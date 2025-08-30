ETV Bharat / bharat

NARI Report 2025 : भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है यह राज्य, जानिए क्यों - NARI 2025 REPORT

महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को भी शामिल किया गया है. यह जानकारी नारी 2025 रिपोर्ट में दी गई.

Bhubaneswar ranked among safest cities for women in India
भुवनेश्वर भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर में शामिल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 1:23 PM IST

भुवनेश्वर : ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित शहर है. इसका खुलासा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी की गई नारी 2025 रिपोर्ट (NARI 2025 report ) में किया गया है.

देश के 31 शहरों में भुवनेश्वर को भी जगह मिली है, जबकि मुंबई, कोहिमा, विशाखापत्तनम, आइजोल, गंगटोक और ईटानगर जैसे कई अन्य शहरों का नाम भी शामिल है. इसका जिक्र एनसीडब्ल्यू द्वारा जारी रिपोर्ट में किया गया है. NARI 2025 रिपोर्ट बताती है कि 31 शहरों की 12,770 महिलाओं पर एक सर्वेक्षण किया गया था.

इसमें हर 10 में से 6 महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, केवल 40 प्रतिशत महिलाएं ही असुरक्षित महसूस करती हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिलाएं रात की तुलना में दिन में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं.

Bhubaneswar ranked among safest cities for women in India
भुवनेश्वर भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर में शामिल (ETV Bharat)

इस बीच, महिलाएं सार्वजनिक परिवहन यानी बसों, ट्रेनों और टैक्सियों आदि में यात्रा करते समय रात में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं. इसके अलावा महिलाओं को पार्कों, मॉल और सोसाइटियों जैसी निजी जगहों पर असुरक्षा का भाव रहता है.

वहीं महिलाएं कॉलेजों की तुलना में स्कूलों और कॉलेजों में 86 प्रतिशत अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं. NARI 2025 रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तीन में से एक महिला हिंसा का शिकार होती है. लेकिन तीन में से दो महिलाएं पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने से हिचकिचाती हैं.

इस संबंध में, स्वयंसेवी और लेखिका डॉ. रोजलिन सेनापति ने कहा, "यह कहना सही नहीं है कि 100 में से 100 लोग अच्छे या बुरे होते हैं. महिलाएं समाज में सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी दस प्रतिशत उत्पीड़न का शिकार हैं. वे किसी नशेड़ी या शरारती लोगों का शिकार हैं. एक महिला आधी रात को सड़क पर चलते हुए खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती. वह एक पुरुष के साथ रहना चाहती है, लेकिन कभी-कभी वह पुरुष उसका शोषण करता है."

एक अन्य कामकाजी महिला ने कहा, "मैं 15 वर्षों से भुवनेश्वर में रह रही हूं लेकिन आज तक मैंने कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं किया. मैं हमेशा सतर्क रहती हूं, मेरे साथ ऐसी स्थिति कभी नहीं आई. हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है."

इसी तरह, गृहिणी सबरीना मिश्रा ने कहा, "यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे भुवनेश्वर को ऐसी रिपोर्ट में जगह मिली है. अगर हम असुरक्षित माहौल में न जाएं, तो मेरी राय में यही सही है. हालांकि, कभी-कभी अगर हमें असुरक्षित परिस्थितियों में बाहर जाना पड़े, तो हमें कई कदम उठाने पड़ते हैं. नतीजतन, हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की जानकारी साझा करेंगे. तब हम सबकी नज़रों में रहेंगे. अगर कोई घटना घटती है तो परिवार को इसकी जानकारी मिल सकेगी."

इस बीच, पुलिस आयुक्त सुरेश देबदत्त सिंह ने कहा, "यह बहुत गर्व की बात है कि मिजोरम और विशाखापत्तनम के बाद भुवनेश्वर को भी सुरक्षित शहर माना जाता है. इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और यह भी पता चलेगा कि लोगों को पुलिस पर भरोसा है. क्योंकि एक साल पहले भी कई रिपोर्ट्स आई थीं कि महिलाएं असुरक्षित हैं. लेकिन इस रिपोर्ट से साफ है कि हमारा शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित है. हमारी राज्य सरकार भी इस दिशा में कई कदम उठा रही है. चाहे वह हमारी एचईआर टीम हो या महिला पुलिसकर्मी, वे महिलाओं की समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और उन्हें सेवाएं प्रदान करती हैं." उन्होंने यह भी कहा, "इसका श्रेय मुख्यमंत्री मोहन माझी और उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा को जाता है."

मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा. हमारे हर क्षेत्र में, पॉक्सो एक्ट के तहत लीगल सेल में मामले दर्ज किए जा रहे हैं. वन स्टॉप सेंटर्स की भी मदद ली जा रही है. पुलिस गश्त और त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाई जा रही है.

विधानसभा में जारी श्वेत पत्र रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में राज्य में 2826 दुष्कर्म, 1362 हत्याएं, 370 लूट, 2961 डकैती और 16851 चोरी तथा 6196 धोखाधड़ी की घटनाएं दर्ज की गईं. 2023 में 3,184 दुष्कर्म, 1379 हत्याएं, 2,988 डकैती, 14,893 चोरी और 2,248 धोखाधड़ी की घटनाएं दर्ज की गईं.

