मुख्य न्यायाधीश पर हमले की व्यापक निंदा; वकीलों का संगठन कर रहा विरोध प्रदर्शन
ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अखिल भारतीय महासचिव पीवी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि यह घटना देश में "नाथूराम मानसिकता" की उपज है.
Published : October 7, 2025 at 10:25 AM IST
नई दिल्ली: अखिल भारतीय लॉयर्स यूनियन आज (7 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट के सामने सोमवार को कोर्ट रूम में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर कोई वस्तु फेंकने की कोशिश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा. वहीं इस घटना की वरिष्ठ वकीलों और राजनीतिक नेताओं ने व्यापक रूप से निंदा की है.
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने इस घटना को सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताया है. यूनियन की दिल्ली इकाई आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी.
सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील और अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के अखिल भारतीय महासचिव पीवी सुरेंद्र नाथ ने एक बयान जारी कर इस घटना को सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका पर हमला बताया. नाथ ने कहा कि यह घटना देश में "नाथूराम मानसिकता" की उपज है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. बयान में दोषियों के खिलाफ गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई.
बता दें कि सोमवार को 71 वर्षीय एक वकील, जिसकी बाद में पहचान राकेश किशोर के रूप में हुई, ने अदालती कार्यवाही के दौरान कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की, लेकिन सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक लिया.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि वकील के पास से एक नोट मिला है, जिस पर "सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान" लिखा है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. किशोर ने कहा कि मध्य प्रदेश के खजुराहो परिसर में क्षतिग्रस्त विष्णु प्रतिमा की पुनर्स्थापना से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान गवई की हालिया "जाओ और भगवान से पूछो" टिप्पणी से उन्हें बहुत ठेस पहुंची है.
इस विचलित करने वाले कृत्य के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश अविचलित रहे और सुनवाई जारी रखी. उन्होंने कहा, "इस सब से विचलित न हों. हम विचलित नहीं हैं. ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं."
इस घटना के बाद, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के सचिव निखिल जैन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए और संबंधित वकील के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए. बयान में कहा गया है कि यह घटना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने के प्रयास के रूप में अंजाम दी गई है.
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह इस घटना को "संस्था पर समग्र रूप से हमला" मानती हैं और उन्होंने इसकी गहन जांच की मांग की.
विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मुख्य न्यायाधीश पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह संविधान पर हमला है और यह दर्शाता है कि किस तरह से "नफरत और कट्टरता ने समाज को जकड़ लिया है."
कांग्रेस, भाकपा, माकपा, राकांपा-सपा, शिवसेना (यूबीटी), द्रमुक और अन्य दलों ने मुख्य न्यायाधीश पर हमले की एकमत से निंदा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायमूर्ति गवई से बात की और कहा कि उन पर हुए हमले से हर भारतीय आक्रोशित है. मोदी ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदर्शित धैर्य की सराहना करते हुए कहा, "हमारे समाज में इस तरह के निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है यह पूरी तरह से निंदनीय है."
The incident inside the Supreme Court today marks a shocking and dangerous new low in India's democratic history.— Congress (@INCIndia) October 6, 2025
An attempt to attack the Hon’ble Chief Justice of India is not only unprecedented and disgraceful — it is an open assault on the very foundation of justice and the…
कांग्रेस ने इस घटना को मर्यादा का एक चौंकाने वाला उल्लंघन और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक खतरनाक नया निम्न स्तर बताया और इसे न्यायपालिका और संविधान पर हमला बताया.
कांग्रेस ने कहा कि यह हमला "सत्ता में बैठे लोगों द्वारा प्रोत्साहित की गई दंडमुक्ति और घृणा की संस्कृति" को दर्शाता है. एक बयान में, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह केवल मुख्य न्यायाधीश पर ही नहीं, बल्कि संविधान पर भी हमला है.
The attack on the Chief Justice of India is an assault on the dignity of our judiciary and the spirit of our Constitution.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2025
Such hatred has no place in our nation and must be condemned.
एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह हमला न्यायपालिका की गरिमा और संविधान की भावना पर हमला है.
An attempt to attack the Hon’ble Chief Justice of India in the Supreme Court today is unprecedented, shameful and abhorrent. It is an attack on the dignity of our Judiciary and the rule of law.— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 6, 2025
When a sitting Chief Justice who rose to the nation’s highest judicial office through…
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर हमले का प्रयास अभूतपूर्व, शर्मनाक और घृणित है. उन्होंने कहा कि यह देश की न्यायपालिका और कानून के शासन की गरिमा पर हमला है.
भाजपा ने मुख्य न्यायाधीश गवई पर हमले की कोशिश की कड़ी निंदा की और कहा कि संविधान द्वारा शासित लोकतांत्रिक समाज में इस तरह के असामाजिक कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है.
भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री बी. आर. गवई के साथ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन पर अभद्रता करने की कोशिश अति-दुखद तथा इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है। सभी को इसका उचित व समुचित संज्ञान ज़रूर लेना चाहिये।— Mayawati (@Mayawati) October 6, 2025
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस घटना को शर्मनाक बताया. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "आज अदालती सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस शर्मनाक घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है."
हमले की निंदा करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा कि इस "शर्मनाक कृत्य" की कड़ी निंदा की जानी चाहिए.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इस कृत्य की निंदा की और इसे संघ परिवार द्वारा फैलाई गई "घृणा का प्रतिबिंब" बताया.
लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांना आधार मानून वाद-प्रतिवादातून न्याय्य भूमिकेकडे जाण्यासाठी न्यायव्यवस्था असते. त्याच न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थेत मुख्य न्यायमूर्तींवरच अशा प्रकारे हल्ल्याचा प्रयत्न होणं हा केवळ न्यायव्यवस्थेचाच नव्हे तर लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि देशाचा घोर…— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) October 6, 2025
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि यह घटना न केवल न्यायपालिका पर हमला है, बल्कि संविधान और देश का घोर अपमान है.
शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर बिना उकसावे के किया गया हमला निंदनीय और शर्मनाक है.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो ने इस घटना को "हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक ताकतों द्वारा समाज में फैलाए जा रहे मनुवादी और सांप्रदायिक ज़हर का एक और उदाहरण" बताया. भाकपा महासचिव डी राजा ने इस घटना को न्यायपालिका पर सीधा हमला बताया.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना में दिखाई देने वाले "अहंकार और अपमान" की निंदा की और इस कृत्य को अहंकार से प्रेरित, दबंग लोगों की उपज बताया.
