जब मौत भी नई 18 ज़िंदगी दे गई – दिल्ली से आईं दिल छू लेने वाली ये 4 कहानियाँ - NATIONAL ORGAN DONATION DAY 2025

इन चारों लोगों ने कई लोगों को दी नई जिंदगी ( Etv Bharat )

Published : August 3, 2025 at 8:58 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 9:15 AM IST

नई दिल्ली: जब कोई इस दुनिया से जाता है, तो पीछे सिर्फ यादें रह जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका जाना भी कई ज़िंदगियों को जीवनदान दे जाता है. "अंगदान (Organ Donation)"— एक ऐसा महान कार्य, जिसमें मरने के बाद भी इंसान दूसरों के लिए अमर बन जाता है. हमारे देश में हर साल हजारों लोग अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि अंगदान के प्रति जागरूकता की भारी कमी है. AIIMS के डॉक्टरों के अनुसार, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत वाले लोगों में से केवल 10% को ही समय पर ऑर्गन मिल पाता है. बावजूद इसके, कुछ लोग और उनके परिवार साहसिक फैसले लेकर इस अंधकार में उम्मीद की रोशनी बन रहे हैं. आइए जानते हैं तीन ऐसे परिवारों की कहानियाँ, जिन्होंने दुख की घड़ी में भी दूसरों को जिंदगी देने का महान कार्य किया...देखिए ईटीवी भारत के संवाददाता राहुल चौहान की ये खास रिपोर्ट. मृतक विपिन ने किया अंगदान (ETV Bharat) कहानी नंबर-1 . विपिन कुमार: मौत के बाद भी समाज सेवा का भाव नहीं मरा बॉक्सिंग के शौकीन और समाज सेवा के प्रति समर्पित विपिन कुमार ने निजी कारणों से अपनी जान दे दी, लेकिन जाने से पहले, उन्होंने अपने लिखे पत्र में स्पष्ट लिखा कि "मेरे अंग दान कर देना, ताकि मैं जाते-जाते भी किसी के काम आ सकूं" विपिन के बड़े भाई केके गौतम ने बताया कि इस बात का गहरा दुख है कि हमारा छोटा भाई बहुत ही कम उम्र में चला गया. लेकिन उसके मन में समाज सेवा का भाव बचपन से ही था. वह साल में चार-पांच बार ब्लड डोनेट भी करता था. आत्महत्या करने से पहले वो ये बात लिख कर गया कि मैं दुनिया से जा रहा हूं. मुझे माफ करना और मेरे अंगों को दान कर देना ताकि वह दूसरे लोगों के काम आ सके.उसकी इच्छा के अनुसार हमने फिर दिल्ली एम्स में उसका पोस्टमार्टम कराया और वहीं पर उसके अंगों को दान कर दिया. के.के गौतम (मृतक के भाई) (ETV Bharat) "विपिन के अंगदान से 7 से 8 लोगों को नया जीवन मिला, क्योंकि यंग ऐज होने की वजह से उसके अधिकांश अंग काम आ सके. मैं लोगों से अपील करता हूं कि अंगदान महादान है. इसको सभी लोगों को अपनाना चाहिए" — केके गौतम (मृतक के भाई) मृतक राजू ने किया अंगदान (ETV Bharat) कहानी नंबर-2 . राजू: पत्नी का साहस बना तीन ज़िंदगियों की नई शुरुआत राजू एक दुर्घटना में छत से गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. AIIMS ट्रॉमा सेंटर में 8 मार्च को उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया. उनकी पत्नी आरती ने बताया, “डॉक्टरों ने हमें समझाया कि वह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अंगों से दूसरों को ज़िंदगी मिल सकती है.”

