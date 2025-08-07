Essay Contest 2025

राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस 2025: जानें कैसे महिलाओं ने पटवा टोली की तस्वीर बदल दी - NATIONAL HANDLOOM DAY 2025

राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर आज हम पटवा टोली के महिलाओं की कहानी बताते हैं, जिन्होंने पूरी तस्वीर बदलकर रख दी है. पढ़ें

NATIONAL HANDLOOM DAY 2025
राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2025 at 3:01 PM IST

गया : 'मैं सिर्फ किचन नहीं.. बल्कि हैंडलूम-पावरलूम की फैक्ट्री भी संभालती हूं.' यह कहना है छोटन हैंडलूम में काम कर रही सीता देवी का. सीता देवी धागा बुन रही हैं. वह धागा ही नहीं बुनती, बल्कि खुद पूरी फैक्ट्री चलाकर वस्त्रो का निर्माण भी करती हैं. सीता देवी के साथ घर की और भी महिलाएं इस निर्माण में जुटी हुई हैं.

राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर यह सुंदर तस्वीर पटवा टोली की है. पटवा टोली बुनकरों की नगरी है. यहां पटवा समुदाय के 2000 से अधिक घर हैं. पटवा समाज के लोग पूरी तरह से पारंपरिक रूप से बुनकरी से जुड़े हुए हैं.

दरअसल, आज (7 अगस्त) राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस है. गया की महिलाएं हस्तकरघा दिवस की सुंदरता को बढ़ा रही हैं. एक ओर जहां महिलाएं बुनकरी में अग्रणी भूमिका निभा रहीं, खुद धागा से लेकर वस्त्र का निर्माण कर रहीं, तो दूसरी ओर पति (घर के पुरुष) बिजनेस का हिसाब किताब रख रहे हैं. उनका काम मार्केटिंग संभालना है.

NATIONAL HANDLOOM DAY 2025
काम करती महिला (ETV Bharat)

बुनकरों का गांव है पटवा टोली : गया का पटवा टोली बुनकरों का गांव है. इसे बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है. यहां का निर्मित वस्त्र देश के दर्जन भर राज्यों में सप्लाई होता है. बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में यहां के वस्त्रों की विशेष डिमांड होती है. क्योंकि यहां के वस्त्र पूरी कारीगरी से बनाए जाते हैं.

सुंदर कारीगरी में वस्त्र निर्माण के लिए पटवा टोली काफी प्रसिद्ध है. यही वजह है, कि इसे बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है. मानपुर के पटवा टोली में 2000 से अधिक घर बुनकरों के हैं. तकरीबन 15000 की आबादी बुनकरी से जुड़े पटवा समुदाय की है. यहां का सालाना बिजनेस तकरीबन 400 करोड़ यानी चार अरब का है. इसी प्रकार यहां 2000 से अधिक हैंडलूम संचालित हैं, तो 10000 के करीब पावर लूम संचालित हैं. देश का सबसे बड़ा हस्तकरघा उद्योग आज भी गया के पटवा टोली में पारंपरिक तौर से जीवंत है.

देखें रत्नेश कुमार की यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

पटवा टोली में आधी आबादी की सुंदर तस्वीर : हस्तकरघा भारतीय परंपरा की एक पहचान है. आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएं पटवा टोली के बुनकरी उद्योग में सुंदर तस्वीर पेश कर रही हैं. पटवा समाज की महिलाएं अपने हाथों से घर का भविष्य बना रही हैं. सीता देवी धागे बुन रही हैं. इन धागों से वस्त्रों का निर्माण होता है. गमछे, चादर, धोती, आदिवासी साड़ी समेत अन्य वस्त्र तैयार किए जाते हैं.

''हमारे पास आज भी कई हैंडलूम हैं, जो कि हाथों से चलाते हैं. हालांकि अब धीरे-धीरे आधुनिकता के दौर में पावरलूम भी आ गया है, तो हैंडलूम के साथ-साथ पावरलूम भी हम लोग चला रहे हैं. हस्तकरघा की जो परंपरा थी, वह आज भी चल रही है. हैंडलूम और पावर लूम दोनों से धागे बनाते हैं. वस्त्रो का निर्माण करते हैं. इसमें मेहनत काफी ज्यादा है.''- सीता देवी, बुनकर

National Handloom Day 2025
काम करती सीता देवी (ETV Bharat)

पहले देहरी से नहीं निकलती थी महिलाएं : सीता देवी बताती हैं कि पहले हम लोग देहरी भी पार नहीं करते थे. कई तरह की बंधन थे, लेकिन हालिया सालों में काफी कुछ बदला है. पटवाटोली में पहले हैंडलूम-पावरलूम पुरुष चलाते थे. दिन-रात की मेहनत से थक जाते थे.

''ऐसे में पटवा टोली की महिलाओं ने सहमति बनाई कि जब घर में ही रहना है, तो क्यों न घर के किचन के काम काज के साथ-साथ बुनकरी का उद्योग भी संभाला जाए. इसके बाद से फैक्ट्री में निर्माण कार्य हमने संभाल लिया है. अब जितने भी वस्त्रों का निर्माण होता है हम लोग करते हैं. पति सिर्फ बिजनेस देखते हैं. मार्केटिंग हिसाब किताब का लेखा-जोखा रखते हैं. कहां माल सप्लाई करनी है, यह उन्हीं के जिम्मे है.''- सीता देवी, बुनकर

National Handloom Day 2025
राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर सुंदर तस्वीर (ETV Bharat)

आर्थिक मजबूती आई : पहले पटवाटोली में सभी हैंडलूम पावरलूम कारीगरों पर निर्भर था, लेकिन महिलाओं ने कमान संभाली, तो अब काफी संख्या में हैंडलूम के कारोबारी (हैंडलूम संचालक) आत्मनिर्भर से हो गए हैं. घर की सारी महिलाएं अब एक होकर हैंडलूम-पावरलूम चला रही हैं और वस्त्रो का निर्माण कर रही है. इससे जहां निर्माण कार्य बढ़ा है. वहीं खर्चे में कमी आ गई है.

पहले खर्च बाहरी कारीगरों के कारण काफी बढ़ जाता था. अब यह बच जाता है. वहीं काम भी बेहिसाब होता है, यानी कि समय की कोई पाबंदी नहीं रहती. इससे बचत ज्यादा बढ़ी है. पहले छोटन हैंडलूम चलाकर 50 हजार कमाते थे. अब 60-70 हजार रुपए महीने आराम से कमा रहे हैं. इस तरह दूसरे पर निर्भरता घटी है और पटवा टोली की महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है. महिलाएं जब खुद हैंडलूम पावरलूम की फैक्ट्रियां संभाल रही हैं, तो पहले कभी-कभी होने वाले घाटे के बाद इसे बंद करने का जो विचार आता था, वह एकदम से खत्म हो गया है.

National Handloom Day 2025
महिलाओं ने संभाला काम (ETV Bharat)

'बंद कर देते फैक्ट्रियां' : छोटन प्रसाद बताते हैं कि पटवा टोली में हैंडलूम-पावरलूम से वस्त्रों का निर्माण में अब उतनी बचत नहीं रह गई है, जितनी पहले थी. कंप्टीशन का भी दौर है. कम इनकम के कारण हमने सोचा था कि इस व्यवसाय को बंद कर देंगे. किंतु जब घर की महिलाएं आगे आई, तो एक नया जोश और उत्साह आया.

घर की महिलाओं ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है. अब इनकम में वृद्धि होने से बुनकारी के धंधे को और बढ़ावा देने की सोच रहे हैं. पहले सालाना 15-20 लाख का टर्नओवर होता था. किंतु जब से महिलाओं ने कमान संभाली है, तो यह रेंज बढा है. वहीं, पहले 50 से 60 हजार कमाई होती थी, वह कमाई भी बढ़ गई है.

''अब घर की महिलाएं धागे से लेकर वस्त्रों का निर्माण कर रही हैं और मैं हिसाब किताब रखता हूं. मार्केटिंग का पूरा काम मैं संभालता हूं. कहां कितना माल सप्लाई करने हैं, उसका हिसाब किताब रखता हूं. पटवा टोली से बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में वस्त्र जाते हैं. इसका हिसाब किताब रखना भी काफी मुश्किल होता था, लेकिन अब सब कुछ आसान हो गया है.''- छोटन प्रसाद, सीता देवी के पति

National Handloom Day 2025
घर पर बच्चों की देखरेख करते छोटन प्रसाद (ETV Bharat)

मतलब साफ है कि महिलाओं ने अब पटवा टोली की तस्वीर बदली है. महिलाओं के बुनकरी उद्योग को संभालने से बंद होने के कगार पर आया हस्तकरघा वस्त्र उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो महिलाएं यदि चाहे तो न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना सकती है, बल्कि हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव कर सकती है. पटवा टोली में अब सैकड़ों बुनकर महिलाएं दिन-रात एक कर रही हैं.

