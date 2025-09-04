नई दिल्ली: जीएसटी सुधारों के ताजा दौर में पॉपकॉर्न एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, जीएसटी 2.0 ढांचे के तहत, नमक और मसालों के साथ मिर्स पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, चाहे वह खुला हो या लेबल वाले पैकेट. हालांकि, कैरेमल-कोटेड पॉपकॉर्न को 18 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है, क्योंकि इसे शुगर कन्फेक्शनरी के रूप में क्लासिफाइड किया गया है और इसे गैर- जरूरी माना जाता है.
इस घोषणा के तुरंत बाद ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और कई लोगों ने हास्यपूर्ण मीम्स और मजाकिया पोस्ट के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. एक यूजर ने लिखा, "विपक्ष के लिए एकमात्र रेलीवेंट सवाल यह है कि 'कैरेमल पॉपकॉर्न पर जीएसटी क्या है? 'नेशन वान्ट्स टू नो' (देश जानना चाहता है)."
The only relevant question for the opposition is “What’s the GST on caramel popcorn? Nation wants to know.” pic.twitter.com/qapyTJsdck— Akshay Gandhi (@akshaygandhi) September 4, 2025
'आखिरकार सस्ता हुआ पॉपकॉर्न'
एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत करने की वजह से पॉपकॉर्न आखिरकार सस्ता हो गया है. सिनेमाघरों में 'गोल्ड-प्लेटेड बटर पॉपकॉर्न - 699 रुपये की पेशकश का बेसब्री से इंतजार है"
“Popcorn finally gets cheaper, thanks to GST cut to 5%. Can’t wait to see theaters respond by introducing ‘Gold-Plated Butter Popcorn – ₹699’. Because why should savings ever reach the audience? 🤷♂️🎬” pic.twitter.com/Iqd00bXgLG— Vishal Bysani (VB) (@Vbysani) September 4, 2025
'पॉपकॉर्न पर जीएसटी की बहस खत्म'
एक तीसरे यूजर ने मजाक में लिखा, "UPSC के छात्रों के लिए! स्टूडेंट्स यह अपडेट न चूकें। पॉपकॉर्न पर जीएसटी की बहस खत्म. नमकीन या मसालेदार पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, चाहे वह खुला हो या पैक किया हुआ. कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18 फीसगी टैक्स लगेगा, क्योंकि इसमें चीनी होती है और यह कन्फेक्शनरी कैटेगरी में आता है."
For UPSC student students DO NOT miss this update— Farrago Abdullah Parody (@abdullah_0mar) September 4, 2025
Debate of GST over Popcorn is OVER:
Salted or spiced popcorn will attract a 5% GST, whether sold loose or packaged.
Caramel popcorn will be taxed at 18%, as it contains sugar and falls under confectionery.
लग्जरी सामान पर 40 प्रतिशत जीएसटी
गौरतलब है कि तथाकथित लग्जरी चीजें, कारें, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों के लिए भी 40 फीसदी का एक विशेष स्लैब पेश किया गया है. इस घोषणा के तुरंत बाद, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने महंगी कारों और लग्जरी वस्तुओं पर भारी जीएसटी का मजाक उड़ाया.
The list of Indians who will— Pratyaksha (@Pratya_ksha) September 4, 2025
pay 40% GST now👇in Next-Gen GST reform🤣
- ↪️Beer and cigarettes
- ↪️ Pan Masala boys
- ↪️Fortuner owners
- ↪️Creta and Thar owners
- ↪️Private Jet owners
- ↪️Diet Coke & Redbull Fans pic.twitter.com/sKmjwt7C39
बता दें जीएसटी 2.0 के तहत नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी.जीएसटी सुधार की घोषणा करते हुए बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह सुधार केवल दरों को रेशनल बनाने के लिए नहीं है. यह संरचनात्मक सुधारों पर भी केंद्रित है. यह जीवन को आसान बनाने के बारे में भी है, ताकि व्यवसाय जीएसटी के साथ अपना संचालन आसानी से कर सकें."
