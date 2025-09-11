ETV Bharat / bharat

गिग इकोनॉमी में लगातार बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, रिसर्च रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली: वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की ओर पब्लिश एक रिसर्च रिपोर्ट नेविगेटिंग द गिग इकोनॉमी: एंड इंटरसेक्शन इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेज ऑफ वूमेन इन द इंडियन गिग इकोनॉमी में कहा गया है कि गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे आय सृजन, स्वतंत्रता और लचीलेपन के नए रास्ते खुल रहे हैं.

नेविगेटिंग द गिग इकोनॉमी रिपोर्ट दिल्ली-NCR, गुरुग्राम और नोएडा से प्राइमरी सर्वे बेस्ड साक्ष्यों के माध्यम से महिला गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर से अनुभवों की जांच करती है. इस नमूने में 355 महिला गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स शामिल हैं, जो ब्यूटिशियन, डोमेस्टिक वर्क, राइड-हेलिंग और भोजन/किराना वितरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं. इस सर्वे का उद्देश्य उभरती हुई गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था के साथ महिला वर्कर्स की भागीदारी को जानना था.

रिपोर्ट एकमात्र कमाने वाले पैटर्न और वैवाहिक स्थिति का एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. एकमात्र कमाने वालों में लगभग 83 प्रतिशत विवाहित हैं, जो घरेलू निर्भरता पैटर्न में बदलाव को दर्शाता है, जहां महिलाएं अपने घरों की वित्तीय स्थिरता के लिए ज्यादा सेंट्रल होती जा रही हैं.

24 प्रतिशत महिलाएं अविवाहित

इसके अलावा लगभग 18 प्रतिशत एकमात्र कमाने वाली महिलाएं तलाकशुदा, अलग हुई या विधवा हैं जिन्होंने पूरी आर्थिक ज़िम्मेदारी संभाली है. जो एकमात्र कमाने वाले नहीं हैं, उनमें से 76 प्रतिशत विवाहित हैं और 24 प्रतिशत अविवाहित हैं, जो दर्शाता है कि वैवाहिक स्थिति घरों में वित्तीय भूमिकाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है.

अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 57 प्रतिशत महिला वर्कर्स 20,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाती हैं, जिनमें से आधे से अधिक 20,000-35,000 रुपये के बीच केंद्रित हैं, जो घरेलू आय में एक महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है.

गिग और प्लेटफॉर्म कार्यों में लगी महिलाएं अन्य डोमेस्टिक इनकम सोर्स के साथ-साथ प्रमुख आय स्रोत के रूप में तेजी से योगदान दे रही हैं. गिग कार्यों का तेजी से विस्तार अधिक महिलाओं को इसमें भाग लेने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रहा है.

68 प्रतिशत महिलाओं के पास राशन कार्ड

लगभग 80 प्रतिशत महिला गिग वर्कर्स के पास अपना घर नहीं है, जो संपत्ति के स्वामित्व में व्यापक हाशिए पर होने का संकेत देता है. हालांकि, 68 प्रतिशत महिलाओं के पास राशन कार्ड है, लेकिन इनमें से केवल 84 प्रतिशत कार्डधारक ही संबंधित लाभ प्राप्त कर पाती हैं.

इसके अलावा 60.8 प्रतिशत महिलाएं शहर की स्थायी निवासी नहीं हैं और उनमें से 60.1 प्रतिशत 5-10 साल से शहर में रह रही हैं, जो ग्रामीण संकट, मूल क्षेत्रों में सीमित रोजगार, विवाह आदि जैसे फैक्टर से प्रेरित एक प्रवासी प्रवृत्ति को दर्शाता है.

गिग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली महिलाओं को गंभीर हेल्थ रिस्क और वर्कप्लेस सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. 88 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों समस्याओं से पीड़ित हैं.