'नेशन वान्ट्स टू नो', नई GST दरों की घोषणा के बाद कैरेमल पॉपकॉर्न को लेकर सोशल मीडिया पर छाए मीम्स - GST ON CARAMEL POPCORN

जीएसटी 2.0 के तहत नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी.

Popcorn
पकॉर्न टैक्स स्लैब को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार ((IANS/Getty Images))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2025 at 3:38 PM IST

नई दिल्ली: जीएसटी सुधारों के ताजा दौर में पॉपकॉर्न एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, जीएसटी 2.0 ढांचे के तहत, नमक और मसालों के साथ मिर्स पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, चाहे वह खुला हो या लेबल वाले पैकेट. हालांकि, कैरेमल-कोटेड पॉपकॉर्न को 18 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है, क्योंकि इसे शुगर कन्फेक्शनरी के रूप में क्लासिफाइड किया गया है और इसे गैर- जरूरी माना जाता है.

इस घोषणा के तुरंत बाद ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और कई लोगों ने हास्यपूर्ण मीम्स और मजाकिया पोस्ट के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. एक यूजर ने लिखा, "विपक्ष के लिए एकमात्र रेलीवेंट सवाल यह है कि 'कैरेमल पॉपकॉर्न पर जीएसटी क्या है? 'नेशन वान्ट्स टू नो' (देश जानना चाहता है)."

'आखिरकार सस्ता हुआ पॉपकॉर्न'
एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत करने की वजह से पॉपकॉर्न आखिरकार सस्ता हो गया है. सिनेमाघरों में 'गोल्ड-प्लेटेड बटर पॉपकॉर्न - 699 रुपये की पेशकश का बेसब्री से इंतजार है"

'पॉपकॉर्न पर जीएसटी की बहस खत्म'
एक तीसरे यूजर ने मजाक में लिखा, "UPSC के छात्रों के लिए! स्टूडेंट्स यह अपडेट न चूकें। पॉपकॉर्न पर जीएसटी की बहस खत्म. नमकीन या मसालेदार पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, चाहे वह खुला हो या पैक किया हुआ. कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18 फीसगी टैक्स लगेगा, क्योंकि इसमें चीनी होती है और यह कन्फेक्शनरी कैटेगरी में आता है."

लग्जरी सामान पर 40 प्रतिशत जीएसटी
गौरतलब है कि तथाकथित लग्जरी चीजें, कारें, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों के लिए भी 40 फीसदी का एक विशेष स्लैब पेश किया गया है. इस घोषणा के तुरंत बाद, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने महंगी कारों और लग्जरी वस्तुओं पर भारी जीएसटी का मजाक उड़ाया.

बता दें जीएसटी 2.0 के तहत नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी.जीएसटी सुधार की घोषणा करते हुए बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह सुधार केवल दरों को रेशनल बनाने के लिए नहीं है. यह संरचनात्मक सुधारों पर भी केंद्रित है. यह जीवन को आसान बनाने के बारे में भी है, ताकि व्यवसाय जीएसटी के साथ अपना संचालन आसानी से कर सकें."