उन्होंने अपने पति का हार्ट, किडनी और लिवर डोनेट किया, जिससे तीन लोगों को जीवनदान मिला. अब आरती अपनी ढाई साल की बच्ची और सास-ससुर के साथ रह रही हैं. उसका पालन पोषण करती हैं. पति के जाने का दुख और उनकी कमी तो हमेशा सताती है. आरती (मृतक की पत्नी) (ETV Bharat) इससे हमें यह सीख मिली कि कम से कम किसी के जाने के बाद भी और लोगों को नई जिंदगी दी जा सकती है, इसलिए सभी लोगों को अंगदान करना चाहिए. इस बात की थोड़ी तसल्ली है कि मेरे पति के जाने के बाद भी वह तीन और लोगों को नई जिंदगी देने की वजह बने. — आरती (मृतक के पत्नी) मृतक गोपाल सिंह ने किया अंगदान (ETV Bharat) कहानी नंबर-3 . गोपाल सिंह: चार ज़िंदगियों को रौशन कर गए गोपाल सिंह, जो नरेंद्र इंजीनियरिंग वर्क्स में कार्यरत थे, 27 मई को एक दुर्घटना में घायल हो गए. 30 मई को उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया. उनके परिवार ने दुःख की घड़ी में एक साहसिक फैसला लेते हुए उनके अंगों को दान कर दिया, जिससे चार व्यक्तियों को नया जीवन मिला. मृतक अनीश बनर्जी ने किया अंगदान (ETV Bharat) कहानी नंबर-4. अनीश बनर्जी:- चार लोगों को ज़िंदगी दी इसी तरह अनीश बनर्जी, 26 वर्ष की उम्र में एक दुर्घटना के बाद ब्रेन डेड हो गए. उनके परिवार ने भी अंगदान करके चार और लोगों को ज़िंदगी दी. अंगदान, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, कई परिवारों को दोबारा साँस लेने का मौका देता है. क्यों मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस भारतीय अंगदान दिवस हर साल 2010 से मनाया जा रहा है. 2022 तक यह दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता था. भारत में पहली बार अंग प्रतिरोपण (Heart Transplant) 3 अगस्त को हुआ था. इसी को ध्यान में रखते हुए अंगदान दिवस को अब 3 अगस्त को मनाया जाता है. राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस (National Heart Transplantation Day) भी 3 अगस्त को ही मनाया जाता है. 3 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को हृदय प्रत्यारोपण दिवस घोषित किया था. भारत में पहला अंग प्रत्यारोपण दरअसल, 1994 से पहले, भारतीयों के लिए हृदय प्रत्यारोपण केवल विदेश में संभव था, लेकिन जब 7 जुलाई 1994 को "मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक" राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद पास हुआ, उसी साल 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर पी. वेणुगोपाल की टीम ने AIIMS (एम्स) में भारत का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया. 59 मिनट की इस सर्जरी में 20 डॉक्टरों की टीम ने मरीज देवी राम का सफल प्रत्यारोपण किया। वह 15 साल तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु एक ब्रेन हैमरेज के कारण हुई. भारत में अंगों की कमी के मुख्य कारण लोगों में जागरूकता की कमी और जानकारी का अभाव.

बहुत से लोग मृत्यु के बाद अंगदान करना नहीं चाहते क्योंकि वे मिथकों और अंधविश्वासों से प्रभावित होते हैं.

कुछ बुज़ुर्ग या बीमार व्यक्ति सोचते हैं कि वे अंगदान के योग्य नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है.

हर व्यक्ति किसी न किसी अंग या ऊतक को दान कर सकता है, अगर कोई गंभीर चिकित्सा स्थिति न हो. भारत में अंगदान की स्थिति (ETV Bharat) भारत में ज़रूरत और स्थिति 1.5 लाख लोगों को हर साल किडनी की ज़रूरत होती है, लेकिन केवल 3000 को ही मिल पाती है.

हर 30 में से सिर्फ 1 व्यक्ति को ही किडनी मिलती है.

90% मरीज अंग की प्रतीक्षा करते हुए मर जाते हैं.

