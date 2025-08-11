हुबली : कर्नाटक के हुबली शहर में बेंगेरी स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (KKGSS) पूरे देश में भारतीय तिरंगा झंडा बनाने का एकमात्र आधिकारिक निर्माण और आपूर्ति केंद्र है. बेंगेरी में बना राष्ट्रीय ध्वज लाल किले से लेकर विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों तक में फहराया जाता है. हालांकि, राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन के बाद यहां तिरंगे की बिक्री में भारी गिरावट आई है और इस साल कारोबार केवल 49 लाख रुपये का रहा.

केकेजीएसएस की स्थापना 7 नवंबर, 1957 को हुई थी. महात्मा गांधी से प्रेरित एक समूह ने क्षेत्र में खादी और अन्य कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एक संघ बनाया. वेंकटेश मगदी और श्रीरंग कामत क्रमशः इसके पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने. कर्नाटक के लगभग 58 संस्थानों को इस संघ के अंतर्गत लाया गया और इसने हुबली में अपने मुख्यालय से कार्य करना शुरू किया. इसकी विनिर्माण सुविधाएं 17 एकड़ में फैली हुई हैं और यहां एक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी है. केकेजीएसएस की इस इकाई में सिलाई के दौरान सटीकता बनाए रखने के लिए लगभग 60 सिलाई मशीनें हैं. प्रत्येक ध्वज महत्वपूर्ण मानकों का पालन करता है.

कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में तिरंगे के साथ महिलाएं (ETV Bharat)

बिक्री में गिरावट: 2022 में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की रिकॉर्ड मात्रा में बिक्री हुई. केंद्र सरकार द्वारा 'ध्वज संहिता-2002' में संशोधन कर पॉलिएस्टर से बने झंडे की बिक्री की अनुमति दिए जाने के कारण 2023-24 और 2024-25 में खादी झंडे की मांग में गिरावट देखी जा रही है. इस साल अब तक पिछले साल के मुकाबले केवल 25% ही बिक्री हुई है. जून और जुलाई में जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों से अच्छी मांग आती थी. लेकिन इस बार मांग में भारी गिरावट आई है.

वर्ष बेचे गए झंडे राशि (करोड़ में) 2020-21 16,290 1.15 2021-22 20,171 2.5 2022-23 28,850 4.28 2023-24 18,614 2.26 2024-25 12,922 1.8

इस संबंध में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (बेंगेरी) के सचिव शिवानंद मठपति ने ईटीवी भारत से कहा, "ध्वजों की बिक्री में काफी कमी आई है. इस साल केवल 25 प्रतिशत ही बिके हैं. हम देश के सभी राज्यों में बेंगेरी राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति करते हैं. इस साल हमें 2 से 3 करोड़ रुपये का कारोबार करना था. लेकिन अभी केवल 49 लाख रुपये की बिक्री हुई है. यह 6 अगस्त तक का आंकड़ा है. भविष्य में इसमें बढ़ोतरी के संकेत कम ही हैं."

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के बाद, एक ध्वज संहिता थी कि खादी कपड़े से बने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया जाना चाहिए. सरकार और संगठनों को अरैल खादी, सिल्क खादी और उलान खादी से बने झंडे फहराने चाहिए. लेकिन 2022 में, अमृत महोत्सव के दौरान, राष्ट्रीय ध्वज संहिता में इस इरादे से संशोधन किया गया कि हर घर तिरंगा अभियान के दौरान खादी के झंडे पर्याप्त नहीं होंगे. इसमें यह कहते हुए संशोधन किया गया कि खादी, रेशम और उलान झंडों के बजाय मशीन से बने पॉलिएस्टर कपड़े के झंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है. चूंकि हाथ से झंडे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अधिक मजदूरी देनी पड़ती है. इसलिए यह महंगा हो जाता है. इसलिए, इसे बेचा नहीं जा रहा है. अब कम कीमत वाले झंडे खरीदे जा रहे हैं, इसलिए खादी के झंडे की मांग कम हो गई है."

कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में तिरंगा बनाती महिला (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "2020-21 में कोविड के कारण डेढ़ करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. 2022-23 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान 4.28 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. पिछले साल यह 1.80 करोड़ रुपये तक बिका था. इस साल यह पूरी तरह घटकर 49 लाख रुपये रह गया है."

उन्होंने कहा, "यहां कोई कारोबार नहीं है. संगठन में 2000 महिलाएं काम करती हैं. वे कताई, बुनाई और कपड़े बनाती हैं. 80 महिलाएं राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाली इकाई में काम करती हैं. वे 1957 में संगठन की स्थापना के समय से ही काम कर रही हैं और अब उन्हें अपनी नौकरी छिन जाने का डर है."

ध्वज संहिता में संशोधन को निरस्त करने की मांग

उन्होंने मांग की, "पिछले दो महीनों से हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं. अगर झंडा बिक जाए तो ही हम वेतन दे सकते हैं. कच्चा माल खरीदने में सुविधा होती थी. लेकिन अब आर्थिक तंगी है. इसलिए केंद्र सरकार को संशोधन को वापस लेना चाहिए. मिल-निर्मित और पॉलिएस्टर झंडों का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए. खादी, रेशम, उलान और अरैल से बने झंडों का इस्तेमाल हो, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए."

झंडे बनाने वाली महिला अन्नपूर्णा डोड्डामनी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "ध्वज संहिता में संशोधन से काफी दिक्कतें आ रही हैं. हम बीआईएस मानकों का पालन करते हुए झंडे बनाते हैं. लेकिन अब लोगों को पॉलिएस्टर कपड़े से बने झंडे इस्तेमाल करने की इजाजत है. चूंकि ये कम कीमत में उपलब्ध हैं, इसलिए हमारे खादी झंडे की मांग कम हो गई है. खादी के झंडे अभी भी बिक नहीं पाए हैं. पिछले दो साल के झंडे स्टॉक में बिना बिके रह गए हैं. हम जून से अगस्त तक अतिरिक्त काम करके झंडे बनाते थे. 9 अलग-अलग साइज के झंडे तैयार करके बेचे जाते हैं. लेकिन अब ये स्टॉक में बिना बिके रह गए हैं, और कोई काम नहीं है. जो लोग इस आधार पर काम करते हैं उनके पास काम नहीं है. बिक्री के बिना, मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा है."

उन्होंने कहा, "खादी निर्माण उद्योग तभी जीवित रहेगा जब केंद्र सरकार ध्वज संहिता में संशोधन को निरस्त करेगी और खादी से बने झंडे के इस्तेमाल का आदेश देगी. झंडा बनाने वाले बिना किसी अन्य काम के खादी के थैले बना रहे हैं. इसलिए हमें उचित वेतन नहीं मिल रहा है."

केकेजीएसएस में बनने वाले झंडे की कीमत आकार के हिसाब से 250 रुपये से लेकर 30,150 रुपये तक है. 3x2 फीट आकार के झंडे सबसे ज्याता बिकते हैं. 21x14 फीट के 10 से 12 झंडे की मांग रहती है. इन्हें नरगुंड गुड्डा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी और ग्वालियर पोर्ट सहित कई जगहों पर फहराया जाता है.

