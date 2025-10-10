नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की, इस कारण फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ेंगे चुनाव
पार्टी के एक नेता के मुताबिक, फारूक अब्दुल्ला स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं.
Published : October 10, 2025 at 5:41 PM IST
श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए तीन उम्मीदवारों की घोषणा की है. वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और महासचिव अली मोहम्मद सागर ने घोषणा की कि, इन तीन उम्मीदवारों में वरिष्ठ नेता चौधरी रमजान, शम्मी ओबेरॉय और सज्जाद किचलू शामिल हैं.
पार्टी के एक नेता ने बताया कि, प्रमुख दावेदारों में से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य कारणों से नामांकन दाखिल करने से इनकार कर दिया है. तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके 87 वर्षीय अब्दुल्ला को पिछले हफ्ते पेट में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
सागर ने कहा कि, चौथी सीट पर अभी फैसला होना बाकी है और कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है. गठबंधन सहयोगी, जो राज्य का दर्जा बहाल होने तक सरकार में शामिल नहीं हुआ है, ने उच्च सदन के लिए एक सीट मांगी है.
फरवरी 2021 से रिक्तियों को भरने के लिए लंबे समय से लंबित द्विवार्षिक चुनाव 24 अक्टूबर को निर्धारित हैं. तब से जम्मू और कश्मीर विधानसभा की कमी के कारण निर्वाचक मंडल की कमी रिक्तियों को नहीं भर सकी. 2024 में केंद्र शासित प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव के बाद ही राजनीतिक दल चुनावों की मांग कर रहे थे.
चार सीटें कानून के अनुसार तीन अलग-अलग चुनावों के माध्यम से भरी जाएंगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीटें मूल रूप से तीन अलग-अलग द्विवार्षिक चक्रों का हिस्सा थीं. दो सदस्य 15 फरवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हुए, जबकि दो अन्य 10 फरवरी, 2021 को रिटायर हुए. चौधरी उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से हैं और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं. वह पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन के खिलाफ 2024 का विधानसभा चुनाव हार गए.
सज्जाद अहमद किचलू चिनाब घाटी किश्तवाड़ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा चुनाव में भाजपा की शगुन परिहार से मामूली अंतर से हार गए थे. शम्मी ओबेरॉय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोषाध्यक्ष हैं और अब्दुल्ला परिवार के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं.
90 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास संख्याबल को देखते हुए तीन सीटें जीतने की संभावना है. नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन में पांच निर्दलीय शामिल हैं, जिससे कुल सीटों की संख्या 53 हो जाती है.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी चार सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के बारे में फैसला नहीं किया है. एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि, उन्होंने उम्मीदवारों की सूची नई दिल्ली में पार्टी आलाकमान को सौंप दी है और उम्मीदवारों के साथ-साथ सीटों पर भी फैसला करेंगे. भाजपा के पास 28 सीटों के साथ एक सीट जीतने की प्रबल संभावना है.
