राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विशेष निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा , जानें क्या है कारण

विशेष निगरानीकर्ता का पद उस व्यक्ति को दिया जाता है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कार्य करता है और स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करता है, चाहे वह किसी विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो या मानवाधिकारों से संबंधित विषयगत मुद्दों को संबोधित कर रहा हो.

चूंकि मानवाधिकार संस्था का मुख्यालय दिल्ली में है, इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उसका वहां उपस्थित रहना अव्यावहारिक है. देश के सभी हिस्सों में आयोग की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, इसने विशिष्ट विषयगत मुद्दों पर विशेष निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति का विकल्प चुना है जो इसके प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

आयोग की जिम्मेदारियां अधिनियम की धारा 12 में जिक्र किया गया है, जिसमें मानवाधिकार उल्लंघनों या सरकारी अधिकारियों द्वारा ऐसे उल्लंघनों को रोकने में लापरवाही से संबंधित शिकायतों की जांच के अलावा, जेलों और अन्य सुविधाओं का दौरा, मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देना और मानवाधिकार क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं की पहलों का समर्थन करना आदि शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकारों की सुरक्षा को बढ़ाना और संबंधित मामलों का समाधान करना है.

विशेष निगरानीकर्ता का मुख्य कर्तव्य विशेष प्रक्रियाओं द्वारा संचालित गतिविधियों, भ्रमणों और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से उभरते मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करके मानवाधिकार चुनौतियों की जांच, मूल्यांकन, सलाह और रिपोर्ट देना होगा.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मानवाधिकार मुद्दों से निपटने में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले और डोमेन विशेषज्ञों को विशेष मॉनिटर के रूप में सेवाएं देने का प्रस्ताव दिया है. एनएचआरसी का मानना है कि, इससे उसके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक, जिसकी एक प्रति ईटीवी भारत को प्राप्त हुई है, इसमें कहा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव करता है जिनके पास मानवाधिकार मुद्दों से निपटने का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो और जो विशेष निगरानीकर्ता के रूप में क्षेत्र विशेषज्ञ हों ताकि आयोग को अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता मिल सके."

मानवाधिकार संस्था ने कहा, "विशेष निगरानीकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी विशेष प्रक्रियाओं द्वारा की गई गतिविधियों, दौरों और मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से उभरते मुद्दों पर सलाह प्रदान करके मानवाधिकार समस्याओं की जांच, मूल्यांकन, सलाह और रिपोर्ट देना है." एनएचआरसी द्वारा साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, 1 सितंबर तक लंबित मामलों की संख्या 34,735 थी.

आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त महीने के दौरान, मानवाधिकार संस्था ने 4,281 मामलों का निपटारा किया. सर्कुलर के साथ, इसने विशेष निगरानीकर्ता की नियुक्ति के लिए अपने दिशानिर्देश भी साझा किए हैं.

नियुक्त किए जाने वाले विशेष निगरानीकर्ताओं की संख्या

अधिकार निकाय के मुताबिक, विशेष निगरानीकर्ताओं को मानवाधिकार वकालत, मानव तस्करी, आपराधिक न्याय प्रणाली और ट्रांसजेंडर से संबंधित मामलों सहित विभिन्न विषयों से निपटने के लिए नियुक्त किया जाता है. आयोग कार्यात्मक आवश्यकता और आवश्यकता के आधार पर विशेष निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति करेगा.

विशेष निगरानीकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड

मानवाधिकार निकाय के मुताबिक, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार में उच्च पदों पर रहा हो या कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हो या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जिसे मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो या जो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, विशेष निगरानीकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

विशेष निगरानीकर्ताओं की आयु और नियुक्ति की अवधि

एनएचआरसी के मुताबिक, विशेष मॉनिटरों की प्रारंभिक नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष होगी. हालांकि, असाधारण मामलों में इसे 3 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है. नियुक्ति की अवधि 70 वर्ष तक होगी, इससे अधिक नहीं. विशेष मॉनिटर को प्रारंभ में 3 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा. प्रदर्शन के आधार पर, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति द्वारा उनके प्रदर्शन के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर, इसे 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, बाल अधिकारों के लिए काम कर रहे एक विशेषज्ञ ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष मॉनिटर के रूप में नियुक्त करने से एनएचआरसी के उस उद्देश्य को बल मिलेगा जिसके लिए वह अपनी स्थापना के समय से काम कर रहा है.

