विजय की रैली में बिजली गुल हो जाना, तंग जगह 'कुछ तो गड़बड़ है' करूर भगदड़ पर बोलीं हेमा मालिनी
एनडीए प्रतिनिधिमंडल 27 सितंबर को हुई भगदड़ की घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए मंगलवार दोपहर करूर पहुंचा.
Published : September 30, 2025 at 5:12 PM IST
करूर (तमिलनाडु): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद हेमा मालिनी ने मंगलवार को दावा किया कि करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की रैली के दौरान आयोजन स्थल के संकरा होने और कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो जाने में 'कुछ तो गड़बड़’'लगता ही है, क्योंकि ये बातें स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं.
हेमा मालिनी 27 सितंबर को वेलुसामीपुरम में हुई भगदड़ से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए यहां आये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के आठ-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं. इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गयी और लगभग 60 घायल हो गए थे.
VIDEO | Karur: BJP MP Hema Malini (@dreamgirlhema) meets families of Karur stampede victims, turns emotional while listening to their accounts.#Karurstampade #KarurTVKCampaign— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/tyTS3LqdEb
पीटीआई के मुताबिक, हेमा मालिनी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के वास्ते ‘संकरा आयोजन स्थल’ मुहैया कराया जाना अनपयुक्त है. हेमा मालिनी ने यहां संवाददाताओं से कहा, "विजय की रैली के दौरान बिजली गुल हो गई थी. कुछ गड़बड़ लग रहा है, यह स्वाभाविक नहीं है."
बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों का आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 27 सितंबर को हुई भगदड़ की घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए मंगलवार दोपहर करूर पहुंचा. भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 60 लोग घायल हो गए थे. पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल करूर के वेलुसामीपुरम में घटनास्थल का निरीक्षण करेगा और मृतकों एवं घायलों के परिवारों से भी बात करेगा.
रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में गिरफ्तार पार्टी के दो पदाधिकारियों को अदालत ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने बताया कि टीवीके के करूर पश्चिम जिला सचिव वी पी मथियालगन और करूर मध्य जिला सचिव कासी पौनराज प्राथमिकी में नामजद थे और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि टीवीके प्रदेश महासचिव बस्सी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार का भी नाम प्राथमिकी में है, लेकिन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 125 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना) और धारा 223 (आदेश की अवज्ञा) शामिल हैं. तमिलनाडु सरकार ने 27 सितंबर को करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान मची कथित भगदड़ की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है।
