'संसाधनों की लूट का स्वाभाविक परिणाम', पाकिस्तान में हुई हिंसा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान
हाल में पीओके में पाकिस्तानी पुलिस की फायरिंग में कम से कम 12 लोगों के मारे गए थे.
Published : October 3, 2025 at 4:51 PM IST
नई दिल्ली: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POK) समेत कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है. मंत्रालय का मानना है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है और उसे मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
इस संबंध में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष नागरिकों पर की गई बर्बरता भी शामिल है. हमारा मानना है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है, जो उसके जबरन और अवैध कब्जे में हैं. पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए."
बता दें कि हाल में पीओके में पाकिस्तानी पुलिस की फायरिंग में कम से कम 12 लोगों के मारे गए, जिसके बाद विरोध प्रदर्शनों की आग पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी फैल गई. कराची में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए है. वहीं, पुलिस ने इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया, जहां वकील शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे.
#WATCH | Delhi | MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, " we have seen reports on protests in several areas of pakistan-occupied jammu & kashmir, including brutalities by pakistani forces on innocent civilians. we believe that it is a natural consequence of pakistan’s… pic.twitter.com/KGrMfVrwE3— ANI (@ANI) October 3, 2025
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, एनएसए अजीत डोभाल ने 18 सितंबर 2025 को कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार (NSIA) नथाली ड्रोइन से मुलाकात की... दोनों पक्षों ने आतंकवाद निरोध, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और खुफिया आदान-प्रदान के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर उपयोगी चर्चा की. वे सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और जुड़ाव के मौजूदा तंत्र को और मजबूत करने पर सहमत हुए. दोनों पक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर संपर्क में हैं."
बांग्लादेश के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी की टिप्पणियों पर को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम इन झूठे और निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है, और उसे नियमित रूप से दोष किसी और पर मढ़ने की आदत है. उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध हिंसा, आगजनी और भूमि हड़पने वाले स्थानीय चरमपंथियों की कार्रवाइयों की गंभीर जांच करनी चाहिए."
