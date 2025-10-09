ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में बढ़ी सियासी हलचल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में वाकयुद्ध

श्रीनगर: राज्यसभा और विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिल रही है. सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और विपक्षी भाजपा एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए फिर से आरोप-प्रत्यारोप का अभियान चला रही हैं.

जम्मू-कश्मीर में 11 नवंबर को दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा. बडगाम सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उस सीट के साथ-साथ गांदरबल से भी जीत हासिल की थी. लेकिन उन्होंने अपने परिवार के गढ़ गांदरबल को बरकरार रखा और बडगाम सीट छोड़ दी. दूसरी सीट नगरोटा है, जो अक्टूबर 2024 में भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई है. इसलिए उपचुनाव में दोनों पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर लगा है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आतंकवाद के उदय के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता ने सवाल किया है कि क्या राज्य के दर्जे की मांग निर्दोष कश्मीरी नागरिकों की हत्या के लिए थी. उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के शासनकाल में आतंकवाद शुरू हुआ, जबकि भाजपा के शासनकाल में कानून-व्यवस्था की गड़बड़ियां बहुत कम हुई हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में शांति और स्थिरता बहाल हुई है.

वहीं, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भाजपा नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर शर्मा का नार्को टेस्ट हो जाए तो वे भी राज्य का दर्जा चाहेंगे. उन्होंने कहा, "आप विपक्ष के नेता से पूछिए. आपको लॉलीपॉप नेता से पूछना चाहिए. वह रोज बोलते हैं और हमें दोष देते हैं. जम्मू संभाग बाढ़ से तबाह हो गया था. वही जम्मू संभाग जिसने भाजपा को 28 सीटें दीं. घर, फसलें और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं और लोगों ने अपनी बचत और शादियों के गहने गंवा दिए. क्या आपने (भाजपा ने) उन्हें मुआवजा दिया है? वे लोगों के बीच जाने की हिम्मत नहीं करते और सिर्फ मीडिया से बात करते हैं."

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कार्य संचालन नियमों को मंजूरी देने का अनुरोध करते हुए, उन्होंने कहा कि फाइल अभी मंजूरी का इंतजार कर रही है क्योंकि इसे इस साल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.