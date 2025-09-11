ETV Bharat / bharat

गिग इकोनॉमी में लगातार बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, रिसर्च रिपोर्ट में दावा

गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे आय सृजन, स्वतंत्रता और लचीलेपन के नए रास्ते खुल रहे हैं.

Navigating the Gig Economy
गिग इकोनॉमी में लगातार बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी
ETV Bharat Hindi Team

September 11, 2025

नई दिल्ली: वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की ओर पब्लिश एक रिसर्च रिपोर्ट नेविगेटिंग द गिग इकोनॉमी: एंड इंटरसेक्शन इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेज ऑफ वूमेन इन द इंडियन गिग इकोनॉमी में कहा गया है कि गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे आय सृजन, स्वतंत्रता और लचीलेपन के नए रास्ते खुल रहे हैं.

नेविगेटिंग द गिग इकोनॉमी रिपोर्ट दिल्ली-NCR, गुरुग्राम और नोएडा से प्राइमरी सर्वे बेस्ड साक्ष्यों के माध्यम से महिला गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर से अनुभवों की जांच करती है. इस नमूने में 355 महिला गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स शामिल हैं, जो ब्यूटिशियन, डोमेस्टिक वर्क, राइड-हेलिंग और भोजन/किराना वितरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं. इस सर्वे का उद्देश्य उभरती हुई गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था के साथ महिला वर्कर्स की भागीदारी को जानना था.

रिपोर्ट एकमात्र कमाने वाले पैटर्न और वैवाहिक स्थिति का एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. एकमात्र कमाने वालों में लगभग 83 प्रतिशत विवाहित हैं, जो घरेलू निर्भरता पैटर्न में बदलाव को दर्शाता है, जहां महिलाएं अपने घरों की वित्तीय स्थिरता के लिए ज्यादा सेंट्रल होती जा रही हैं.

24 प्रतिशत महिलाएं अविवाहित
इसके अलावा लगभग 18 प्रतिशत एकमात्र कमाने वाली महिलाएं तलाकशुदा, अलग हुई या विधवा हैं जिन्होंने पूरी आर्थिक ज़िम्मेदारी संभाली है. जो एकमात्र कमाने वाले नहीं हैं, उनमें से 76 प्रतिशत विवाहित हैं और 24 प्रतिशत अविवाहित हैं, जो दर्शाता है कि वैवाहिक स्थिति घरों में वित्तीय भूमिकाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है.

अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 57 प्रतिशत महिला वर्कर्स 20,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाती हैं, जिनमें से आधे से अधिक 20,000-35,000 रुपये के बीच केंद्रित हैं, जो घरेलू आय में एक महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है.

गिग और प्लेटफॉर्म कार्यों में लगी महिलाएं अन्य डोमेस्टिक इनकम सोर्स के साथ-साथ प्रमुख आय स्रोत के रूप में तेजी से योगदान दे रही हैं. गिग कार्यों का तेजी से विस्तार अधिक महिलाओं को इसमें भाग लेने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर रहा है.

68 प्रतिशत महिलाओं के पास राशन कार्ड
लगभग 80 प्रतिशत महिला गिग वर्कर्स के पास अपना घर नहीं है, जो संपत्ति के स्वामित्व में व्यापक हाशिए पर होने का संकेत देता है. हालांकि, 68 प्रतिशत महिलाओं के पास राशन कार्ड है, लेकिन इनमें से केवल 84 प्रतिशत कार्डधारक ही संबंधित लाभ प्राप्त कर पाती हैं.

इसके अलावा 60.8 प्रतिशत महिलाएं शहर की स्थायी निवासी नहीं हैं और उनमें से 60.1 प्रतिशत 5-10 साल से शहर में रह रही हैं, जो ग्रामीण संकट, मूल क्षेत्रों में सीमित रोजगार, विवाह आदि जैसे फैक्टर से प्रेरित एक प्रवासी प्रवृत्ति को दर्शाता है.

गिग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली महिलाओं को गंभीर हेल्थ रिस्क और वर्कप्लेस सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. 88 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों समस्याओं से पीड़ित हैं.

62 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपने प्लेटफ़ॉर्म से कभी भी सुरक्षा संबंधी कोई सूचना नहीं मिली, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता में एक गंभीर कमी को दर्शाता है. इसके अतिरिक्त 65 प्रतिशत महिलाओं ने अलग-थलग क्षेत्रों में काम करने पर असहजता की बात कही, जो गिग कार्य के जेंडर जियोग्राफी को रेखांकित करता है.

पारदर्शिता की कमी
प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग कार्य में एल्गोरिद्म मैनेजमेंट सेंट्रल हो गया है. इसने ट्रेडिशनल सुपरविजन की जगह अपारदर्शी स्वचालित प्रणालियों को ले लिया है. महिलाओं के लिए 30.98 प्रतिशत महिलाएं प्लेटफॉर्म की दंड नीतियों को लेकर पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है.

गिग कार्य और पारंपरिक रोजगार के बीच गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था महिलाओं के लिए बेहतर कमाई की संभावना और बेहतर वर्कडे स्ट्रक्चर प्रदान करती है. महिला वर्कर्स का अब भी मानना ​​है कि पारंपरिक रोजगार की तुलना में गिग वर्क, अगर अच्छी तरह से संरचित हो तो लॉन्गटर्म में सुविधाजनक हो सकता है और महिला वर्कर्स के जीवन को बदल सकता है.

लगभग 65 प्रतिशत महिला वर्कर्स अपने आस-पास के निवास में काम करना पसंद करती हैं, जिससे उन्हें अपने घरेलू दायित्वों को एडजस्ट करने में मदद मिलती है, फिर भी यह लचीलापन अक्सर अपारदर्शी प्रोत्साहन संरचनाओं द्वारा कम हो जाता है, 48.17 प्रतिशत सहमत हैं कि वे सहायक हैं, जबकि लगभग समान अनुपात (46.76 प्रतिशत) अनिश्चित हैं.

अध्ययन में यह भी बताया गया है कि एक से ज्यादा नौकरियां करने से कार्यबल का एक हिस्सा लंबे समय तक शोषणकारी कार्य स्थितियों का सामना करता है. आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि कई महिलाएं मध्यम से लेकर ज़्यादा घंटों तक लंबे समय तक काम करती हैं, फिर भी उन्हें नौकरी की सुरक्षा की कमी, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा या सीमित वर्क लाइफ बैलेंस का सामना करना पड़ता है.

राजस्थान गिग वर्कर्स के लिए एक आधिकारिक कानून
राजस्थान प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर ) एक्ट 2023, का मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य था. यह भारत में एक अग्रणी कानून है जिसका उद्देश्य एक कल्याण बोर्ड और एक समर्पित कोष के माध्यम से गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत का हिस्सा केवल 27.4 प्रतिशत है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 50.7 प्रतिशत महिला वर्कर्स ऑनलाइन फ्रीलांस वर्कर्स हैं. भारत में फुलटाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह से कुल गिग वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 20 से 25 प्रतिशत है. हालांकि, पुरुषों की तुलना में उनकी भागीदारी अभी भी कम है.

