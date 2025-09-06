OMG... अर्थी पर अचानक खांसने लगा मुर्दा, अंतिम संस्कार में मच गई अफरा-तफरी, डर कर भागे रिश्तेदार

ETV Bharat / bharat

नासिक: महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है. त्र्यंबकेश्वर तालुका के अडगांव इलाके में रहने वाले 19 वर्षीय भाऊ लचके कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि वे ब्रेन डेड हैं.

अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे परिजन

भाऊ के परिजन और रिश्तेदार अगले दिन अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए. शोक संदेश भेजे गए और उन्हें शमशान ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई. लेकिन जैसे ही उन्हें शमशान ले जाया जा रहा था, भाऊ ने अचानक हिलने-डुलने और खांसने के संकेत दिए. यह देखकर वहां मौजूद परिवारजन और आसपास के लोग स्तब्ध रह गए. किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वही युवक, जिसे ब्रेन डेड घोषित किया गया था, अब जीवित है.

जिला अस्पताल में इलाज जारी

परिवार ने तुरंत भाऊ को जिला अस्पताल, नासिक पहुंचाया. अस्पताल में उन्हें जीवन रक्षक मशीन पर रखा गया और उनका इलाज शुरू कर दिया गया. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि भाऊ की हालत गंभीर है, लेकिन फिलहाल जान को कोई खतरा नहीं है. डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं और हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है.

निजी अस्पताल का बयान

निजी अस्पताल के प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि भाऊ को कभी भी औपचारिक रूप से मृत घोषित नहीं किया गया था. अस्पताल के अनुसार, परिजनों ने चिकित्सा शब्दों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगा कि डॉक्टर ने भाऊ को मृत घोषित कर दिया है. अस्पताल ने यह भी कहा कि डॉक्टर हमेशा सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन चिकित्सा भाषा आम लोगों के लिए कभी-कभी भ्रमित करने वाली हो सकती है.