नवरात्रों में कुट्टू के आटे का क्रेज, नियमों की पाबंदियां, फिर दामों में बढ़ोतरी, बंपर बिक्री से खुश दुकानदार

देहरादून: हर साल नवरात्रों और त्योहारों के सीजन के दौरान कुट्टू के आटे का काफी अधिक इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि हर त्योहारी सीजन के दौरान कुट्टू के आटे में मिलावट के मामले भी सामने आते हैं. जिसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कसते हुए तमाम सख्त निर्णय लिये. जिसमें पैकेट बंद कुट्टू का आटा बेचने पर जोर दिया गया. साथ ही खुला कुट्टू का आटा बेचने पर रोक लगा दी गई. ऐसे में वर्तमान समय में कुट्टू के आटे को लेकर बाजारों में क्या स्थिति है? मिलावटखोरी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग कितना सतर्क है? आइये जानते हैं.

मार्च महीने से मिलावटखोरों पर एक्शन: 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हुई. इसके बाद से मंदिरों में माता की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी दिखाई दे रही है. वहीं, दूसरी ओर बाजारों में खरीदारी को लेकर भी लोगों में उत्साह है. नवरात्र में व्रत रखने वाले व्रती फलों के साथ ही कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा अधिकतर इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि त्योहारी सीजन में मिलावट खोर भी काफी अधिक सक्रिय हो जाते हैं. जिसका असर इसी साल 2025 में सबसे अधिक देखने को मिला. साल 2025 के मार्च महीने में आए नवरात्रों के समय में कुट्टू का आटा खाने वाले तमाम लोग बीमार हो गए थे. इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से तमाम दुकानों और प्रतिष्ठानों में छापेमारी की कार्रवाई की गई.

सीलबंद पैकेट में बेचा जा रहा कुट्टू का आटा: साथ ही उस दौरान बड़ी संख्या में कुट्टू का आटा नष्ट किया गया. खाद्य सुरक्षा विभाग में इस बाबत भी निर्णय लिया था कि अब खुला कुट्टू का आटा नहीं बेचा जाएगा. तब पैकेट बंद आटे की बिक्री को वरियता दी गई. जिसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है. वर्तमान समय में बाजारों में कुट्टू का आटा सील पैक बाजारों में बेचा जा रहा है.

कुट्टू आटे के दामों में 30 फीसदी बढ़ोत्तरी: इस बीच कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जो साबुत कुट्टू बेच रहे हैं. जिसे ग्राहक खुद पिसवा कर इस्तेमाल कर सकें. कुट्टू का आटा पैकेट बंद होने के साथ ही उसके दामों में लगभग 30 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी भी हुई है. पिछले साल तक दुकानों में कुट्टू का आटा 120 रुपए किलो तक मिल रहा था. अभी कुट्टू का आटा 160 रुपए किलो बिक रहा है.कुट्टू आटा का दाम बढ़ाने के बाद भी खरीदारों में आटा खरीदने का रुझान कम नहीं हुआ है.

ग्राउंड पर उतरा ईटीवी भारत, दुकानदारों से बातचीत: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए तमाम दुकानदारों ने कहा कि व्रत में खाने के लिए कुट्टू के आटे के अलावा भी तमाम अन्य खाद्य पदार्थ हैं जिसका भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. इतना जरूर है कि कुट्टू का आटा पैकेट बंद होने की वजह से उसके दामों में बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन दाम बढ़ाने के बाद भी ग्राहक आटा खरीदने से नहीं कतरा रहे हैं.

नियमों से दूर हुई चिताएं: कुछ दुकानदारों का कहना है कि पैकेट बंद आटा होने की वजह से वह खुद भी टेंशन फ्री हो गए हैं. पिछली बार जब कुट्टू का आटा खाने से बीमार होने का मामला सामने आया था. उस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की गई थी. जिससे व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. यही नहीं, उस दौरान यह भी नहीं पता लग पा रहा था कि मिलावट कहां से की जा रही है. अब जब पैकेट बंद आटा बाजारों में आ गया है. जिससे सभी की चिताएं दूर हो गई हैं. दुकानदारों ने कहा पैकेट पर कुट्टू आटे का रेट के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है.