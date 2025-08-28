रांची: झारखंड, जिसे खेल प्रतिभाओं की धरती कहा जाता है ने हॉकी, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कबड्डी, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. इस मिट्टी ने महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका, असुंता लकड़ा, सलीमा टेटे, लवली चौबे जैसे सितारे दिए, जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य वैश्विक मंचों पर देश का नाम रोशन किया. लेकिन सवाल यह है कि क्या इन खिलाड़ियों को उनकी मेहनत और उपलब्धियों के अनुरूप सम्मान और स्थायी सहारा मिल पा रहा है? तथ्य बताते हैं कि मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले झारखंड के खिलाड़ी आज भी अपने ही राज्य में सरकारी नौकरी और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

झारखंड बनाम बिहार: दो अलग तस्वीरें

झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इस अवधि में केवल 44 खिलाड़ियों को ही सरकारी नौकरी मिली है, जिनमें से अधिकांश को सिपाही जैसे निचले पदों पर नियुक्त किया गया. दूसरी ओर पड़ोसी राज्य बिहार ने 2010 में खिलाड़ियों के लिए नौकरी योजना शुरू की और अब तक 271 खिलाड़ियों को रोजगार दिया है. बिहार में खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर एसडीओ, डीएसपी जैसे उच्च पद दिए जा रहे हैं. उदाहरण के लिए झारखंड के लॉन बॉल खिलाड़ी चंदन कुमार को बिहार में विकास परियोजना पदाधिकारी का पद मिला, जबकि झारखंड में कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण विजेता लवली चौबे, रजत पदक विजेता दिनेश कुमार और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सरिता तिर्की को मात्र सिपाही की नौकरी दी गई. यह अंतर झारखंड की खेल नीति की कमजोरियों को उजागर करता है.

हॉकी में झारखंड का वर्चस्व

झारखंड ने सबसे अधिक योगदान हॉकी में दिया है. यहां के खिलाड़ियों ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है. भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा, ओलंपियन सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, अलका डुंगडुंग, अभय एक्का, सुमराय टेटे, कांति बा, एडलिन केरकेट्टा, मसीरा सुरीन, प्रीति सुनिला किड़ो, अनिता शोषण बेक, मरीता तिर्की, पुष्पा प्रधान, एनोसेंट कुल्लू, अनिमा सोरेंग, प्रिया डुंगडुंग, अंशु लकड़ा, रजनी सोरेंग, संगीता कुमारी, रोपनी कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और दीप्ति कुल्लू जैसे खिलाड़ियों ने केंद्रीय स्तर पर रेलवे, आर्मी और अन्य विभागों में नौकरी हासिल की. इसी तरह, राज्य हॉकी टीम से खेलने वाली विभा केरकेट्टा, सीमा कुमारी और अजीत बाड़ा को भी रेलवे में रोजगार मिला.

सेना और अर्धसैनिक बलों में योगदान

झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों की प्रतिभा भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में भी देखने को मिलती है. रजत कुल्लू, कुमूद कुल्लू, राहुल तिर्की, संजय टोप्पो, भूषण कुजूर, दीपक लकड़ा, बिल्शन लकड़ा, संजय तिर्की, मुकेश लकड़ा और नेलशन कुजूर आज भारतीय सेना में सेवारत हैं. ऑडिटर जनरल (एजी) विभाग में सुमन तिर्की और दोमनिक लकड़ा को नियुक्ति मिली. सीआईएसएफ में अल्फा केरकेट्टा, अलबिना तिर्की, मकसीमा एक्का और सीआरपीएफ में सुषमा कुमारी, सुशीला लकड़ा, पिंकी एक्का, रंजीता मिंज जैसे खिलाड़ियों को रोजगार मिला.

