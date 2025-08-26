ETV Bharat / bharat

पचमढ़ी में धमा चौकड़ी मचा रही इंद्रधनुषी गिलहरी, एक नजर में बना देती है दिवाना - MALABAR GIANT SQUIRREL

पचमढ़ी के जंगल में बढ़ रही है एक रंग बिरंगी दुर्लभ गिलहरी की हलचल. फुर्ती इतनी की 20 फीट तक लगा देती है छलांग.

MALABAR GIANT SQUIRREL
एक नजर में बना देती है दिवाना इंडियन रेड गिलहरी (ETV GFX)
नर्मदापुरम: सतपुड़ा का विशाल घना जंगल प्राकृतिक विविधताओं से परिपूर्ण है. इस घने जंगल में हजारों प्रकार के पेड़-पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं. इसमें से कई जीव तो ऐसे हैं, जो इस विशाल घने जंगल के अलावा दूसरी जगह शायद ही मिलते हों. कई ऐसे जीव-जंतु, पशु-पक्षी जो विलुप्ति की कगार पर हैं, वो यहां नजर आ जाते हैं. एक ऐसा ही दुर्लभ जंतु है जो सतपुड़ा के जंगलों में फल-फूल रहा है. विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके इस नन्हे प्राणी की संख्या अब लगातार बढ़ रही है. यह अपनी कूद-फांद से जंगल की खूबसूरती बढ़ा रही है.

अपने आकर्षक रंग से पर्यटकों को करती है आकर्षित

हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की ब्रांडमार्क माने जाने वाली मालाबार रेड जायंट स्क्विरल यानी विशाल गिलहरी की, जिसको कई नामों से जाना जाता है. यह दुर्लभ गिलहरी अपने सिंदूरी लाल रंग और शहरी क्षेत्र में बढ़ती संख्या के कारण आजकल चर्चा में है. सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला की वादियों में स्थित पचमढ़ी के जंगल में दिखने वाली विशाल गिलहरी अपने सिंदूरी लाल रंग और लंबी छलांग के कारण पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इसके शरीर में मिश्रित नारंगी रंग होने के कारण इसको सिंदूरी गिलहरी भी कहा जाता है.

WHERE RED GIANT SQUIRREL FOUND
भारत में कहां-कहां पाई जाती है लाल गिलहरी (ETV GFX)

पचमढ़ी में बढ़ रही है विशाल गिलहरी की संख्या

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की माने तो कुछ साल पहले तक पचमढ़ी के गिने चुने स्थान पर दुर्लभ लाल गिलहरी कभी कभार दिखती थी, लेकिन अब पचमढ़ी के 50 से अधिक स्थानों पर 300 की संख्या में यह विशाल लाल गिलहरी पेड़ों पर आसानी से दिख रही है. पचमढ़ी के जंगल में भी मालाबार रेड जायंट स्क्विरल की संख्या बढ़ गई है. पचमढ़ी के जंगल में इस गिलहरी की संख्या बढ़ना एक सुखद और शुभ संकेत है. यह इस जंगल की जैवविविधता के लिए बहुत जरूरी भी है.

PACHMARHI FOREST RED GIANT SQUIRREL
पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है जायंट गिलहरी (Getty Image)

लंबी छलांग के कारण कहा जाता है उड़न गिलहरी

मालाबार रेड जायंट स्क्विरल की रंग-बिरंगी खाल आकर्षक दिखती है. इसका रंग लाल, सिंदूरी, बैंगनी-भूरा और काला मिश्रित होता है. साधारण गिलहरी से इसका रंग अलग होता है. यह दिखने में बड़ी होती. इसके कारण पहली बार देखने वाला व्यक्ति इसे दूसरा वन्य जीव समझ लेता है. यह पेड़ों के बीच लंबी दूरी तक ग्लाइड करने के लिए अपनी त्वचा (पेटाजियम) का उपयोग करती है.

PACHMARHI FOREST RED GIANT SQUIRREL
लाल गिलहरी के बारे में खास बातें (ETV GFX)

एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लंबी छलांग लगाने के कारण इसको उड़ने वाली 'उड़न विशाल गिलहरी' भी कहा जाता है. इसके अलावा इसके आकर्षक रंग के कारण इंद्रधनुष गिलहरी भी कहते हैं. इसके अलावा इसे इंडियन जायंट गिलहरी भी कहा जाता है. इसका बायोलॉजिकल नाम राटुफा इंडिका है. मालाबार जायंट गिलहरी को महाराष्ट्र में राजकीय जीव का दर्जा हासिल है. इसे मराठी भाषा में शेकारू कहते हैं.

पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है जायंट गिलहरी

रेड जायंट स्क्विरल साधारण गिलहरी से अधिक बड़ी होती है. साधारण गिलहरी की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है तो वहीं बड़ी गिलहरी की लंबाई करीब 90-100 सेंटीमीटर तक और पूंछ शरीर जितनी ही लंबी होती है. इसकी लंबी, घनी पूंछ संतुलन बनाए रखने और छलांग लगाने में मदद करती है. यह गिलहरी मुख्य रूप से फलों, फूलों और पत्तियों पर निर्भर रहती है और पेड़ों की शाखाओं पर 20 फीट तक लंबी छलांग लगाने में सक्षम है.

INDIAN GIANT SQUIRREL
भारतीय विशाल गिलहरी को कैसे पहचानें (ETV GFX)

लाल गिलहरी का वजन डेढ़ से 2 किलो तक होता है. पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर रहने की आदत इसे और भी खास बनाती है. यह पेड़ों पर घोंसला बना कर रहती है. यह ज्यादातर सुबह और शाम को सक्रिय होती है. बाकि पूरे दिन आराम करती है. यह पूरी तरह से शाकाहारी होती है. ये फल, फूल, नट्स और पेड़ों की छाल खाती हैं. इन गिलहरियों में से कुछ उप-प्रजातियां शाकाहार के साथ-साथ कीड़े और चिड़ियों के अंडे भी खाती हैं.

WHERE RED GIANT SQUIRREL FOUND
पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर रहती है ये गिलहरी (Getty Image)

क्यों कहते हैं मालाबार गिलहरी

लाल गिलहरी को बोलचाल में 'रेड जायंट स्क्विरल' या 'मालाबार स्क्विरल' भी कहते हैं. भारत के पश्चिमी तटीय इलाके (केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा) ऐतिहासिक रूप से 'मालाबार क्षेत्र' कहलाते हैं. यह गिलहरी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट (मालाबार क्षेत्र) में पाई जाती है. इसलिए इसका नाम मालाबर पड़ा. यही कारण है कि पश्चिमी घाट के अलावा भी इसे मालाबार स्क्विरल कहा जाता है. भारत के अलावा ये गिलहरी पूर्वी अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंकाल और इंडोनेशिया में भी पाई जाती है. इसकी एक काले और सफेद रंग की प्रजाति चीन के कुछ हिस्सों में भी मिलती है.

पर्यटन बढ़ाने में मददगार

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गाइड मुरली शुक्ला बताते हैं कि "हम यहां आने वाले पर्यटकों को पचमढ़ी के कई स्थानों पर पाई जाने वाली लाल बड़ी गिलहरी जरूर दिखाते हैं." गाइड राजू यादव कहते हैं "ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर कलर की दिखने वाली बड़ी गिलहरी की डिमांड बढ़ गई है.

PACHMARHI FOREST RED GIANT SQUIRRE
इसका रंग लाल, सिंदूरी, बैंगनी, भूरा और काला मिश्रित होता है (Getty Image)

पर्यटकों को हम सिंदूरी गिलहरी दिखाकर उन्हें रोमांचित करते हैं. उसकी उछल कूद देखने के लिए पर्यटक घंटों पेड़ों के आसपास खड़े रहते हैं." स्थानीय निवासी उमेश शुक्ला का कहना है कि "रेड जायंट स्क्विरल का पचमढ़ी के जंगलों में दिखना गर्व की बात है. गांवों के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदाय इसे प्रकृति की अनमोल धरोहर मानते हैं."

लाल बड़ी गिलहरी सतपुड़ा की पहचान

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी के सहायक संचालक संजीव शर्मा बताते हैं कि "सतपुड़ा के घने, सदाबहार और पर्णपाती जंगल दुर्लभ लाल बड़ी गिलहरी का घर हैं. यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की जैव-विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है. यही कारण है कि यह दुर्लभ गिलहरी सतपुड़ा की पहचान है.

MALABAR GIANT SQUIRREL
अपने आकर्षक रंग से पर्यटकों को करती है आकर्षित (Getty Image)

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लोगो में यही लाल बड़ी गिलहरी दिखाई देती है. जिस प्रकार सतपुड़ा में पर्यटक बाघ देखने आते हैं. वैसे ही रेड जॉइंट स्क्विरल को देखकर भी पर्यटक रोमांचित होते हैं. पिछले कुछ समय से पचमढ़ी के जंगल के बाहर भी उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. यह एक अच्छा संकेत है."

