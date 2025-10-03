ETV Bharat / bharat

'संसाधनों की लूट का स्वाभाविक परिणाम', पाकिस्तान में हुई हिंसा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान

नई दिल्ली: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POK) समेत कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है. मंत्रालय का मानना ​​है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है और उसे मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. इस संबंध में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष नागरिकों पर की गई बर्बरता भी शामिल है. हमारा मानना ​​है कि यह पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन इलाकों से संसाधनों की व्यवस्थित लूट का स्वाभाविक परिणाम है, जो उसके जबरन और अवैध कब्जे में हैं. पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए." बता दें कि हाल में पीओके में पाकिस्तानी पुलिस की फायरिंग में कम से कम 12 लोगों के मारे गए, जिसके बाद विरोध प्रदर्शनों की आग पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी फैल गई. कराची में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए है. वहीं, पुलिस ने इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया, जहां वकील शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे.