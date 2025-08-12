उत्तरकाशी: नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एनजीआरआई) के विशेषज्ञों ने मंगलवार को उत्तरकाशी के बाढ़ प्रभावित धराली गांव में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) की मदद से लापता लोगों की तलाश शुरू की. लापता लोगों की संख्या 66 है, जिसमें 24 नेपाली मूल के नागरिक भी शामिल हैं. विशेषज्ञों की टीम उन जगहों की पहचान करेगी, जहां लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की ज्यादा आशंका हो.

जीपीआर एक ज्योग्राफिकल मेथड है, जो सतह के नीचे की ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग करता है. एनजीआरआई ने इस साल फरवरी में तेलंगाना में एसएलबीसी सुरंग के ढहने के बाद फंसे लोगों का पता लगाने के लिए अपने जीपीआर का इस्तेमाल किया था.

ऐसे करता है काम: एनजीआरआई अधिकारियों ने बताया कि एनजीआरआई का ये रडार कीचड़ और पानी की मौजूदगी में भी मानव जीवन का पता लगा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि जीपीआर सर्वेक्षण मलबे में विसंगतियों का भी पता लगाएंगे. एनजीआरआई विशेषज्ञों की टीम सोमवार शाम धराली पहुंच चुकी है.

66 लोग लापता: गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 5 अगस्त को धराली में आई त्रासदी के बाद से 24 नेपाली मजदूर और 42 अन्य लापता बताए जा रहे हैं. वहीं धराली गांव के एक युवक आकाश पंवार का शव कुछ दिन पहले बरामद किया गया था. जिसके बाद 24 नेपाली मजदूर और 42 अन्य समेत 66 लोग लापता हैं. जिनमें 9 सैन्यकर्मी, धराली गांव के 8 निवासी, आस-पास के 5 लोग, टिहरी जिले का 1 व्यक्ति, बिहार के 13 और उत्तर प्रदेश के 6 लोग शामिल हैं.

सहायता राशि बांटी: उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत के तौर पर 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित कर दी गई है. साथ ही उनके लिए राहत एवं पुनर्वास का एक बड़ा पैकेज तैयार किया जा रहा है.

1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू: धराली आपदा के बाद हवाई बचाव अभियान शुरू होने के बाद से 1300 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है. उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, खाद्य सामग्री और कपड़े, गमबूट और स्लीपिंग बैग जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं.

जेसीबी समेट ऑपरेटर बहा: वहीं एक अन्य घटना के बारे में उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र में सड़क संपर्क बहाल करने में लगा एक जेसीबी ऑपरेटर सोमवार को भागीरथी नदी के उफनते पानी में गिरने के बाद लापता हो गया. अधिकारियों ने बताया कि उसकी तलाश जारी है.