जिन खिलाड़ियों ने हासिल की अंतरराष्ट्रीय पहचान (ईटीवी भारत)

एयर इंडिया और झारखंड पुलिस में योगदान

हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी बिमल लकड़ा और बिरेंद्र लकड़ा को एयर इंडिया में नौकरी मिली. वहीं, बिगेन सोय, अस्रिता लकड़ा और लोलेंती मिंज को झारखंड पुलिस में शामिल किया गया. खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी झारखंड के खिलाड़ी योगदान दे रहे हैं. सुशीला मिंज, आशा बा और बसंती जोजो अनुबंध के आधार पर डिबोर्डिंग में कोचिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर (ईटीवी भारत)

नौकरी में असमानता: सिपाही बनाम अधिकारी

झारखंड के खिलाड़ियों को केंद्रीय स्तर पर रेलवे, सेना और अर्धसैनिक बलों में सम्मानजनक पद मिले हैं, लेकिन राज्य सरकार की नीतियां इस मामले में कमजोर दिखती हैं. जहां बिहार में खिलाड़ियों को एसडीओ और डीएसपी जैसे उच्च पद दिए जा रहे हैं, वहीं झारखंड में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सिपाही जैसे निचले पदों पर नियुक्त किया जा रहा है. उदाहरण के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली लवली चौबे को सिपाही का पद दिया गया, जो उनकी उपलब्धि के सामने छोटा लगता है. यह स्थिति न केवल खिलाड़ियों के मनोबल को प्रभावित करती है, बल्कि भविष्य के खिलाड़ियों के लिए भी गलत संदेश देती है.

स्पोर्टस कोटे में नौकरी नहीं क्यों नहीं मिल पा रही इससे क्या है समस्या (ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों का पलायन: एक चिंता

पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो का कहना है कि झारखंड सरकार की उदासीनता के कारण खिलाड़ी राज्य से पलायन कर रहे हैं. वे कहते हैं, “राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को तुरंत नौकरी दी जानी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिसके कारण हमारे खिलाड़ी अन्य राज्यों या निजी संस्थानों में अवसर तलाश रहे हैं. यह झारखंड के लिए नुकसानदायक है.” बिहार जैसे पड़ोसी राज्य की नीतियां खिलाड़ियों को आकर्षित कर रही हैं, जिसके कारण झारखंड की प्रतिभाएं वहां जा रही हैं.

जूनियर हॉकी की विजेता टीम (ईटीवी भारत)

खेल नीति: वादे और हकीकत

झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का कहना है कि सरकार खिलाड़ियों के हित में काम कर रही है. वे कहते हैं, “हमारी खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है. भविष्य में और अधिक रोजगार सृजन के लिए कदम उठाए जाएंगे.” हालांकि, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह मानते हैं कि नौकरी देने की प्रक्रिया अपेक्षित स्तर पर नहीं है. वे कहते हैं, “जितनी तेजी से और जितने बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को नौकरी मिलनी चाहिए, वह अभी तक नहीं हो पाया है.”

झारखंड के खिलाड़ियों के लिए किस तरह की नौकरी (ईटीवी भारत)

खेल प्रशिक्षक प्रवीण कुमार सिंह का कहना है, “झारखंड में हॉकी खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए सरकार को और लचीली नीति अपनानी चाहिए. उच्च पदों पर नियुक्ति से न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि भविष्य के खिलाड़ी भी प्रेरित होंगे.”

खिलाड़ियों की उपलब्धियां: गर्व का विषय

झारखंड के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में अपनी छाप छोड़ी है. हॉकी के अलावा, दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में, महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में और कई अन्य खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग, कबड्डी और कुश्ती में देश का नाम रोशन किया है. लेकिन इन उपलब्धियों का सम्मान तभी सार्थक होगा जब खिलाड़ियों को उनके योगदान के अनुरूप अवसर और सम्मान मिले.

खिलाड़ियों का सम्मान: झारखंड की जिम्मेदारी

झारखंड के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से देश का मान बढ़ाया है. लेकिन सम्मान और अवसरों की कमी उनके सपनों को सीमित कर रही है. जहां केंद्रीय स्तर पर रेलवे, सेना और अर्धसैनिक बलों ने इन खिलाड़ियों को अपनाया, वहीं झारखंड सरकार का रवैया निराशाजनक रहा है. बिहार जैसे पड़ोसी राज्य से प्रेरणा लेते हुए झारखंड को अपनी खेल नीति में सुधार करना होगा.

जीती गई ट्रॉफी (ईटीवी भारत)

खेल केवल मेडल जीतने का नाम नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों को उनका हक और सम्मान देने का भी दायित्व है, जिन्होंने अपने पसीने से देश और प्रदेश का नाम ऊंचा किया. झारखंड सरकार को अब जागना होगा, ताकि यह धरती न केवल प्रतिभाओं को जन्म दे, बल्कि उन्हें पंख भी दे सके.

