस्बे में यह प्रथा 1973 में, सिंगरेनी कोयला खदानों के खुलने के तुरंत बाद शुरू हुई.
Published : September 22, 2025 at 1:25 PM IST
मंदामरी (मंचेरियल): नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों और परंपराओं में मूर्तिया स्थापित की जाती हैं. ऐसी ही एक अनोखी परंपरा तेलंगाना के मंचेरियल जिले में मंदामरी कस्बे के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पिछले पांच दशकों से भी ज्यादा समय से चली आ रही है. यहां हर साल देवी काली की मूर्ति उसी शैली में बनाई और स्थापित की जाती है जैसी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखी जाती है.
यह प्रथा 1973 में, इस क्षेत्र में सिंगरेनी कोयला खदानों के खुलने के तुरंत बाद शुरू हुई. उस समय, पश्चिम बंगाल के कई अधिकारी मंदामरी में कार्यरत थे. अपनी मातृभूमि की परंपराओं से प्रेरित होकर, उन्होंने मंदिर में कोलकाता के भव्य दुर्गा पूजा समारोहों की शैली में मां काली की मूर्ति स्थापित करने की पहल की. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मूर्ति में बंगाल की परंपरा के लिए कलात्मक विशेषताएं, सजावट और सांस्कृतिक जीवंतता बनी रहे.
हालांकि बाद में उन अधिकारियों का दूसरी जगह स्थानांतरण हो गया, लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई परंपरा 53 वर्षों से बिना किसी रुकावट के जारी है. मंदिर समिति ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के सक्रिय सहयोग से इस प्रथा के संरक्षण का बीड़ा उठाया है. कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागजनगर मंडल के इजगांव (Izgaon) गांव के कुशल कारीगरों द्वारा हर साल इन मूर्तियों को विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जो पारंपरिक मूर्ति निर्माण में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं.
मंदिर में स्थापित की गई मध्य मूर्ति में देवी काली के भयंकर राक्षस-संहारक रूप को दर्शाया गया है, जो जटिल आभूषणों और चटकीले रंगों से सुसज्जित है. उनके साथ, भगवान विनायक, देवी लक्ष्मी, भगवान कुमारस्वामी और देवी सरस्वती की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, जो उत्सव को दिव्य पूर्णता प्रदान करती हैं. ये मूर्तियां मिलकर समृद्धि, ज्ञान, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हैं, और आसपास के कस्बों और गांवों से भक्तों को आकर्षित करती हैं.
इस अनूठी परंपरा के जारी रहने से तेलंगाना में मंदामरी उत्सव की अलग पहचान बन गई है, जो कोलकाता से दूर बंगाल के सांस्कृतिक प्रभाव की झलक पेश करता है. भक्तगण हर साल नवरात्र का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि परंपराओं के इस मिश्रण को देख सकें और देवी के शक्तिशाली स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें.
यह भी पढ़ें- अनोखी परंपरा ! एक दिनी दुर्गा पूजा, पहले दिन होते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी के सारे अनुष्ठान