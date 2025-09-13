ETV Bharat / bharat

'अब मछुआरों की नाव से मिलेगी बारिश की खबर', NIOT की नई तकनीक

राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने तटीय मैदान और नदियों के समुद्र में मिलने वाले मुहाने वाले से डेटा एकत्र करने की तकनीक विकसित की है.

NIOT New technology
एनआईओटी की नई तकनीक. (ETV Bharat)
एस. रविचंद्रन.

चेन्नईः चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) ने एक ऐसी नई तकनीक विकसित की है, जो समुद्र से डेटा इकट्ठा करने में क्रांति ला सकती है. इस तकनीक का नाम 'बोट-बेस्ड रियल-टाइम टोड प्रोफाइलिंग ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम' है. यह मछुआरों की साधारण नावों से समुद्र की गहराई का डेटा इकट्ठा कर सकती है, जिससे समुद्र की सेहत, जलवायु परिवर्तन, और बारिश की भविष्यवाणी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने में मदद मिलेगी.

कैसे काम करेगी यह तकनीकः

इस तकनीक की मदद से मछुआरों की नावों से समुद्र की तलहटी से 350 किलोमीटर तक डेटा इकट्ठा किया जा सकता है. यह समुद्र की सेहत का अध्ययन करने में उपयोगी है. पहले भारतीय समुद्र में डेटा इकट्ठा करने के लिए बड़े शोध जहाजों या स्थिर उपकरणों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब यह नई तकनीक कम लागत और अधिक लचीलापन के साथ तटीय क्षेत्रों और नदियों के मुहाने (जहां नदी समुद्र से मिलती है) से उच्च गुणवत्ता वाला डेटा इकट्ठा कर सकती है.

NIOT New technology
एनआईओटी की नई तकनीक. (ETV Bharat)

क्या होगा फायदाः

एनआईओटी के निदेशक बालाजी रामकृष्णन ने बताया, "हम समुद्र से डेटा का उपयोग जलवायु और बारिश की भविष्यवाणी के लिए करते हैं. अब इस स्वदेशी तकनीक के जरिए हम मछुआरों की नावों से रियल-टाइम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं." यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी के एननोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है. यह 10 मीटर से 100 मीटर की गहराई तक जलवायु और समुद्र में मौजूद खनिजों की जानकारी देता है.

बारिश के मौसम में, जब नदियों का पानी समुद्र में मिलता है, तो समुद्र की लवणता (नमक की मात्रा) बदल जाती है. इस उपकरण से समुद्री जीवों की स्थिति और समुद्र में कचरे की मात्रा का पता लगाया जा सकता है.

आम आदमी के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तकनीक मछुआरों को बेहतर मछली पकड़ने के क्षेत्रों की जानकारी दे सकती है, प्रदूषण का स्तर बता सकती है. साथ ही, इसके कम लागत और आसान उपयोग से छोटे मछुआरों को भी इसका फायदा मिलेगा.

NIOT New technology
एनआईओटी की नई तकनीक. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं वैज्ञानिकः

इस उपकरण को विकसित करने वाले वैज्ञानिक एस. मुथुकुमारवेल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टीम के प्रमुख हैं, ने कहा, "हमने समुद्र से डेटा इकट्ठा करने के लिए एक नया उपकरण बनाया है. इसे नाव पर लगाकर रियल-टाइम डेटा प्राप्त किया जा सकता है. यह हमें तटीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, समुद्री जीवों के पर्यावरण में बदलाव, और कचरे के मिश्रण को समझने में मदद करता है."

एस. मुथुकुमारवेल ने बताया कि यह उपकरण पूरी तरह स्वचालित है. इसे समुद्र में उतारने पर यह जमीन को छूए बिना डेटा देता है. चूंकि यह मछुआरों की नावों पर लगाया जाता है, इसलिए इसकी लागत कम है और इसे बार-बार उपयोग कर डेटा की पुष्टि की जा सकती है.

