यहां की महिलाओं के हाथ से बना तिरंगा होता है खास, देश भर में है काफी डिमांड - TIRANGA MAKE IN JHARKHAND

रांची की महिलाओं द्वारा स्वाधीनता दिवस को लेकर राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा रहा है. देश भर में इसकी काफी डिमांड है.

Graphics Images
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read

रांची: राजधानी की महिलाओं के द्वारा बनाए गए तिरंगा की बात ही कुछ और है. बेहतरीन फिनिशिंग और कपड़े की क्वालिटी इसे खास बनाती है. विशुद्ध रुप से सूती खादी से तैयार तिरंगा अलग अलग आकार में यहां आपको मिलेगा. जिस वजह से यहां बने तिरंगे की मांग ना केवल पूरे झारखंड में है बल्कि देश के विभिन्न शहरों में भी हैं.

इस बार भी अच्छी मांग की वजह से सैकड़ों महिलाएं तिरंगा बनाने में जुटी हैं. पूरी मेहनत के साथ महिलाओं द्वारा तैयार तिरंगा दिल्ली, लखनऊ सहित अन्य शहरों में भेजा जाएगा. राज्य खादी बोर्ड के सहयोग से तिरंगा बना रही अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिन्हें स्वरोजगार के साथ साथ हुनरमंद भी बनाया जा रहा है.

जानकारी देते संवाददाता भुवन किशोर झा (Etv Bharat)

तिरंगा बनाने के लिए दो महीने पहले से होती है तैयारी

प्रशिक्षण प्रभारी केका सरकार बताती हैं कि मांग के अनुरूप अलग-अलग आकार में तिरंगा बनाया जाता है. सबसे ज्यादा 2/3 और 3/4.5 की मांग है. इसको तैयार करने में समय लगता है. इस वजह से दो महीने पहले से हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले अशोक चक्र प्रिंट होता है फिर ग्रीन और ओरेंज की स्टीचिंग होती है फिर रस्सी लगाई जाती है. इस तरह से एक तिरंगा बनाने में काफी वक्त लगता है. इसके बावजूद महिलाएं पूरे मनोयोग के साथ इसे तैयार करने में जुटी हैं.

Tiranga prepared by women
महिलाओं द्वारा तैयार तिरंगा (Etv Bharat)

हजारों नहीं लाखों में तैयार होता है तिरंगा

महिलाओं द्वारा तैयार इन तिरंगों की बढ़ रही डिमांड से महिलाएं उत्साहित हैं. प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड के बाद, तिरंगा बनाने के लिए उन्हें प्रति झंडा निर्धारित राशि दी जाती है. घर के कामकाज के बाद फुर्सत में रह रही ये महिलाएं तिरंगा बनाने में जुट जाती हैं. हाल के सालों में पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान की वजह से भी तिरंगे की मांग बढ़ी है. यही वजह है कि यहां हजारों में नहीं बल्कि इसकी मांग लाखों में पहुंच चुकी है.

Tiranga prepared by women
तिरंगे पर सिलाई कर रही एक महिला (Etv Bharat)

समर्पित भाव से तैयार होता है तिरंगा

ऐसे में ये महिलाएं ना केवल हुनरमंद हो रही हैं. बल्कि आर्थिक रुप से भी सशक्त हो रही हैं. महिला कारीगर अनिता कहती हैं कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि उनके हाथों बना तिरंगा देश के कई शहरों तक जाता है. उनका मानना है कि यदि समर्पित भाव से कोई काम किया जाय तो कोई भी काम कठिन नहीं है. तिरंगा बनाने में कोई परेशानी नहीं होती और मैं प्रशिक्षण के बाद छह महीने से सिलाई का काम कर रही हूं. वहीं एक और महिला कारीगर श्वेता कहती हैं कि तिरंगा बनाने में उन्हें बेहद खुशी होती है.

INDIAN INDEPENDENCE DAY 2025HAR GHAR TIRANGA CAMPAIGNझारखंड खादी बोर्डतिरंगा बनाने वाली ग्रामीण महिलाएंTIRANGA MAKE IN JHARKHAND

